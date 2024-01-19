«Реал» проиграл впервые за 22 матча. Предыдущие поражение тоже от «Атлетико» – в сентябре

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Диего Симеоне Футбол

«Реал» проиграл впервые с 24 сентября 2023 года.

Команда Карло Анчелотти уступила «Атлетико» (2:4) в Кубке Испании.

Прервалась серия из 21 матча без поражений. За это время «Реал» одержал 18 побед и трижды сыграл вничью.

Примечательно, что осенью он проиграл тоже в мадридском дерби – 1:3 в Ла Лиге.

4 февраля команды снова сыграют друг с другом – на «Сантьяго Бернабеу» в рамках Ла Лиги.

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104 комментария
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Хотя предпочитаю итальянский футбол, но смотрел оба матча. Суперкубок и сегодня. Просто шикарные команды, шикарные игры. Получил настоящее удовольствие
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Винисиуса с его улыбальником надо было менять сразу после желтой
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Гол гризмана - чистая заслуга болтуна винисиуса. Если бы он держал свой страшный рот на замке, не было бы желтой за разговоры и можно было бы спокойно фолить и получить желтую там, где это было оправдано.
Надеюсь его посадят в угол коленями на гречку, чтобы умнее стал
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Достойно взяли реванш после Суперкубка👍
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Как бы грустно не было признавать , но сейчас на мадридское дерби намного интереснее смотреть, чем на классико
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Вратаря на данный момент у Реала нет, есть что-то подобное, но это не вратари мирового уровня, да и защита не вывозит уже все матчи, Анчи все экспериментирует из того, кто есть в составе, но не всегда получается. Атлетико был лучше, это стоит признать, Вини просто худший, бестолковые его обводки уже раздражают давно.
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Винисиус когда нет пол поля свободного пространства: боже, а что делать ?
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Самое обидное, что условно в след стадии попадется Атлетико какой нибудь Сосьедад, или Барселона, особенно если Барса, сразу же домой поедут, потому что Атлетико стабильно раздвигает даже перед самой слабой Барсой в истории
+11
-1
+10
Банда бчк тут как тут. Ну, а что еще остается то? Любимая команда 1-4 отлетела, так прибежали тут слюной брюзжать)
+23
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+7
очень уставшим выглядит Реал, может оно и лучше, что вылетели. минус матчи в календаре
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-1
+7
Ответ bpfx5h6vrf
Гол гризмана - чистая заслуга болтуна винисиуса. Если бы он держал свой страшный рот на замке, не было бы желтой за разговоры и можно было бы спокойно фолить и получить желтую там, где это было оправдано. Надеюсь его посадят в угол коленями на гречку, чтобы умнее стал
конечно никто никого не посадит, потому что Винисиус сразу заорёт что это расизм.
+8
-2
+6
Матч шикарный, очень понравился, на одном дыхании. Настоящий футбол и борьба, тут только уважение, что после свистка все разошлись миром после такой мясорубки
+7
-1
+6
Лучший момент матча - это привезенный победный гол Винисиусом. Карма за все его вызывающее поведение, которое мешает и ему самому играть, и болельщикам получать удовольствие от игры. Если он не пересмотрит свое поведение на футбольном поле, то вряд ли станет одним из лидеров Реала.
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+6
Поздравляю Атлетико! А также передаю привет тому кто составляет графики матчей, очень "понравилось" смотреть на ваялый Реал весь матч.
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+5
Ответ войд
В этот раз Реал не вывез уже доп.время После ручной каталонской игрушки Мадрид был выжат,как итог победа фартового буса)
автобуса? футбик не смотрел с 2014?
по xg 2.96 - 1.81, по большим шансам 5-3
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+4
какой же прекрасный Гризи, в лч бы такую пару
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Ответ Сикарио
Кубок мусорный, начнем новую серию.
что-то в прошлом году другая риторика была
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Ответ Serkan_Ballboy
Банда бчк тут как тут. Ну, а что еще остается то? Любимая команда 1-4 отлетела, так прибежали тут слюной брюзжать)
Ты с чего взял что все болельщики Барсы тут….может болельщики Атлетико Мадрида….или я не могу за них болеть…это вы ядом прызгайте и всех приписывайте как болельщиков Барсы
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Ответ Арам Арутюнян
Это тебе не АПЛ, в котором кроме навесов ничего больше нет) тут есть все. Думаю те, кто считали, что испанский футбол мертв - удивлены...
Давай выключай видик и врубай интернет. В АПЛ очень крутые матчи благодаря Дайчу, Постекоглу, Хау, Де Дзерби. Я уж не говорю про мэтров) Многое упускаешь.
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И карвахалю откровенно простили вторую желтую. Он уже сидел на газоне и смирился, что уходит с поля..
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Фанаты Барселоны довольны!
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Ответ Sergey Troshin
Винисиуса с его улыбальником надо было менять сразу после желтой
От Родриго больше пользы коианде
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Ответ bpfx5h6vrf
Гол гризмана - чистая заслуга болтуна винисиуса. Если бы он держал свой страшный рот на замке, не было бы желтой за разговоры и можно было бы спокойно фолить и получить желтую там, где это было оправдано. Надеюсь его посадят в угол коленями на гречку, чтобы умнее стал
да там и Тчуамени сыграл странно, было ощущение, что он уверен, что Гризманн не пройдёт Винисиуса. Но бразилец, да, был ужасен, в доп время особенно.
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Ответ AlexMa1n888
Как бы грустно не было признавать , но сейчас на мадридское дерби намного интереснее смотреть, чем на классико
а в чем грусть? Наоборот это круто, не вижу в этом проблемы
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Что тут можно сказать, матч классный, но в защите что за клоуная вообще у Реала происходит? То Рюдигер с ничего гол сочиняет, то Лунин от мяча уворачивается, когда Куртуа стоит на воротах, ты уверен, что после защиты на воротах стоит бетон, который не пропустит глупый гол, а то и потащит мертвый, тут ты просто смотришь и мечтаешь, чтобы противник не ударил по воротам. Остается ждать, пока Куртуа восстановится и вернется, а пока страдать с двумя средними вратарями
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Ответ Serkan_Ballboy
Банда бчк тут как тут. Ну, а что еще остается то? Любимая команда 1-4 отлетела, так прибежали тут слюной брюзжать)
Ты с чего взял что все болельщики Барсы тут….может болельщики Атлетико Мадрида….или я не могу за них болеть…это вы ядом прызгайте и всех приписывайте как болельщиков Барсы
+2
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Отличный матч провели. Проиграли из-за глупых привозов.

Винисиус был худшим. Ну и Лунин средний и неуверенный вратарь, с ним будет тяжело в ЛЧ. Нужно зажимать Ла лигу и этот сезон можно считать достойным.
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Ответ madaev
Самое обидное, что условно в след стадии попадется Атлетико какой нибудь Сосьедад, или Барселона, особенно если Барса, сразу же домой поедут, потому что Атлетико стабильно раздвигает даже перед самой слабой Барсой в истории
Так и будет. Против Реала выходят умирать, а против Барсы стабильно сдают матчи. Барса выиграет 1:0 без шансов для матрасов, не удивлюсь, если снова забьёт Фелиш)))
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Ответ adriano_070
Лучший момент матча - это привезенный победный гол Винисиусом. Карма за все его вызывающее поведение, которое мешает и ему самому играть, и болельщикам получать удовольствие от игры. Если он не пересмотрит свое поведение на футбольном поле, то вряд ли станет одним из лидеров Реала.
Феноменально заколебал, если его сжирают откровенно, он это понимает на 5 минуте матча и дальше решает просто исполнять свой цирк до конца игры, он ставит свой гундеж выше Реала, это неприемлемо, впервые вижу такого игрока
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Ответ chernov jr
я посвящаю строки этому городу его клубу лучшему в мире я посвящаю строки твоему вечеру что ты просрал на комментарии 🥲
Твои строки того не стоят.
Посвяти их тому, что действительно важно.☝️
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