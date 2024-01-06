«Лион» купил у «Ботафого» вратаря сборной Бразилии Перри и защитника Адриэлсона за 6,8 млн евро

«Ботафого» продал двух футболистов «Лиону».

В состав французской команды перешли голкипер и защитник Адриэлсон. За первого заплатили 3,25 млн евро, за второго – 3,58 млн. К тому же « » сможет претендовать на 50% от суммы последующей продажи игроков.

Оба футболиста заключили контракты сроком до 2028 года.

Перри вызывается в сборную Бразилии с сентября 2023 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изучить показатели Адриэлсона можно тут.

Фото: ol.fr

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам