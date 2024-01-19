«Реал» 5 матчей не обыгрывает «Атлетико» в основное время

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Суперкубок Испании Футбол

В последний раз «Реал» обыгрывал «Атлетико» в основное время больше года назад.

Сегодня в матче Кубка Испании команды за первые 90 минут забили по два мяча и перешли в дополнительное время.

10 января в Суперкубке Испании они тоже выявили победителя только в экстратайме – 5:3 в пользу «Реала».

В 2023-м в Ла Лиге «Атлетико» победил в дерби (3:1) и сыграл вничью (1:1), а в Кубке Испании 26 января 2023-го игра снова дошла до дополнительного времени и завершилась триумфом «Реала» (3:1).

Последняя победа «сливочных» в основное время – 18 сентября 2022-го в чемпионате (2:1).

«Атлетико» – «Реал». 2:2 – идет дополнительное время. Онлайн-трансляция

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9 комментариев
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Всех фанатов Атлетико с победой!
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Ответ Футбол Навсегда
Расписание Реала: Атлетико✔️, Барселона✔️, Атлетико➖ Расписание Барселоны: Осасуна✔️, Реал❌, Унионистас✔️ П. С.: Сыграй сегодня Реал с Унионистасом, а Барса с АТМ - кулес бы уже не участвовали в Кубке Испании
Что вы за плаксы. Барселона с Атлетико в последние 10 лет вообще не испытывает проблем.
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Расписание Реала:

Атлетико✔️, Барселона✔️, Атлетико➖

Расписание Барселоны:

Осасуна✔️, Реал❌, Унионистас✔️

П. С.: Сыграй сегодня Реал с Унионистасом, а Барса с АТМ - кулес бы уже не участвовали в Кубке Испании
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все бывает первый раз
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Ответ Футбол Навсегда
Расписание Реала: Атлетико✔️, Барселона✔️, Атлетико➖ Расписание Барселоны: Осасуна✔️, Реал❌, Унионистас✔️ П. С.: Сыграй сегодня Реал с Унионистасом, а Барса с АТМ - кулес бы уже не участвовали в Кубке Испании
Ну у Барселоны так-то недавно был еще грозный Барбастро, не забывайте об этом!
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Главное что Реал на постоянной основе нагибает Спотифай.
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Ответ Футбол Навсегда
Расписание Реала: Атлетико✔️, Барселона✔️, Атлетико➖ Расписание Барселоны: Осасуна✔️, Реал❌, Унионистас✔️ П. С.: Сыграй сегодня Реал с Унионистасом, а Барса с АТМ - кулес бы уже не участвовали в Кубке Испании
Расписание Атлетико можно?
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Ответ Футбол Навсегда
Расписание Реала: Атлетико✔️, Барселона✔️, Атлетико➖ Расписание Барселоны: Осасуна✔️, Реал❌, Унионистас✔️ П. С.: Сыграй сегодня Реал с Унионистасом, а Барса с АТМ - кулес бы уже не участвовали в Кубке Испании
Кстати, Барса в чемпионате без проблем обыграла Атлетико.
Откуда такие выводы?
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