Агент Нестора о «Зените»: «Думаю, трансфер этой зимой все же состоится»
В «Зенит» может перейти еще один бразилец.
Андре Кюри, представитель полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, высоко оценил вероятность перехода своего клиента в «Зенит».
«Думаю, трансфер Родриго в «Зенит» этой зимой все же состоится», – сказал Кюри.
Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Севилья» и «Монако». Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Дерлей, Данни, Нуну Фрешо, Жорже Рибейру, Луис Лоурейру, Сисеру, Тьяго Силва, Манише, Коштинья, Юркас Сейтаридис, Джозеф Энакархире, Нуну.
Я вообще не понимаю что так всех триггерит, что Зенит сделал ставку на легионеров из Бразилии. До этого были аргентинский, а еще раньше чешский (словацкий) периоды.
На Зенит напрыгивают только потому, что тактика комплектования команды приносит свои плоды в виде спортивных результатов. Если бы бразильцы не заиграли были бы "хихи, хахаха", а тут обидки начались на Зенит :)
Зенит надеется повторить схему Шахтёра, но конечной точкой трансферов будет уже не Европа, а Азиатский вектор. Такие трансферы как Малком и Халк бывают раз в пятилетку, но Клауд и Вендел вполне ликвидные футболисты на продажу, а Педро и Реннан - это инвестиция на будущее.
Вообще Зенит - это не по заработать. У него и так деньги есть. Но всё же лучше сводить дебет с кредитом, попутно шатая лигу топовыми легионерами :))
Причем, они ведут себя профессиональней наших паспортистов - учитывают интересы клуба, переподписывают контракты, ждут когда их выкупят, а не сваливают как СА пускай даже и в Европу (привет Кузяеву).
Абсолютно верно, поэтому когда вы тут раздуваетесь, рассказывая о неподражаемом величии "великого красно-белого клуба", то это лучшая демонстрация того, что вы представляете из себя в реальной жизни - пустое место.