«Реал» не сделает требл в этом сезоне. Клуб ни разу не брал 3 главных трофея сразу

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал Мадрид» потерял шансы на требл в этом сезоне.

Команда Карло Анчелотти вылетела из Кубка Испании, проиграв в 1/8 финала «Атлетико» (2:4 после дополнительного времени) на выезде.

Таким образом, «Реал» не сможет завоевать в рамках этого сезона все три главных трофея – чемпионат и кубок страны и Лигу чемпионов.

«Мадрид» никогда в истории не делал требл. А делали его «Бавария» (дважды), «Барселона» (дважды), «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Селтик», «Аякс», ПСВ.

В Ла Лиге «Реал» идет вторым в таблице, на 1 балл отставая от «Жироны» при игре в запасе. В 1/8 финала Лиги чемпионов «сливочные» встретятся с «РБ Лейпциг».

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85 комментариев
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Ответ Alex Rhea
смешно фанаты Барсы повылезали через три дня после 1-4) или их так сегодняшняя волевая победа бчк над "забыл название" вдохновила?)
Я человек, симпатизирующий Барселоне, но пытаться поддеть фанатов Реала в комментариях, когда ты везёшь 8 очков отставания Жироне — особый вид самоубийства :)

Поэтому сижу тихонечко, жду лучших времён.
+38
-3
+35
Жду новость про то, что Барселона имеет шансы на требл
+39
-6
+33
Ответ sukamochi09
главный неудачник европы
Действительно, всего лишь 14 побед в самом престижном клубном турнире. Да и без треблов Мадрид один из самых титулованных клубов мира.
+23
-9
+14
Ответ Капибарбер
Месси 36 лет - 2 требла Реал 120 лет - 0 треблов
Барса - 47 кубков Гампера
Реал - 0 кубков Гампера.
+17
-6
+11
смешно фанаты Барсы повылезали через три дня после 1-4) или их так сегодняшняя волевая победа бчк над "забыл название" вдохновила?)
+25
-14
+11
Ответ Alex Rhea
смешно фанаты Барсы повылезали через три дня после 1-4) или их так сегодняшняя волевая победа бчк над "забыл название" вдохновила?)
Есть люди болеющие за Атлетико. Слежу за ними со времён Форлана. Очень бесят такие ситуативные комментаторы типо рыгоберки
+7
-2
+5
Новость для шайки ригопёсика😂
+11
-7
+4
Ответ flux
3 лч подряд, даже 2х подряд ни у одной команды нету. Когда требл у каких-то ПСВ
Ну если именно Лигу Чемпионов брать, то да, а так КЕЧ брал трижды Аякс вроде бы. Но там Реал тоже преуспел больше всех,, 5 подряд титулов.
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+4
Ответ sukamochi09
0 треблов, 14 лч, думаю каждый фанат спорта с iq выше 80 понимает, что к чему, и как это «фейковое величие» было добыто)
спасибо, удостоверился что оно у тебя меньше 80
+4
0
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Ответ sukamochi09
главный неудачник европы
самокритично
+7
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+4
Ответ sukamochi09
напоминаю юзерам: Барса продолжает борьбу за требл, мчк уже в середине сезона слился и надеется на очередную судейскую победу хоть где-нибудь
Бро, у Барсы пока что есть гипотетический шанс взять все 3 трофея, но само качество игры показывает, что вероятность взять хоть что-то крайне мала.

У Реала уже нет шанса взять Кубок, а вот чемпионат и ЛЧ с такой игрой — вполне. Суперкубок уже взяли.
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Ну уж если честно, то по игре Реал точно на требл не тянет в этом сезоне. Не вижу в них какого-то явного фаворита в ЛЧ. Скорее всего зацепят Ла Лигу и на этом все закончится. Игра с Барсой - это вообще не показатель, так как такую Барселону легко может наказать практически любая команда из первой 10-ки чемпионата Испании, к сожалению.
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Ответ Гномович!
Барса - 3 кубка Ярмарок Реал - 0 кубков Ярмарок
Гомович, не завидуй!
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Ответ Che Foot
хочешь прикол? математически Барселона на данный момент имеет шансы на требл, а Реал нет)
Лучше фактически иметь шанс на лч и лл чем мифологически на требл.
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Ответ adriano_070
Жду новость про то, что Барселона имеет шансы на требл
хочешь прикол? математически Барселона на данный момент имеет шансы на требл, а Реал нет)
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+2
Ответ Гномович!
Барса - 47 кубков Гампера Реал - 0 кубков Гампера.
Кубок Сантьяго Бернабеу:

