76-летний Дик Адвокат возглавил сборную Кюрасао. Ранее ее тренировал Хиддинк

Дик Адвокат возглавил сборную Кюрасао.

76-летний бывший главный тренер « » и сборных России и Нидерландов подписал контракт с Федерацией футбола .

В штаб вошел его многолетний помощник .

Напомним, что сборную Кюрасао возглавлял другой бывший тренер сборной России и Нидерландов – (2020-2021).

Кюрасао – самоуправляемое государственное образование, расположенное на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы, является составной частью Королевства Нидерландов с 2010 года, когда произошла реорганизация участия бывших Нидерландских Антил в составе Нидерландов.