«Лион» за 17+5 млн евро купил у «Гента» форварда сборной Бельгии U21 Фофана
Малик Фофана присоединился к «Лиону».
Французский клуб объявил о приобретении 18-летнего нападающего за 17 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Также «Гент» сможет получить 20% от суммы прибыли при перепродаже футболиста.
Форвард сборной Бельгии U21 заключил с «Лионом» контракт сроком до 2028 года.
За 64 матча в составе «Гента» Фофана забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: ol.fr
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