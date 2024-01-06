«Лион» купил у «Ботафого» вратаря сборной Бразилии Перри и защитника Адриэлсона за 6,8 млн евро

Теги Лион Ботафого высшая лига Бразилия лига 1 Франция трансферы Адриэлсон Лукас Перри деньги Футбол

«Ботафого» продал двух футболистов «Лиону».

В состав французской команды перешли голкипер Лукас Перри и защитник Адриэлсон. За первого заплатили 3,25 млн евро, за второго – 3,58 млн. К тому же «Ботафого» сможет претендовать на 50% от суммы последующей продажи игроков.

Оба футболиста заключили контракты сроком до 2028 года.

Перри вызывается в сборную Бразилии с сентября 2023 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изучить показатели Адриэлсона можно тут.

Фото: ol.fr

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5 комментариев
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Текстор переложил из одного кармана в другой - ну т.е клуба.
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Вратарь ли главная проблема Лиона?
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Вратарь сборной Бразилии при живых Алиссоне и Эдерсоне из него такой же, как из Оливера Баумана вратарь сборной Германии
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У Лиона появились деньги?
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Ответ pit4er
Вратарь сборной Бразилии при живых Алиссоне и Эдерсоне из него такой же, как из Оливера Баумана вратарь сборной Германии
Оливер Бауманн хороший вратарь
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