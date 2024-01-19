«Реал» не сделает требл в этом сезоне. Клуб ни разу не брал 3 главных трофея сразу

«Реал Мадрид» потерял шансы на требл в этом сезоне.

Команда Карло Анчелотти вылетела из Кубка Испании, проиграв в 1/8 финала «Атлетико» (2:4 после дополнительного времени) на выезде.

Таким образом, «Реал» не сможет завоевать в рамках этого сезона все три главных трофея – чемпионат и кубок страны и Лигу чемпионов.

« » никогда в истории не делал требл. А делали его «Бавария» (дважды), «Барселона» (дважды), «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Селтик», «Аякс», ПСВ.

В Ла Лиге «Реал» идет вторым в таблице, на 1 балл отставая от «Жироны» при игре в запасе. В 1/8 финала Лиги чемпионов «сливочные» встретятся с «РБ Лейпциг».

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