«Мечтаю играть в «МЮ», «Сити», «Ливерпуле». Но не в «Арсенале» – они не хотят выигрывать титулы, похоже». Форвард «Гента» Орбан об АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Гент высшая лига Бельгия Арсенал Гифт Орбан Футбол

Форвард «Гента» Гифт Орбан заявил, что не хотел бы играть за «Арсенал».

«Я надеюсь однажды сыграть в топ-лиге. Нужно ставить перед собой высокие цели в жизни, да и кто откажется от большей зарплаты? Но я все еще слишком молод для Саудовской Аравии, я хочу насладиться футболом в полной мере. Играть на стадионе с тремя болельщиками – это не для меня.

Я хочу перейти куда-то, где мне будет комфортно. Что лучше – перейти в большой клуб, где не так много игрового времени и полно трудностей, или в команду, в которой вы чувствуете себя комфортно и играете? Любой игрок выберет последнее. За исключением 35-летних, которые выбирают клуб только из-за денег.

Моя мечта – играть в Премьер-лиге. «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити». Но мне не нравится «Арсенал» – похоже, они не хотят выигрывать титулы. Я хочу перейти туда, где делают это», – сказал Орбан.

Форвард «Гента» Орбан оформил хет-трик за 3 минуты в Лиге конференций. Он повторил рекорд Берчилла в еврокубках

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

62 комментария

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Pure
Это кто вообще?)))
+81
-8
+73
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Dima91Caps
красный мешок из манчестера прям пачками титулы берет, не успевают серванты новые покупать
+85
-43
+42
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Антонио Мартынов
С таким базаром тебе остаться там, где сейчас
+47
-6
+41
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Artem Piatkov
Ответ Dima91Caps
красный мешок из манчестера прям пачками титулы берет, не успевают серванты новые покупать
Арсен0ль:

0 титулов АПЛ с 2004
0 ЛЧ и ЛЕ за историю
0 трофеев в этом сезоне (проиграли даже Лигу Европы)

Еврокубков столько же, сколько и у Ман Сити (по 1 Кубку Кубков), а понтов выше крыши
+52
-27
+25
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Иван Иванов
Ответ Pure
Это кто вообще?)))
Внебрачный сын премьер-министра Венгрии
+24
0
+24
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llolishe
Ответ Artem Piatkov
Арсен0ль: 0 титулов АПЛ с 2004 0 ЛЧ и ЛЕ за историю 0 трофеев в этом сезоне (проиграли даже Лигу Европы) Еврокубков столько же, сколько и у Ман Сити (по 1 Кубку Кубков), а понтов выше крыши
Манчестер Сити
0 ЛЧ за всю историю
0 ЛЕ за всю историю
Меньше трофеев выиграли чем Арсенал за историю
+34
-14
+20
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Артур Ганненко
Парень в облаках летает. Как в анекдоте "Вот выиграем в лотерею машину, я сяду спереди, жена рядом, ты, сынок, сзади. -Я не хочу сзади. -Тогда вылезай из машины". Он за Гент играет, ему бы вообще в АПЛ за счастье попасть, а он себя Осимхеном считает
+13
-1
+12
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Сергей Ямковой
Ответ llolishe
Манчестер Сити 0 ЛЧ за всю историю 0 ЛЕ за всю историю Меньше трофеев выиграли чем Арсенал за историю
Это пока, поговорим через пару недель
+13
-1
+12
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S100 Winner
Ответ Jeicob Harlon
Канониры молодцы, Ман сити очень трудно боротся,Мадрид не даст соврать
В том, что они разбазарили большой отрыв и просрали кучу очков, Ман Сити никак не виноват. Чемпионат выигрывает тот, кто набирает больше очков против середняков и аутсайдеров, а не в очных встречах с прямыми конкурентами. Не обосрались бы в предыдущих нескольких матчах - были бы сейчас на 1ом месте, независимо от игры Ман Сити
+13
-6
+7
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Игнор Игнорыч
Ответ Dima91Caps
красный мешок из манчестера прям пачками титулы берет, не успевают серванты новые покупать
Как дела у боруссии? Че там с титулами?
+5
-1
+4
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Роман
Когда в АПЛ играет Сити. Тогда можно сказать, что все 19 команд не хотят выигрывать титулы.
+11
-7
+4
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United_LP
Ответ Dima91Caps
красный мешок из манчестера прям пачками титулы берет, не успевают серванты новые покупать
Так то МЮ даже за последние 10 лет после Ферги взял больше Арсенала
+4
0
+4
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gninnur esrever*
Ответ Folio
Почему не обошли?)
Потому что не хотят брать титулы, сказал же этот нонейм.
+3
0
+3
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Кирилл Голивец
Ответ Pure
Это кто вообще?)))
Премьер-министр Венгрии курильщика
+4
-1
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Filipp Gorski
Мне кажется это больше к Тоттенхэм адресовано
+4
-2
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Today I feel Qatari
Если без шуток парню всего 20 лет, крутая статка в чемпе Бельгии. Осимхен начинал примерно так же. А стоить Орбан будет раз в 10 дешевле. Даже если взять его сейчас на скамейку на перспективу, то это уже намного круче деревянного Вегхорста
+5
-3
+2
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Bill Zapulil
Гифт Орбан-Сапогов
+2
0
+2
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romaroman26
Ответ Dima91Caps
красный мешок из манчестера прям пачками титулы берет, не успевают серванты новые покупать
Как не крути по больше чем арсенал
+3
-1
+2
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Folio
Ответ romaroman26
Отмазки. Сити всего 85 баллов набрал. Можно было их обходить
Почему не обошли?)
+2
0
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А.Э.РАСИМ
Орбана видел в игре, на стадионе.
Ничего из себя не представляет.
Уровень Дженоы, прошлого года.
Его покупка большая ошибка.
+2
-1
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Lavinka
И за Ноттингем Форест !
+1
0
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Steppenwolf
Коррупция помогла Орбану даже в футбол проникнуть. )
+1
0
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gninnur esrever*
Хз, кто это, но он прав.
+1
0
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Romanian_Daddy
Ответ Ман Сити
Как раз Арсенал нацелен на титул, и могли взять в этом сезоне. Маню и ливер средняки которые не борятся за титулы из сезона в сезон
А потом ты всем доказываешь, что ты не гуннерок))
+1
0
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Андрюха с района
Неплохо потроллил физрука Артету)
+1
0
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