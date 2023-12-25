«В «Анжи» Это′О решал почти все. Он убрал из команды Карлоса из-за недопонимания, которое случилось еще в «Реале». Ахмедов о клубе из Махачкалы
Одил Ахмедов вспомнил об «Анжи» времен Самюэля Это′О и других звезд.
– В чем «Анжи» не соответствовал уровню?
– Все было отлично, кроме администраторов. Например, после тренировки мы бросали грязную форму в корзину, вещи стирали, и также сваливали обратно – мы сами искали, где чья форма.
Потом из «Баварии» привезли администратора, который навел порядок: приходишь на тренировку – все готово, попросишь что-то – сразу дает.
– Что в «Анжи» вас поразило больше всего?
– Когда владелец «Анжи» Сулейман Керимов подарил Роберто Карлосу игрушечный «Бугатти», в котором были ключи от настоящего. Карлос – очень простой, позитивный человек. Никогда бы не подумал, что он легенда футбола.
– «Игорь Денисов говорил много неприятного о чернокожих футболистах «Анжи». Расшифруйте вашу цитату, пожалуйста.
– Денисов – футболист с характером. После одного из матчей он поругался с Буссуфа или Диарра, и в команде начался конфликт: стал разваливаться коллектив, который очень важен в футболе. Вскоре ушел Гус Хиддинк, нам сообщили о смене вектора развития, и что все желающие могут покинуть клуб.
Хиддинк был авторитетом, но почти все в команде решал Самюэль Это′О. Он хотел выигрывать, забивать, делал много хорошего для клуба. Например, собирал с футболистов премиальные для администраторов и других сотрудников клуба.
Также Это′О убрал из команды Карлоса из-за давнего недопонимания, которое случилось в мадридском «Реале». Отстранение бразильского защитника пошло на пользу: при всем уважении, ему было под 40, и он уже был не тот, – сказал Ахмедов.
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