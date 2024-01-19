«Реал» вылетел из Кубка Испании в 1/8 финала. Клуб выиграл трофей в прошлом сезоне

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Футбол

«Реал» вылетел из Кубка Испании в 1/8 финала.

Команда тренера Карло Анчелотти уступила «Атлетико» (2:2, 2:4 – после дополнительного времени).

«Реал», таким образом, покинул турнир, будучи действующим обладателем трофея.

В прошлом сезоне «Мадрид» выиграл у «Осасуны»(2:1) в финале.

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77 комментариев
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Игра достойна финала ЛЧ! Супер матч, в котором было все кроме красных карточек. Вот оно настоящее дерби! Получил огромное удовольствие от игры!
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Команда за неделю 3 интенсивных матча, взяла трофей, сегодня просто не хватило сил, упрекнуть команду не поворачивается язык. Ребята бились до конца.
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Слегка обидное поражение, по игре видно было что Реал на голову сильнее, не хватило функционала, по сути, три мяча с отскока, не умаляю заслуги Атлетико, но этот финал СК выжил соки, не хватило свежести, уверен что разорвём этот Атлетико в чемпионате
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По сути, поражение Реала - заслуга Винисиуса. Если бы не его желтая карточка за разговоры, то после своей ошибки, которая привела к победному голу в свои ворота, он мог бы три раза сфолить на Гризманне и не допустить этого. Если он не поменяется, то такое будет повторяться часто.
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Ответ xbfy7wncvc
Три мяча с отскока?! Соло гол Гризманна? Гол в девятку от Рикьелме? Ну первый гол реал точно же ведь забил через комбинацию, ни разу ни с отскока…
Советую приобрести очки, все три голевые от игроков Реала, о чем то это говорит?
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Реал - Суперкубок и Ла Лигу
Атлетико - Кубок Короля
Барса - победа над Унионистас
+34
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+13
Кубковые матчи с Атлетико в этом году огненные
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+7
Ответ Seraj901
Ты разорвешь?😂😂иди вынимай гол Гризмана…помоги реалу…винисиуса даже не почувствовал на скорость…хотя на десять лет гризман старше
на заметку, пока Вини клал трешку в ворота барсы, гризманн отдыхал
+7
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+7
Ответ Злой Руся
Игра достойна финала ЛЧ! Супер матч, в котором было все кроме красных карточек. Вот оно настоящее дерби! Получил огромное удовольствие от игры!
По крайней мере, Симеоне и Ко радовались выходу 1/4 как победе ЛЧ
+10
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+7
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Судейские проекты не должны учавствовать в турнирах. Атлетико выступил детективом, полицейским и судьёй в одном лице.
Готовься аву менять, когда мошенников из маншити выкинуть в нон-лигу))
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+6
Матч супер. Атлетико был хорош и заслуженно идёт дальше.
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+5
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
У кого-то Атлетико, а у кого-то Осасуна с Унионистасом:))
+16
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+5
Ответ Гномович!
Реал - Суперкубок и Ла Лигу Атлетико - Кубок Короля Барса - победа над Унионистас
Жирона - Ла Лига
Атлетико - Кубок Короля
Реал - Мадрид
+16
-12
+4
Атлетико с заслуженной победой
+4
0
+4
Ответ Seraj901
Ты разорвешь?😂😂иди вынимай гол Гризмана…помоги реалу…винисиуса даже не почувствовал на скорость…хотя на десять лет гризман старше
Я понимаю, эмоции, все дела, но держи в себя руках ) Гризмана весь матч не видно было, а Винни напротив, разрывал всю оборону, не я понимаю если бы игра была равная, а так, если быть объективным, Реалу не хватило времени восстановиться после СК, так что не ёрничай, ещё в первом тайме Атлетико должен был вынимать, потом 2 стойки ворот спасли от гола, ну ты конечно напишешь про счёт на табло, да я и не умаляю заслуги Атлетико, молодцы, перебегали, только вот в чемпионате команды выйдут на равных условиях, потом только не исчезай!
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По части драматургии матч просто огонь, я сегодня как бы особо не выспался и думал пойти спать пораньше, но все таки решил посмотреть и конечно же не пожалел. Качество игры было не особо высокое конечно, первые три гола так вообще смех, и привезенный Винисиусом гол забавен донельзя, но накал в матче был запредельный и я кайфанул от души, по мне так получился интереснее чем в Суперкубке.

