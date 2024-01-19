«Реал» не сделает требл в этом сезоне. Клуб ни разу не брал 3 главных трофея сразу
«Реал Мадрид» потерял шансы на требл в этом сезоне.
Команда Карло Анчелотти вылетела из Кубка Испании, проиграв в 1/8 финала «Атлетико» (2:4 после дополнительного времени) на выезде.
Таким образом, «Реал» не сможет завоевать в рамках этого сезона все три главных трофея – чемпионат и кубок страны и Лигу чемпионов.
«Мадрид» никогда в истории не делал требл. А делали его «Бавария» (дважды), «Барселона» (дважды), «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Селтик», «Аякс», ПСВ.
В Ла Лиге «Реал» идет вторым в таблице, на 1 балл отставая от «Жироны» при игре в запасе. В 1/8 финала Лиги чемпионов «сливочные» встретятся с «РБ Лейпциг».
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Поэтому сижу тихонечко, жду лучших времён.
Реал - 0 кубков Гампера.
У Реала уже нет шанса взять Кубок, а вот чемпионат и ЛЧ с такой игрой — вполне. Суперкубок уже взяли.
Реал - 28
Барса - 0
Барса - 0 кубков Сантьяго Бернабеу
2) Кубок ещё ладно, может быть.
3) Максимум в ЛЧ – доказать, что нынешний Наполи ещё более мёртвый, т.е. 1/4.
Итого: мысли о требле Барсы=🚑
Милан, Ливерпуль и Арсенал видимо не такие великие как Сити, требла же нет :)
Реал 120 лет - 0 треблов