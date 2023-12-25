«В «Анжи» Это′О решал почти все. Он убрал из команды Карлоса из-за недопонимания, которое случилось еще в «Реале». Ахмедов о клубе из Махачкалы

Одил Ахмедов вспомнил об «Анжи» времен Самюэля Это′О и других звезд.

– В чем «Анжи» не соответствовал уровню?

– Все было отлично, кроме администраторов. Например, после тренировки мы бросали грязную форму в корзину, вещи стирали, и также сваливали обратно – мы сами искали, где чья форма.

Потом из «Баварии» привезли администратора, который навел порядок: приходишь на тренировку – все готово, попросишь что-то – сразу дает.

– Что в «Анжи» вас поразило больше всего?

– Когда владелец «Анжи» подарил игрушечный «Бугатти», в котором были ключи от настоящего. Карлос – очень простой, позитивный человек. Никогда бы не подумал, что он легенда футбола.

– « говорил много неприятного о чернокожих футболистах «Анжи». Расшифруйте вашу цитату, пожалуйста.

– Денисов – футболист с характером. После одного из матчей он поругался с Буссуфа или , и в команде начался конфликт: стал разваливаться коллектив, который очень важен в футболе. Вскоре ушел , нам сообщили о смене вектора развития, и что все желающие могут покинуть клуб.

Хиддинк был авторитетом, но почти все в команде решал Самюэль Это′О. Он хотел выигрывать, забивать, делал много хорошего для клуба. Например, собирал с футболистов премиальные для администраторов и других сотрудников клуба.

Также Это′О убрал из команды Карлоса из-за давнего недопонимания, которое случилось в мадридском «Реале». Отстранение бразильского защитника пошло на пользу: при всем уважении, ему было под 40, и он уже был не тот, – сказал Ахмедов.

20 млн рублей в день – новая версия зарплаты Это’О в «Анжи». Сомнительно, не окей

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