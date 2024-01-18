Хиддинк о победе России на ЧМ или Евро: «Это зависит от правильного воспитания молодых игроков. И очень важно, чтобы на планете было мирно»

Гус Хиддинк ответил на вопрос о возможной победе России на ЧМ или Евро.

– Верите ли, что сборная России когда-нибудь выиграет чемпионат мира или чемпионат Европы?

– Это сильно зависит от молодежной программы и правильного воспитания молодых игроков в академиях клубов. И очень важно, чтобы все на планете было мирно, – заявил Хиддинк.

Напомним, тренировал национальную команду России с 2006 по 2010 год. При нем сборная стала бронзовым призером Евро-2008.

УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от участие в своих турнирах.