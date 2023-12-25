«В «Анжи» Это′О решал почти все. Он убрал из команды Карлоса из-за недопонимания, которое случилось еще в «Реале». Ахмедов о клубе из Махачкалы

Теги Игорь Денисов Гус Хиддинк Лассана Диарра премьер-лига Россия Самюэль Это′О Роберто Карлос Анжи Мубарак Буссуфа Сулейман Керимов Одил Ахмедов Футбол

Одил Ахмедов вспомнил об «Анжи» времен Самюэля Это′О и других звезд.

– В чем «Анжи» не соответствовал уровню?

– Все было отлично, кроме администраторов. Например, после тренировки мы бросали грязную форму в корзину, вещи стирали, и также сваливали обратно – мы сами искали, где чья форма.

Потом из «Баварии» привезли администратора, который навел порядок: приходишь на тренировку – все готово, попросишь что-то – сразу дает.

– Что в «Анжи» вас поразило больше всего?

– Когда владелец «Анжи» Сулейман Керимов подарил Роберто Карлосу игрушечный «Бугатти», в котором были ключи от настоящего. Карлос – очень простой, позитивный человек. Никогда бы не подумал, что он легенда  футбола.

– «Игорь Денисов говорил много неприятного о чернокожих футболистах «Анжи». Расшифруйте вашу цитату, пожалуйста.

– Денисов – футболист с характером. После одного из матчей он поругался с Буссуфа или Диарра, и в команде начался конфликт: стал разваливаться коллектив, который очень важен в футболе. Вскоре ушел Гус Хиддинк, нам сообщили о смене вектора развития, и что все желающие могут покинуть клуб.

Хиддинк был авторитетом, но почти все в команде решал Самюэль Это′О. Он хотел выигрывать, забивать, делал много хорошего для клуба. Например, собирал с футболистов премиальные для администраторов и других сотрудников клуба.

Также Это′О убрал из команды Карлоса из-за давнего недопонимания, которое случилось в мадридском «Реале». Отстранение бразильского защитника пошло на пользу: при всем уважении, ему было под 40, и он уже был не тот, – сказал Ахмедов.

20 млн рублей в день – новая версия зарплаты Это’О в «Анжи». Сомнительно, не окей

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25 комментариев
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При всем уважении к Керимову, лучше бы он эти деньги вложил в стадион и академию. Возможно бы получился второй Краснодар
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представьте,в России был такой клуб!!
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Карлос, Диарра, ЭтоО, Гаджибеков. Какая команда была)
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+15
Ответ Glukinho
разве Карлос и Это-то пересекались в Мадриде? даже если да, Этоев тогда был мелким ########, какие там конфликты могли быть?
Карлос отвесил подсрачник за то, что бутсы плохо начистил.
+18
-4
+14
разве Карлос и Это-то пересекались в Мадриде? даже если да, Этоев тогда был мелким ########, какие там конфликты могли быть?
+14
-3
+11
Даже немного жаль, что так быстро сдулись они. Вообще начало десятых годов в нашем футболе было крутым. И леги крутые почти в каждой команде и свои хорошие игроки ещё были. И всё это в итоге потухло ещё до домашнего ЧМ.
+13
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Ответ Jeicob Harlon
представьте,в России был такой клуб!!
помню португальское Динамо))
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Ответ Glukinho
разве Карлос и Это-то пересекались в Мадриде? даже если да, Этоев тогда был мелким ########, какие там конфликты могли быть?
Да, Этоо в молодости был в системе Реала и пересекался с Карлосом. Но каким же надо быть закомлексованым, чтоб спустя столько лет, добившись очень многово в футболе, вспоминать юнешские обиды... Понятно, что Карлос в Анжи был не для усиления на поле, а для привлечения внимания (и, возможно, спонсоров).
+8
-1
+7
Ответ Тренерские конспекты Бормана
При всем уважении к Керимову, лучше бы он эти деньги вложил в стадион и академию. Возможно бы получился второй Краснодар
Ему нужен был понт, а не идея развития клуба.
+8
-1
+7
Ответ Тренерские конспекты Бормана
При всем уважении к Керимову, лучше бы он эти деньги вложил в стадион и академию. Возможно бы получился второй Краснодар
Ну стадион-то нормальный построили, Махачкале такого за глаза хватит
+6
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Ответ Jeicob Harlon
представьте,в России был такой клуб!!
Причем не в самой богатой и дотационной республике...
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Ответ Пикачу82
Причем не в самой богатой и дотационной республике...
А причём тут Республика, если оплачивал все Керимов?
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Ответ Пикачу82
А в свою республику он не хотел инвестировать? Я об этом...
А ты почитай сколько он в республику инвестировал.
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Ответ Freak05 Feal
А причём тут Республика, если оплачивал все Керимов?
А в свою республику он не хотел инвестировать? Я об этом...
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Ответ Тренерские конспекты Бормана
При всем уважении к Керимову, лучше бы он эти деньги вложил в стадион и академию. Возможно бы получился второй Краснодар
Широко обсуждалась версия, что вложения в Анжи у Керимова были ради увеличения влияния в регионе. Флот, аэропорт, ископаемые и т.п., а когда все по итогу начало складываться не так, как он ожидал, то он и свернул проект. С учетом того, что позже у Керимова были терки с Зиявудином Магомедовым за влияние в регионе, то такое может быть. Последний , к слову, сейчас в тюрьме.
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Теперь динамо Махачкала в ПЛ мчиться, надеюсь выйдут, будет интересно
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Только у меня вопрос возник, а это Этоо решил чтобы Анжи сменил курс развитие?
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Ответ Glukinho
разве Карлос и Это-то пересекались в Мадриде? даже если да, Этоев тогда был мелким ########, какие там конфликты могли быть?
Ну сейчас видим что, он довольно конфликтный чувак
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