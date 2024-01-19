Александр Мостовой: «Спартак» с таким составом обязан быть в тройке. Одно чемпионство и Кубок за двадцать лет. Это ужас!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой рассказал об ожиданиях от «Спартака».

– Чего ждете от «Спартака» во второй половине сезона?

– Я никогда своего мнения не меняю. В начале сезона сказал: «Спартак» с таким составом обязан быть в тройке. «Зенит» – ладно еще, но остальные команды точно не сильнее «Спартака».

Другое дело, что в клубе происходят нефутбольные истории, отсюда и одно чемпионство с одним Кубком за двадцать лет. Это ужас! – сказал бывший игрок красно-белых.

«Спартак» завершил первую часть сезона Мир РПЛ на пятом месте, набрав 30 очков.

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18 комментариев
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Царь приди, порядок наведи.
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Ответ Вячеслав Припузов
Царь как никогда прав, глаголит истину даже без царя в голове...только в этот Абаскаля забыл упомянуть и предложить свои услуги, чтобы исправить ситуацию ...
Популизм чистой воды.
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Ну, ужас... Но не ужас-ужас!
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В конце сезона увидим кто какое место займёт.
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Ответ Михаил Фабриков
Царь приди, порядок наведи.
Нужно ещё год продержаться Спартаку пока он доучится, без диплома даже царю не положено...
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Царь как никогда прав, глаголит истину даже без царя в голове...только в этот Абаскаля забыл упомянуть и предложить свои услуги, чтобы исправить ситуацию ...
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Ответ Михаил Опякин
Банальное мнение Царя, позвоните днём, он не проснулся ещё
а я думаю,что он точно не хуже Абаскаля.и говорит про чемпионства по делу.
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по составу он сейчас уступает тройке. уровень состава 4 - 6 место. Промес если не настроение то игру не кто не берёт на себя
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Позовите его в Спартак. Может быть что-то получится.
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Послушайте, послушайте - это всё ваши дела! Но ведь он прав. Вторые по деньгам, почему-то не борются постоянно за серебро, тем паче за золото.
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//Другое дело, что в клубе происходят нефутбольные истории, отсюда и одно чемпионство с одним Кубком за двадцать лет.

Чеканить монету научились: делиться ей с теми, кто умеет чеканить мяч - нет. От этого и все проблемы ’’Спартака’’. Кто, если не Сашка сможет объединить обе чеканки и придти чтобы править по праву?!
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Я так понимаю, это от того, что в Спартаке 20 лет тренировали те, кто никогда не играл в футбол? Ведь тренировать просто, главное до этого просто быть футболистом и уметь чеканить мячом.
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надо привлечь к ответственности людей, берущих у него интервью
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Одно дело говорить другое дело играть.
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В спартаке "это ужас!" уже столько лет, что все привыкли и он для них давно стал нормой.
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Глаголит так от того, что его в Спартак не зовут.
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Это карма за футбольный беспредел и вседозволенность 90-х.
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