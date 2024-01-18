Агент Нестора о «Зените»: «Думаю, трансфер этой зимой все же состоится»

В «Зенит» может перейти еще один бразилец.

Андре Кюри, представитель полузащитника « » , высоко оценил вероятность перехода своего клиента в « ».

«Думаю, трансфер Родриго в «Зенит» этой зимой все же состоится», – сказал Кюри.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Севилья» и «Монако». Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.