Александр Мостовой: «Спартак» с таким составом обязан быть в тройке. Одно чемпионство и Кубок за двадцать лет. Это ужас!»
Александр Мостовой рассказал об ожиданиях от «Спартака».
– Чего ждете от «Спартака» во второй половине сезона?
– Я никогда своего мнения не меняю. В начале сезона сказал: «Спартак» с таким составом обязан быть в тройке. «Зенит» – ладно еще, но остальные команды точно не сильнее «Спартака».
Другое дело, что в клубе происходят нефутбольные истории, отсюда и одно чемпионство с одним Кубком за двадцать лет. Это ужас! – сказал бывший игрок красно-белых.
«Спартак» завершил первую часть сезона Мир РПЛ на пятом месте, набрав 30 очков.
Чеканить монету научились: делиться ей с теми, кто умеет чеканить мяч - нет. От этого и все проблемы ’’Спартака’’. Кто, если не Сашка сможет объединить обе чеканки и придти чтобы править по праву?!