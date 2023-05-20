«Мечтаю играть в «МЮ», «Сити», «Ливерпуле». Но не в «Арсенале» – они не хотят выигрывать титулы, похоже». Форвард «Гента» Орбан об АПЛ
Форвард «Гента» Гифт Орбан заявил, что не хотел бы играть за «Арсенал».
«Я надеюсь однажды сыграть в топ-лиге. Нужно ставить перед собой высокие цели в жизни, да и кто откажется от большей зарплаты? Но я все еще слишком молод для Саудовской Аравии, я хочу насладиться футболом в полной мере. Играть на стадионе с тремя болельщиками – это не для меня.
Я хочу перейти куда-то, где мне будет комфортно. Что лучше – перейти в большой клуб, где не так много игрового времени и полно трудностей, или в команду, в которой вы чувствуете себя комфортно и играете? Любой игрок выберет последнее. За исключением 35-летних, которые выбирают клуб только из-за денег.
Моя мечта – играть в Премьер-лиге. «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити». Но мне не нравится «Арсенал» – похоже, они не хотят выигрывать титулы. Я хочу перейти туда, где делают это», – сказал Орбан.
Форвард «Гента» Орбан оформил хет-трик за 3 минуты в Лиге конференций. Он повторил рекорд Берчилла в еврокубках
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
0 титулов АПЛ с 2004
0 ЛЧ и ЛЕ за историю
0 трофеев в этом сезоне (проиграли даже Лигу Европы)
Еврокубков столько же, сколько и у Ман Сити (по 1 Кубку Кубков), а понтов выше крыши
0 ЛЧ за всю историю
0 ЛЕ за всю историю
Меньше трофеев выиграли чем Арсенал за историю
Ничего из себя не представляет.
Уровень Дженоы, прошлого года.
Его покупка большая ошибка.