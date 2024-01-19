«Атлетико» выиграл у «Реала» в 2 и 3 дерби сезона. У «Мадрида» больше нет поражений в 29 матчах
«Реал Мадрид» потерпел 2 поражения от «Атлетико» в 3 матчах сезона.
Команда Диего Симеоне победила команду Карло Анчелотти дома в 1/8 финала Кубка Испании (4:2 после дополнительного времени).
В сентябре в рамках Ла Лиги «Атлетико» дома был сильнее – 3:1. 10 января «Мадрид» обыграл «Атлетико» (5:3 после дополнительного времени) в полуфинале Суперкубка Испании.
При этом у «сливочных» нет других поражений, кроме как от «мастрасников», в 29 матчах сезона – 24 победы, 3 ничьих.
4 февраля команды снова сыграют друг с другом – на «Сантьяго Бернабеу» в рамках Ла Лиги.
Почему об этом никто не говорит??? 😲
С русским языком эстонец не дружит?
Главное, чтобы не получилось как в прошлом сезоне, когда Сити в полуфинале ЛЧ просто уничтожил Реал.
Если итог снова будет таков, то к чему хоть 30, хоть 50 матчей без поражений (