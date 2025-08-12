Казанский об ужесточении лимита в РПЛ: «Переставленные кровати». Любое искусственное ограничение вредно. Сколько было вариантов? Ни разу это не привело к вспышке талантов отечества»

Денис Казанский высказался о потенциальном вреде ужесточения лимита в РПЛ.

«Кажется, мы на пороге больших изменений в футболе. Назначение судей за два часа/сутки до игры, потолок зарплат и лимит.

С лимитом история уже вечная. Как игла для примуса, которую пытались втюхать Остапу Ибрагимовичу [Бендеру]. Такой делают, сякой. Лучше никогда не становилось. Любое искусственное ограничение вредно. Оно ведет к исключению конкуренции. А это к понижению уровня. Все взаимосвязанно.

7 или 5, 3 или 8. «Переставленные кровати». Сколько было вариантов лимита? И ни разу это не привело к вспышке талантов отечества. Кому суждено и рождено было оказаться в игре, этим шансом воспользовались. Другое дело, что этот путь позволяет игрокам дурного калибра получать даже не шанс или возможность, а место. Еще и с хорошей оплатой. Вы все и без меня знаете», – написал комментатор в телеграм-канале.