Реал - 28
Барса - 0
+3
-1
+2
Ответ Гномович!
Барса - 47 кубков Гампера Реал - 0 кубков Гампера.
Реал - 28 кубков Сантьяго Бернабеу
Барса - 0 кубков Сантьяго Бернабеу
+3
-1
+2
Ответ Direct free kick
Селтик и ПСВ - по 1 треблу Реал - 0 И юмор и факт сразу в одном флаконе.
Так-то требл даже у ЦСКА есть, пускай и чуть-чуть другой.
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Ответ Дороф
Так-то требл даже у ЦСКА есть, пускай и чуть-чуть другой.
Порту в 2003 тогда тоже забрал требл, в 2004 Бенфика выпрыгнула из штанов и поэтому основной требл сорвался у драконов
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Ответ sukamochi09
Барса имеет неплохие шансы на требл
1) -7 очков в чемпионате(в Испании такое сложно отыграть)
2) Кубок ещё ладно, может быть.
3) Максимум в ЛЧ – доказать, что нынешний Наполи ещё более мёртвый, т.е. 1/4.
Итого: мысли о требле Барсы=🚑
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Ответ Антон Орехов
Государственный клуб Саудовской Аравии .
Не-не-не, Саудовская Аравия – это Ньюкасл.
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0
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Это государственный клуб, и это всем давно известно.
Государственный клуб Саудовской Аравии .
+1
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Ответ Burel
Можно быть провластным и судейским проектом всю историю, скупать пачками звёзд, начиная с 50х годов, но так и не стать великим клубом, взяв требл
Как ты ловко вычеркнул из списка великих клубов почти все великие клубы. Требл это круто, но не всё измеряется только его наличием.

Милан, Ливерпуль и Арсенал видимо не такие великие как Сити, требла же нет :)
+3
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Ответ Фарид Харисов
Я человек, симпатизирующий Барселоне, но пытаться поддеть фанатов Реала в комментариях, когда ты везёшь 8 очков отставания Жироне — особый вид самоубийства :) Поэтому сижу тихонечко, жду лучших времён.
Респект
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+1
Ответ sukamochi09
Барса выходит в прайм к весне как и сити, пока мчк рвет зад осенью и потом считает очки до 1 места, так что шансы неплохие
Про прайм Барсы к весне конечно смешно читать) Лигочемпионский ежегодный прайм))
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Ответ Baybay Baybay
Ну уж если честно, то по игре Реал точно на требл не тянет в этом сезоне. Не вижу в них какого-то явного фаворита в ЛЧ. Скорее всего зацепят Ла Лигу и на этом все закончится. Игра с Барсой - это вообще не показатель, так как такую Барселону легко может наказать практически любая команда из первой 10-ки чемпионата Испании, к сожалению.
теоретически, можно было бы и зацепить, но усталость сильно сказалась, и скорее всего, она и сыграла ключевую роль в сегодняшнем поражении
+2
-1
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Ответ Che Foot
а также 2 требла и 6 трофеев за сезон тоже имеются у Барсы)
вот это познания истории, а ты хорош! ну ладно, береги силы главное, еще много новостей про реал комментировать
+1
0
+1
Месси 36 лет - 2 требла
Реал 120 лет - 0 треблов
+18
-17
+1
А после вылетов других команд из кубков будут новости об упущенном требле ?
+2
-1
+1
Так у РМ состава нет требл брать. Чтобы брать требл нужна и основа и скамейка. У МС, Баварии, Барселоны, Интера были отличные игроки на скамейке + особо никто из лидеров по пол сезона не пропускал. А у РМ 1 ЦЗ и тот Рюдигер, а он может выдать серию матчей как лучший ЦЗ мира, а потом напривозить. Да и вратаря нет.
+3
-2
+1
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