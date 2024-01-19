«Атлетико» выиграл у «Реала» в 2 и 3 дерби сезона. У «Мадрида» больше нет поражений в 29 матчах

«Реал Мадрид» потерпел 2 поражения от «Атлетико» в 3 матчах сезона.

Команда Диего Симеоне победила команду дома в 1/8 финала Кубка Испании (4:2 после дополнительного времени).

В сентябре в рамках Ла Лиги «Атлетико» дома был сильнее – 3:1. 10 января « » обыграл « » (5:3 после дополнительного времени) в полуфинале Суперкубка Испании.

При этом у «сливочных» нет других поражений, кроме как от «мастрасников», в 29 матчах сезона – 24 победы, 3 ничьих.

4 февраля команды снова сыграют друг с другом – на «Сантьяго Бернабеу» в рамках .