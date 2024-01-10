«Лион» за 17+5 млн евро купил у «Гента» форварда сборной Бельгии U21 Фофана

Малик Фофана присоединился к «Лиону».

Французский клуб объявил о приобретении 18-летнего нападающего за 17 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Также « » сможет получить 20% от суммы прибыли при перепродаже футболиста.

Форвард сборной Бельгии U21 заключил с « » контракт сроком до 2028 года.

За 64 матча в составе «Гента» забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: ol.fr

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам