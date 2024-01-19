«Реал» проиграл впервые за 22 матча. Предыдущие поражение тоже от «Атлетико» – в сентябре
«Реал» проиграл впервые с 24 сентября 2023 года.
Команда Карло Анчелотти уступила «Атлетико» (2:4) в Кубке Испании.
Прервалась серия из 21 матча без поражений. За это время «Реал» одержал 18 побед и трижды сыграл вничью.
Примечательно, что осенью он проиграл тоже в мадридском дерби – 1:3 в Ла Лиге.
4 февраля команды снова сыграют друг с другом – на «Сантьяго Бернабеу» в рамках Ла Лиги.
Надеюсь его посадят в угол коленями на гречку, чтобы умнее стал
по xg 2.96 - 1.81, по большим шансам 5-3
Винисиус был худшим. Ну и Лунин средний и неуверенный вратарь, с ним будет тяжело в ЛЧ. Нужно зажимать Ла лигу и этот сезон можно считать достойным.
Посвяти их тому, что действительно важно.☝️