  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Казанский об ужесточении лимита в РПЛ: «Переставленные кровати». Любое искусственное ограничение вредно. Сколько было вариантов? Ни разу это не привело к вспышке талантов отечества»
62

Казанский об ужесточении лимита в РПЛ: «Переставленные кровати». Любое искусственное ограничение вредно. Сколько было вариантов? Ни разу это не привело к вспышке талантов отечества»

Денис Казанский высказался о потенциальном вреде ужесточения лимита в РПЛ.

«Кажется, мы на пороге больших изменений в футболе. Назначение судей за два часа/сутки до игры, потолок зарплат и лимит.

С лимитом история уже вечная. Как игла для примуса, которую пытались втюхать Остапу Ибрагимовичу [Бендеру]. Такой делают, сякой. Лучше никогда не становилось. Любое искусственное ограничение вредно. Оно ведет к исключению конкуренции. А это к понижению уровня. Все взаимосвязанно.

7 или 5, 3 или 8. «Переставленные кровати». Сколько было вариантов лимита? И ни разу это не привело к вспышке талантов отечества. Кому суждено и рождено было оказаться в игре, этим шансом воспользовались. Другое дело, что этот путь позволяет игрокам дурного калибра получать даже не шанс или возможность, а место. Еще и с хорошей оплатой. Вы все и без меня знаете», – написал комментатор в телеграм-канале.

Кто выиграет Суперкубок Европы?813 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Дениса Казанского
лимит на легионеров
logoДенис Казанский
потолок зарплат
logoпремьер-лига Россия
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Орлов о последствиях ужесточения лимита: «Представляете, какая игра агентов начнется? Цены и зарплаты снова повысятся. Большинство тренеров считают, что лучше бы лимитов не было»
68сегодня, 11:36
Петржела о потолке зарплат в РПЛ: «Плохая идея. Самые большие деньги получают иностранцы. Зачем тогда столько легионеров? У «Зенита» все южноамериканцы, еще и игра говно»
10сегодня, 11:00
Зампред Госдумы Жуков об ужесточении лимита в РПЛ: «Разве 5 легионеров – жесткий лимит? В КХЛ – не более 5 иностранцев. Это плохо влияет на развитие хоккея?»
123сегодня, 07:20
Главные новости
У Чалова украли сумку с документами и 200 евро в Греции. Форвард оставил арендованную машину на бесплатной парковке у пляжа, ее взломали грабители
43 секунды назад
«ПСЖ» хочет 50 млн евро за Доннарумму. «Ман Сити» считает сумму завышенной
1316 минут назад
Геннадий Орлов: «Зенит» грамотно покупает и продает. Вспомните, за сколько продали Халка, Малкома. Сейчас за Энрике предлагают 70 млн евро! Но, думаю, не продадут»
2218 минут назад
Исак съехал из дома в Ньюкасле и продолжает добиваться продажи в «Ливерпуль». «Ньюкасл» может отпустить шведа лишь в случае подписания двух форвардов
2128 минут назад
Лоськов, Евсеев и Онопко – за какой один клуб играли все эти легенды?
36 минут назадТесты и игры
Доннарумма – приоритет для «Ман Сити» на случай ухода Эдерсона. Контакты с окружением вратаря «ПСЖ» уже были (RMC Sport)
45сегодня, 13:34
Казанский о потолке зарплат в РПЛ: «В КХЛ богатые беднее не стали, а бедные не стали претендентами. Почему бы не помогать клубам зарабатывать? А не влезать в бухгалтерию»
20сегодня, 13:31
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Акрон» против ЦСКА, «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала
116сегодня, 13:15Live
Матч России и Иордании пройдет на стадионе «Спартака»
16сегодня, 13:11
Левандовски об отмене «Золотого мяча» в 2020-м: «До сих пор не знаю, почему так произошло. Это был лучший период в моей карьере»
39сегодня, 13:06
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Бавария» в гостях у «Грассхоппера», «Реал» – у «Тироля», «Интер» сыграет с «Монцей»
953 секунды назад
«Зенит» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
31 минуту назад
«Акрон» – ЦСКА. 1:0 – Бакаев забил после ошибки Торопа. Онлайн-трансляция
226 минут назадLive
Левандовски про «Золотой мяч»: «Ямаль провел невероятный сезон, у Рафиньи он тоже был удивительный. В «Барсе» есть игроки, которые могут считаться фаворитами»
231 минуту назад
«Спартак» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
1134 минуты назад
Депутат Милонов про Сафонова и Забарного в «ПСЖ»: «Вопрос не в том, где человек родился, а что у него в мозгах. Они спортсмены, играют во французском клубе – какая им разница»
1342 минуты назад
«Милан» отдал хавбека Бондо в аренду в «Кремонезе»
51 минуту назадФото
«Парма» хочет 30 млн евро и бонусы за Леони. Защитник интересен «Ливерпулю»
353 минуты назад
Спаллетти об уходе из сборной Италии: «Я не способствовал развитию команды – сожалею, что обманул ожидания. Гаттузо сможет пройти отбор на ЧМ, желаю ему удачи»
1сегодня, 13:30
Отец Сафонова об уходе сына из «ПСЖ»: «Ничего об этом не знаю, не получал информацию. Про слухи не разговариваем»
1сегодня, 13:22