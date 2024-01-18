Агент Нестора о «Зените»: «Думаю, трансфер этой зимой все же состоится»

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу возможные трансферы агенты Родриго Нестор Андре Кюри Футбол

В «Зенит» может перейти еще один бразилец.

Андре Кюри, представитель полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, высоко оценил вероятность перехода своего клиента в «Зенит».

«Думаю, трансфер Родриго в «Зенит» этой зимой все же состоится», – сказал Кюри.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Севилья» и «Монако». Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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51 комментарий
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Ответ Mixos Demid
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Приблизительно так:
Дерлей, Данни, Нуну Фрешо, Жорже Рибейру, Луис Лоурейру, Сисеру, Тьяго Силва, Манише, Коштинья, Юркас Сейтаридис, Джозеф Энакархире, Нуну.
+63
-9
+54
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Посмешище те кто по этому поводу страдает Какое вообще дело болельщику Спартака,который пишет Зенит с маленькой буквы до трансферов Зенита?Комплексы?
+64
-14
+50
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Не смотри на Зенит и следи за своим середняком 😁
+21
-5
+16
Ответ Дмитрий9779
Значит кто-то уходит т к лимит не позволит его заявить.А ведь ещё и Сантосу нужен дублёр.
Ду Кейрос на выход очевидно
+15
0
+15
Ответ Amf1k
Ты конечно молодец что знаешь столько футбольных имен играющих или игравших в португальской лиге, правда причем тут грек сейтаридис не понятно, ну пес с ним, так как же все таки зенит на португальском дружище?)
Это стартовый состав московского Динамо сезона 2005 года.
+15
0
+15
Ответ Ryan T.
Ду Кейрос на выход очевидно
Интересно,а можно Изидора куда-нибудь отдать?
+14
-1
+13
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
А мне хочется смотреть футбол в исполнении мастеров,а не борьбу паспортистов
+17
-5
+12
Ответ Mixos Demid
Комментарий скрыт
Динамо 2005
+15
-3
+12
Ответ Alex Chernov
Комментарий скрыт
Да не обязательно, пусть будет. Просто с футболистов стран БРИКС снять статус легионера. Причем в двухстороннем формате. Поглядим сколько россиян поедет за игровой практикой в Бразилию ;)
+9
0
+9
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Да и не смотрите матчи Зенита, кто заставляет :))

Я вообще не понимаю что так всех триггерит, что Зенит сделал ставку на легионеров из Бразилии. До этого были аргентинский, а еще раньше чешский (словацкий) периоды.

На Зенит напрыгивают только потому, что тактика комплектования команды приносит свои плоды в виде спортивных результатов. Если бы бразильцы не заиграли были бы "хихи, хахаха", а тут обидки начались на Зенит :)
+15
-6
+9
Ответ ltkmaby
Какая практика? О практике можно говорит хотя бы после 5 продажи. А один Малком, это не показатель, тем более к арабам.
Меня больше радует, что в кризисной ситуации легионеры из Латинской Америки показали себя более стабильными и договороспособными чем европейские, которые в большинстве своём покинули чемпионат. Ну кроме тех кто не под следствием на родине :))

Зенит надеется повторить схему Шахтёра, но конечной точкой трансферов будет уже не Европа, а Азиатский вектор. Такие трансферы как Малком и Халк бывают раз в пятилетку, но Клауд и Вендел вполне ликвидные футболисты на продажу, а Педро и Реннан - это инвестиция на будущее.

Вообще Зенит - это не по заработать. У него и так деньги есть. Но всё же лучше сводить дебет с кредитом, попутно шатая лигу топовыми легионерами :))
+7
-1
+6
Ответ Геннадий Крылов
Комментарий скрыт
Завидуй
+8
-2
+6
Ждемс
+6
0
+6
Ответ Alex Chernov
Комментарий удален модератором
Это замечательно, что в Спартаке проигрыш 12-й команде чемпионата со счетом 4-0 воспринимают как закономерное, ничем не выдающееся, событие. Это свидетельствует о том, что у болельщиков Спартака окончательно сформировалась философия записного и неизлечимого середняка.
+5
0
+5
Ответ Mixos Demid
Комментарий скрыт
так это вам виднее. или забыли,как ваша команда стала динамо Лиссабон? при этом Зениту его трансферы проносят трофеи,а вам что принисли?ахаха
+3
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Ответ С-500 Прометей
С ним такой состав: --- Кержаков/Адамов --- Эракович/Караваев - Нино - Родригао - Сантос Вендел - Барриос - Нестор Артур/Педро/Мантуан - Касьерра/Сергеев - Клаудиньо/Мостовой
Педро вообще-то говорил, что ему комфортнее слева в атаке играть, там где обычно Мостовой тусит. Либо может в центре ложную девятку. Справа он не любит :)
+3
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+3
Ответ Alex Chernov
Это был сарказм, троллинг в общем.. Полный идиотизм в замкнутом на себя чемпе тратить деньги на легов. 🙃
Ну как показала практика этих бразильских легионеров после определённого тюнинга можно продать за хорошие деньги.

Причем, они ведут себя профессиональней наших паспортистов - учитывают интересы клуба, переподписывают контракты, ждут когда их выкупят, а не сваливают как СА пускай даже и в Европу (привет Кузяеву).
+5
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+3
Ответ Alex Chernov
Я тебе повторю, ассоциировать победы клуба с личными достижениями это практика человека ничего не добившегося в реальной жизни, попросту лузера. С поражениями таже тема, футбол дополняет, но не заменяет, боюсь тебе не понять 🙃
"ассоциировать победы клуба с личными достижениями это практика человека ничего не добившегося в реальной жизни"
Абсолютно верно, поэтому когда вы тут раздуваетесь, рассказывая о неподражаемом величии "великого красно-белого клуба", то это лучшая демонстрация того, что вы представляете из себя в реальной жизни - пустое место.
+2
0
+2
Ответ Злодей Спб
Педро вообще-то говорил, что ему комфортнее слева в атаке играть, там где обычно Мостовой тусит. Либо может в центре ложную девятку. Справа он не любит :)
А, точно! Плюсую)
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
мне тоже хочется смотреть,чтобы в москве были хорошие,конкуренто способные команды, а в итоге? ничего
+2
0
+2
Ответ Легато
Нестор Петрович :)
Правильно будет Нестор Летописец.
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий9779
Интересно,а можно Изидора куда-нибудь отдать?
Он в аренде, как я помню.
+1
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+1
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Опровергать можно всё что угодно.
+2
-1
+1
Ответ Mixos Demid
Комментарий скрыт
Вроде 48 годиков, должен помнить из-за кого в РФ есть лимит на игроков
+1
0
+1
Ответ Дмитрий9779
Интересно,а можно Изидора куда-нибудь отдать?
Изидор и так в аренде в Зените
+1
0
+1
Как вообще можно брать в Зенит игрока, у которого даже фото в профиле спорца нету? ;)
+1
0
+1
Значит кто-то уходит т к лимит не позволит его заявить.А ведь ещё и Сантосу нужен дублёр.
+3
-2
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Ответ Николай Кузнецов
Правильно будет Нестор Летописец.
Сижу вспоминаю, баснописец он или все же кто? Спасибо, теперь не полезу гуглить)
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0
Ответ Celsius
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Alex Chernov
Это был сарказм, троллинг в общем.. Полный идиотизм в замкнутом на себя чемпе тратить деньги на легов. 🙃
Комментарий удален модератором
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