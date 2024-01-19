«Атлетико» выиграл у «Реала» в 2 и 3 дерби сезона. У «Мадрида» больше нет поражений в 29 матчах

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Диего Симеоне Футбол

«Реал Мадрид» потерпел 2 поражения от «Атлетико» в 3 матчах сезона.

Команда Диего Симеоне победила команду Карло Анчелотти дома в 1/8 финала Кубка Испании (4:2 после дополнительного времени).

В сентябре в рамках Ла Лиги «Атлетико» дома был сильнее – 3:1. 10 января «Мадрид» обыграл «Атлетико» (5:3 после дополнительного времени) в полуфинале Суперкубка Испании.

При этом у «сливочных» нет других поражений, кроме как от «мастрасников», в 29 матчах сезона – 24 победы, 3 ничьих.

4 февраля команды снова сыграют друг с другом – на «Сантьяго Бернабеу» в рамках Ла Лиги.

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45 комментариев
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Проиграл Реал, празднует фанаты барсы, вот что значит абсолютное величие.
+95
-35
+60
Ответ Reims Start 2023
Первый Мадридский ?))
В таблицу глянь чтоле 🤡
+51
-18
+33
Поздравляю нашего ленинградского парнишку Акселея Витцелева, человека с большим сине-бело-голубым сердцем и мохнатой башней, с блестящей игрой в обороне и победой над принципиальным соперником!!! Браво!!!
+26
-8
+18
Ответ Alamh Kaiser
Судья обязан был в моменте перед голом Гризмана за наступ на ногу Карвахалю удалять Де Поля за вторую железобетонную ЖК. Почему он этого не сделал? И почему никто об этом не говорит?))
А еще назначить пару пенальти в ворота Атлетико. Ну, чтобы по чесноку!!!
+20
-7
+13
Задним умом если думать, то лучше бы с первых минут отыграл Кроос вместо Модрича, а заменили бы Вини, а не Родриго. Кажется в штрафной Родриго все же проворнее будет. По игре вопросов нет. У Атлетико и моментов прямо серьезных почти не было, пропущенные - следствие обстоятельств и Рюдигера. Судья хорошо отсудил. Поздравили Атлетико, забыли о поражении и пошли дальше.
+11
-1
+10
Ответ Alamh Kaiser
Судья обязан был в моменте перед голом Гризмана за наступ на ногу Карвахалю удалять Де Поля за вторую железобетонную ЖК. Почему он этого не сделал? И почему никто об этом не говорит?))
Чтобы ригоберка на себя руки не наложил, думаю
+14
-4
+10
Ответ сларк
Проиграл Реал, празднует фанаты барсы, вот что значит абсолютное величие.
да если приглядеться, то можно найти глоров сити, ливерпуля, челси, барсы, псж
+10
-2
+8
С такой игрой винисиуса, понимаешь почему нужен Мбаппе
+7
-4
+3
Судья обязан был в моменте перед голом Гризмана за наступ на ногу Карвахалю удалять Де Поля за вторую железобетонную ЖК. Почему он этого не сделал? И почему никто об этом не говорит?))
+17
-14
+3
Ответ сларк
Проиграл Реал, празднует фанаты барсы, вот что значит абсолютное величие.
а когда Барса проигрывает вы не радуйтесь?
+6
-3
+3
Главное чтобы Винисиус после сегодняшнего такого дня не забухал
+2
0
+2
Ответ Alamh Kaiser
Судья обязан был в моменте перед голом Гризмана за наступ на ногу Карвахалю удалять Де Поля за вторую железобетонную ЖК. Почему он этого не сделал? И почему никто об этом не говорит?))
К этому моменту карвахаля не должно было быть уже на поле, когда он почти получил вторую желтую за срыв контратаки, сидел на газоне и всем своим видом показывал, что он понимает, за что его удаляют, но судья почесал что-то в кармане, но карточку не достал - простил.
Почему об этом никто не говорит??? 😲
+1
0
+1
Ответ сларк
Проиграл Реал, празднует фанаты барсы, вот что значит абсолютное величие.
Да, тут не поспоришь) Помню, как в свое время глоры Реала точно также праздновали поражения Барсы Пепа от Интера и Челси)
+3
-2
+1
Ответ Seraj901
Комментарий удален модератором
🤣🤣🤣 что ты там определить можешь, определитель по жизни?)))
+1
0
+1
Ответ sukamochi09
Комментарий удален модератором
8… что же мне эти 8 напоминают… ах да, Лигу Чемпионов.
+3
-2
+1
Ответ sukamochi09
Комментарий удален модератором
12 разгромов МЧК в 21 веке от Барселоны:))
+5
-4
+1
ну, кто там спрашивал, зачем Мадриду Мбаппе?
+1
0
+1
Ответ войд
4:1 🤡
Комментарий удален модератором
Первый Мадридский ?))
+18
-18
0
В 2 и 3 дерби?
С русским языком эстонец не дружит?
+1
-1
0
Ответ сларк
Проиграл Реал, празднует фанаты барсы, вот что значит абсолютное величие.
Комментарий удален модератором
Ответ сларк
Проиграл Реал, празднует фанаты барсы, вот что значит абсолютное величие.
Болелы Реала празднуют как поражения Барсы, так и победы. Так что это ещё ничего
+5
-5
0
В заголовке новости непонятно у какого "Мадрида".
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Ответ сларк
Проиграл Реал, празднует фанаты барсы, вот что значит абсолютное величие.
ахах когда барса проиграла Айнтрахту , сколько фанаты реала праздновали?
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Это одна игра только. Нет поводов переживать.

Главное, чтобы не получилось как в прошлом сезоне, когда Сити в полуфинале ЛЧ просто уничтожил Реал.

Если итог снова будет таков, то к чему хоть 30, хоть 50 матчей без поражений (
+1
-1
0
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