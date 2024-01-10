«Лион» за 17+5 млн евро купил у «Гента» форварда сборной Бельгии U21 Фофана

Теги Лион лига 1 Франция Гент высшая лига Бельгия трансферы деньги Малик Фофана Футбол

Малик Фофана присоединился к «Лиону».

Французский клуб объявил о приобретении 18-летнего нападающего за 17 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Также «Гент» сможет получить 20% от суммы прибыли при перепродаже футболиста.

Форвард сборной Бельгии U21 заключил с «Лионом» контракт сроком до 2028 года.

За 64 матча в составе «Гента» Фофана забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: ol.fr

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9 комментариев
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О БОЖЕ ОЧЕРЕДНОЙ КЛОН ЭТО КАК АНДРОИД КОНОР ИЗ ИГРЫ ДЕТРОИД УЗНАЛИ СОГЛАСНЫ???
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Если у вас есть Фофана , тогда мы идём к вам! (с) Челси
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Траоре, Онаны, Фофаны... теперь фэйл Бешикташа уже не кажется таким грандиозным.
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Каждому - по своей Фофане!
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У Гента с Лионом, надеюсь, не один владелец...
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Ответ a2wai
У Гента с Лионом, надеюсь, не один владелец...
У Лиона м Моленбеком один владелец.
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Ответ hiper26
У Лиона м Моленбеком один владелец.
С"
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Ответ hiper26
У Лиона м Моленбеком один владелец.
Это хорошо, а то после двух трансферов из Ботафого начинаешь бояться, кого еще из своих клубов притащит мошенник Текстор...
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Ответ a2wai
Это хорошо, а то после двух трансферов из Ботафого начинаешь бояться, кого еще из своих клубов притащит мошенник Текстор...
Я тоже не в восторге от ноунеймов из Бразилии.
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