«Реал» проиграл впервые за 22 матча. Предыдущие поражение тоже от «Атлетико» – в сентябре

«Реал» проиграл впервые с 24 сентября 2023 года.

Команда Карло Анчелотти уступила « » (2:4) в Кубке Испании.

Прервалась серия из 21 матча без поражений. За это время « » одержал 18 побед и трижды сыграл вничью.

Примечательно, что осенью он проиграл тоже в мадридском дерби – 1:3 в .

4 февраля команды снова сыграют друг с другом – на «Сантьяго Бернабеу» в рамках Ла Лиги.