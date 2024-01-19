Мостовой о «Спартаке»: «Я все жду предложения, но, видимо, не дождусь. В «Сельту» зовут, но в приоритете сначала поработать в России»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сельта Ла Лига Александр Мостовой Андрей Канчельскис высшая лига Кыргызстан Футбол

Александр Мостовой рассказал о перспективах работы тренером.

«Я все жду предложения от «Спартака», но, видимо, никогда не дождусь.

Общался с Андреем Канчельскисом: он возглавил «Мурас Юнайтед» и позвал меня на стажировку. Посмотрим, как все сложится. Сейчас он уже уехал, а у меня все же тут свои дела. Если что, то поедем.

Зовут также и в «Сельту», но все же в приоритете сначала поработать в России: за рубежом сейчас в определенной степени россияне чужие», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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51 комментарий
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Ответ Футбол Навсегда
1) "В Сельту зовут" - кем? 2) А если даже и зовут, как Россия может быть приоритетнее Испании (с футбольной точки зрения)? Не понимаю 😑
тренером по чеканке)
+53
-3
+50
1) "В Сельту зовут" - кем?

2) А если даже и зовут, как Россия может быть приоритетнее Испании (с футбольной точки зрения)?

Не понимаю 😑
+37
-2
+35
Напрашивается Царь, напрашивается, но не берут...

А всё потому, что нужна бумажка и опыт работы, а ни того, ни другого у "Царя" нет...
+22
0
+22
Ответ Футбол Навсегда
1) "В Сельту зовут" - кем? 2) А если даже и зовут, как Россия может быть приоритетнее Испании (с футбольной точки зрения)? Не понимаю 😑
Толи боллбоем, толи балаболом, там неразборчиво.
+21
-2
+19
Менять Бенитеса на Мостового это уже попахивает дуркой.
+11
-1
+10
А ведь наныл, даже я хочу, посмотреть на Царя во главе клуба
+7
0
+7
Фантазер ты меня называла 🤣😆
+7
0
+7
Четвертый всадник апокалипсиса - тренер Александр Мостовой.
Чума (ковид), Война (СВО), и Голод (цены, всегда) уже пришли в этот мир. Ждут лицензию четвёртого
+7
-1
+6
Ответ Юрген
Хватит уже глумиться над Мостовым. Один из лучших игроков в истории постсоветского периода. Ну говорит он глупости на протяжении последних лет про тренерство, но зачем каждый день про это спрашивать? Оставьте его уже в покое!
нет
+6
0
+6
"Грешно смеяться над больными людьми" (с)
+5
0
+5
В Сельту зовут))))) сказочный…
+6
-1
+5
Бенитес в курсе?
+6
-1
+5
Ответ Balt39
Кем-кем? Послом стопудово зовут. Лицом торговать..... А гонору как всегда)
королем Испании
+3
0
+3
Сдаётся мне что Мостовой пиз... ит про Сельту. А вот с Канчельскисом они на пару могут знатный алко турнир в Юнайтед устроить
+3
0
+3
Зовут его в Сельту. Смешно! Он врать-то горазд!
+3
-1
+2
Надеюсь подлечиться зовут,он по ходу и на Испанию вещает))
+2
0
+2
Ответ Футбол Навсегда
1) "В Сельту зовут" - кем? 2) А если даже и зовут, как Россия может быть приоритетнее Испании (с футбольной точки зрения)? Не понимаю 😑
Кем-кем? Послом стопудово зовут. Лицом торговать..... А гонору как всегда)
+2
0
+2
Да подожди ты, сейчас Гвардиолу или Клоппа снимут и залетишь... Тут главное не спешить и не размениваться на средние клубы.
+2
0
+2
Ответ ОттоДракула
Менять Бенитеса на Мостового это уже попахивает дуркой.
Так это клиника и есть
+1
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+1
Ответ Юрген
Хватит уже глумиться над Мостовым. Один из лучших игроков в истории постсоветского периода. Ну говорит он глупости на протяжении последних лет про тренерство, но зачем каждый день про это спрашивать? Оставьте его уже в покое!
А как связанно то что он был РАНЬШЕ был отличным игроком, и тем что ГОВОРИТ сейчас? Терешкова была отличным космонавтом, а Валуев отличным боксером, но это ни как не отменяет ту дичь, что они сейчас творят и говорят.
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"Кто, Спилберг? Прости, не могу, у меня ёлки"
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Теперь Сельта без Царя в голове)
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Когда Мостовой возглавит Спартак, мир схлопнется.
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Мостовой: "Я все жду предложения от «Спартака», но, видимо, никогда не дождусь"

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Не, ну Царь ждёт посла из Спартака в своей резиденции в Мартышкино

А в Спартаке пока не додумались должность чрезвычайного посла завести

Лавров, подскажи там, как с царём надо себя вести, у тебя опыт же большой
+2
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Мост точно не будет хуже сегодняшнего Бени ))
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0
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Ответ Футбол Навсегда
1) "В Сельту зовут" - кем? 2) А если даже и зовут, как Россия может быть приоритетнее Испании (с футбольной точки зрения)? Не понимаю 😑
Дегустатором вин
0
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Ответ Григорий Савельев
А как связанно то что он был РАНЬШЕ был отличным игроком, и тем что ГОВОРИТ сейчас? Терешкова была отличным космонавтом, а Валуев отличным боксером, но это ни как не отменяет ту дичь, что они сейчас творят и говорят.
Ну, насчёт Валуева — отличного боксёра вы немношк погорячились ) Но в общем и целом я с вами согласен. Журова быстро бегала на коньках, но это никак не оправдывает её нынешние высказывания.
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Не дождешься, Саня, не дождешься! Там все-таки не совсем поехавшие люди работают
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Ответ Юрген
Хватит уже глумиться над Мостовым. Один из лучших игроков в истории постсоветского периода. Ну говорит он глупости на протяжении последних лет про тренерство, но зачем каждый день про это спрашивать? Оставьте его уже в покое!
Так ему же это надо. Было бы не надо - один раз послал бы кратко и никто больше не звонил бы
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Ответ Юрген
Хватит уже глумиться над Мостовым. Один из лучших игроков в истории постсоветского периода. Ну говорит он глупости на протяжении последних лет про тренерство, но зачем каждый день про это спрашивать? Оставьте его уже в покое!
Так надо понимаешь 🤣🤣
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