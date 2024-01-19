Мостовой о «Спартаке»: «Я все жду предложения, но, видимо, не дождусь. В «Сельту» зовут, но в приоритете сначала поработать в России»
Александр Мостовой рассказал о перспективах работы тренером.
«Я все жду предложения от «Спартака», но, видимо, никогда не дождусь.
Общался с Андреем Канчельскисом: он возглавил «Мурас Юнайтед» и позвал меня на стажировку. Посмотрим, как все сложится. Сейчас он уже уехал, а у меня все же тут свои дела. Если что, то поедем.
Зовут также и в «Сельту», но все же в приоритете сначала поработать в России: за рубежом сейчас в определенной степени россияне чужие», – сказал бывший полузащитник сборной России.
2) А если даже и зовут, как Россия может быть приоритетнее Испании (с футбольной точки зрения)?
Не понимаю 😑
А всё потому, что нужна бумажка и опыт работы, а ни того, ни другого у "Царя" нет...
Чума (ковид), Война (СВО), и Голод (цены, всегда) уже пришли в этот мир. Ждут лицензию четвёртого
-----
Не, ну Царь ждёт посла из Спартака в своей резиденции в Мартышкино
А в Спартаке пока не додумались должность чрезвычайного посла завести
Лавров, подскажи там, как с царём надо себя вести, у тебя опыт же большой