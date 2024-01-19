«Реал» вылетел из Кубка Испании в 1/8 финала. Клуб выиграл трофей в прошлом сезоне
«Реал» вылетел из Кубка Испании в 1/8 финала.
Команда тренера Карло Анчелотти уступила «Атлетико» (2:2, 2:4 – после дополнительного времени).
«Реал», таким образом, покинул турнир, будучи действующим обладателем трофея.
В прошлом сезоне «Мадрид» выиграл у «Осасуны»(2:1) в финале.
Атлетико - Кубок Короля
Барса - победа над Унионистас
Атлетико - Кубок Короля
Реал - Мадрид
Атлетико дома прям непобедим, ну Симеоне в этом плане красавчик, желаю им взять кубок, будет еще трофей в копилочку, тем более самую сильную команду уже выбили. Хотя Жирона в принципе может покусаться.
Барселона - Кубок
Атлетико - полное расформирование