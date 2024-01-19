Мостовой о «Спартаке»: «Я все жду предложения, но, видимо, не дождусь. В «Сельту» зовут, но в приоритете сначала поработать в России»

Александр Мостовой рассказал о перспективах работы тренером.

«Я все жду предложения от « », но, видимо, никогда не дождусь.

Общался с : он возглавил «Мурас Юнайтед» и позвал меня на стажировку. Посмотрим, как все сложится. Сейчас он уже уехал, а у меня все же тут свои дела. Если что, то поедем.

Зовут также и в «Сельту», но все же в приоритете сначала поработать в России: за рубежом сейчас в определенной степени россияне чужие», – сказал бывший полузащитник сборной России.