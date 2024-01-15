76-летний Дик Адвокат возглавил сборную Кюрасао. Ранее ее тренировал Хиддинк

Теги Зенит Дик Адвокат Гус Хиддинк Корнелиус Пот высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу Сборная России по футболу сборная Кюрасао Футбол

Дик Адвокат возглавил сборную Кюрасао.

76-летний бывший главный тренер «Зенита» и сборных России и Нидерландов подписал контракт с Федерацией футбола Кюрасао.

В штаб Адвоката вошел его многолетний помощник Корнелиус Пот.

Напомним, что сборную Кюрасао возглавлял другой бывший тренер сборной России и Нидерландов – Гус Хиддинк (2020-2021).

Кюрасао – самоуправляемое государственное образование, расположенное на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы, является составной частью Королевства Нидерландов с 2010 года, когда произошла реорганизация участия бывших Нидерландских Антил в составе Нидерландов.

31 комментарий
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Капелло после Адвоката ждём
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Ответ Roman
Капелло после Адвоката ждём
а потом глядишь и Слуцкий освободится из Китая))
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Будет хороший шанс выйти из группы на крупном турнире, но проиграют грекам и вылетят
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Адвокаат как младший брат донашивает за Хиддинком вещи.
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76 лет!!! Мое безграничное уважение!!
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Скоро пальцев не хватит, сколько раз Адвокат заканчивал карьеру тренера и опять насвистел.
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Слуцкий и Черчесов, в очередь
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Видимо пенсии не хватает,приходится работать.
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дед доест)
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А еще ранее Патрик Клюйверт. Райское местечко, сверхожиданий спортивных никаких. Работа в удовольствие!!!
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Так и чешут по очереди)
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Лучший тренер в истории зенита
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На самом деле, Кюрасао для Адвоката это не безнадёжный замут про деньги. Карибы, голландская колония, максимально дружественная среда. На ЧМ 26 как хозяева уже вышли США, Мексика, Канада, турнир расширили - от Конкакафа ещё 3,5 мест. Бороться за них нужно с Коста-Рикой, Гондурасом, Панамой и Ямайкой. Если натурализовать карибских голландцев - вполне можно и пролезть.
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Помощника надо было брать Джека Воробья
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Ответ KMR
Россию ободрали,настал черед других
Адвокаат возможно и да, а вот про Хиддинка такое точно сказать никак нельзя, лучший тренер в истории сборной, оставившей хорошую память для многих поколений людей
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Перспективный тренер!
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До сих пор за Хидинком донашивает.
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Просто поехал на Карибы отдохнуть)
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Ответ Roman
Капелло после Адвоката ждём
Бюджет Кюрасао может не выдержать
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Ответ Артем Галкин
Видимо пенсии не хватает,приходится работать.
Кюросао - это и есть пенсия) Погуглите их пейзажи)
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Карибы отличное место для пенсии
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Россию ободрали,настал черед других
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Это которая Блю?
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А чё они не взяли бронзу КОНКАКАФ?
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Следующий - Капелло
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Кюрасао - клиент Месси.
+7
-7
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Поближе к океану, попивать ром в компании с молодыми любовницами
+1
-1
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