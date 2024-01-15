76-летний Дик Адвокат возглавил сборную Кюрасао. Ранее ее тренировал Хиддинк
Дик Адвокат возглавил сборную Кюрасао.
76-летний бывший главный тренер «Зенита» и сборных России и Нидерландов подписал контракт с Федерацией футбола Кюрасао.
В штаб Адвоката вошел его многолетний помощник Корнелиус Пот.
Напомним, что сборную Кюрасао возглавлял другой бывший тренер сборной России и Нидерландов – Гус Хиддинк (2020-2021).
Кюрасао – самоуправляемое государственное образование, расположенное на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы, является составной частью Королевства Нидерландов с 2010 года, когда произошла реорганизация участия бывших Нидерландских Антил в составе Нидерландов.