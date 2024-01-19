«Реал» 5 матчей не обыгрывает «Атлетико» в основное время

В последний раз «Реал» обыгрывал «Атлетико» в основное время больше года назад.

Сегодня в матче Кубка Испании команды за первые 90 минут забили по два мяча и перешли в дополнительное время.

10 января в Суперкубке Испании они тоже выявили победителя только в экстратайме – 5:3 в пользу «Реала».

В 2023-м в «Атлетико» победил в дерби (3:1) и сыграл вничью (1:1), а в Кубке Испании 26 января 2023-го игра снова дошла до дополнительного времени и завершилась триумфом «Реала» (3:1).

Последняя победа «сливочных» в основное время – 18 сентября 2022-го в чемпионате (2:1).

«Атлетико» – «Реал». 2:2 – идет дополнительное время. Онлайн-трансляция