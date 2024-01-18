Хиддинк о победе России на ЧМ или Евро: «Это зависит от правильного воспитания молодых игроков. И очень важно, чтобы на планете было мирно»

Теги Гус Хиддинк премьер-лига Россия Сборная России по футболу детский футбол чемпионат мира Футбол

Гус Хиддинк ответил на вопрос о возможной победе России на ЧМ или Евро.

– Верите ли, что сборная России когда-нибудь выиграет чемпионат мира или чемпионат Европы?

– Это сильно зависит от молодежной программы и правильного воспитания молодых игроков в академиях клубов. И очень важно, чтобы все на планете было мирно, – заявил Хиддинк.

Напомним, Хиддинк тренировал национальную команду России с 2006 по 2010 год. При нем сборная стала бронзовым призером Евро-2008.

УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от участие в своих турнирах.

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8 комментариев
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Гус прав....и отдельное ему спасибо, за бронзу ЧЕ....здоровья, и долгих лет
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То что нас отстранили это позорище для всех, 50 тысяч палестинских детей лежат под завалами в Газе, а Израиль играет отборы как ни в чем не бывало!:)
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Ну у нас что с первым пунктом так себе, что со вторым
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Так скажи Гус своей голандскрй армии не бомбить Йемен
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Ответ Ковид 07.10.52
А откуда у вас эти данные, завалы еще не разобрали же. И мы же не знаем, сколько жизней унесла битва братских народов, чтобы сравнивать, где ужасней. Да и конфликт с участием 20 миллионов сравнивать с 200 млн. вообще неправильно в свете влияния на мир.
а тебя не смущает, что за 2 года постадало меньше мирняка на Украине чем в Газе за 2 месяца? как на это извернешься?
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