Атлетико дома прям непобедим, ну Симеоне в этом плане красавчик, желаю им взять кубок, будет еще трофей в копилочку, тем более самую сильную команду уже выбили. Хотя Жирона в принципе может покусаться.
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Матч получился огненным во всех смыслах. Жаль, что сложили свои полномочия, Атлетико с победой! Своим моменты нужно реализовывать.
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оба противостояния космические. Винисиус дно, конечно. поздравляю матрасов, заслужили. Hala madrid
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Анчелотти заменил Родриго, но не Винисиуса, который худший был на поле. Заруинил все моменты, получил необязательную желтую, ещё и гол привёз.
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Господи разорвите контракт с Себальосом, чтобы Анчелотти его не выпускал. Какие ужасные угловые, стандарты да и вообще мяч подавать не может. К тому же ПОТЕРИ, на ровном месте теряет мяч. Про скорость молчу, на последнем голе его обогнал КАРВАХАЛЬ который с начала матча играет! Бегает как гребанная старушка!
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Ответ Seraj901
А винисиус не радовался???каждый гол и он руками как макака махал как будто сам забил
у него свой мир с единорогами
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Ответ adriano_070
По сути, поражение Реала - заслуга Винисиуса. Если бы не его желтая карточка за разговоры, то после своей ошибки, которая привела к победному голу в свои ворота, он мог бы три раза сфолить на Гризманне и не допустить этого. Если он не поменяется, то такое будет повторяться часто.
Так-то ему никто не помог. Тчуамени и Камавинга ничего не сделали, хотя могли ускориться ради приличия. А карточка идиотская. Де поль люто фолил в первом тайме, в карточку не получил. У игроков Реала бомбануло, больше всех у Винисиуса. Реалу не везло+усталость из-за третьего топ-матча за неделю. Той же Барсе кубок нужнее. Если попадут на матрасов, то легко пройдут. Атлетико стабильно раздвигает ноги перед Барселоной)
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+1
Ответ xbfy7wncvc
Три мяча с отскока?! Соло гол Гризманна? Гол в девятку от Рикьелме? Ну первый гол реал точно же ведь забил через комбинацию, ни разу ни с отскока…
До Лино и Мораты мяч отскочил от Рюдигера, до Гризмана от Винисиуса. Вопросы?
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-1
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Ответ adriano_070
Жирона - Ла Лига Атлетико - Кубок Короля Реал - Мадрид
Реал - Ла Лига
Барселона - Кубок
Атлетико - полное расформирование
+3
-2
+1
Ответ Злой Руся
Игра достойна финала ЛЧ! Супер матч, в котором было все кроме красных карточек. Вот оно настоящее дерби! Получил огромное удовольствие от игры!
Да какой там. Ливень, автобус Атлетико, уставший после Класико Реал, ошибки вратарей
+9
-8
+1
Вывод: 1) как великий Бенз говорил когда-то, Вини сегодня играл против Реала 2) Лунин еще не готов быть вратарем основы, он лаже мяча боится
+3
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Та он и ***** на не нужон трофей етот
+2
-1
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Ответ adriano_070
По сути, поражение Реала - заслуга Винисиуса. Если бы не его желтая карточка за разговоры, то после своей ошибки, которая привела к победному голу в свои ворота, он мог бы три раза сфолить на Гризманне и не допустить этого. Если он не поменяется, то такое будет повторяться часто.
Согласен полностью.
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забавно, вместо железобетонной КК у соперника Реал благодаря привозу Винисиуса получил 2:3, а затем и 2:4)))
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Красивый финальный матч, без кабинета, неважно кто победит, только за это уже можно порадоватся.
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