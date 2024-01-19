Александр Мостовой рассказал об ожиданиях от «Спартака».

– Чего ждете от « » во второй половине сезона?

– Я никогда своего мнения не меняю. В начале сезона сказал: «Спартак» с таким составом обязан быть в тройке. «Зенит» – ладно еще, но остальные команды точно не сильнее «Спартака».

Другое дело, что в клубе происходят нефутбольные истории, отсюда и одно чемпионство с одним Кубком за двадцать лет. Это ужас! – сказал бывший игрок красно-белых.

«Спартак» завершил первую часть сезона Мир на пятом месте, набрав 30 очков.