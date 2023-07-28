Агент Нестора опроверг, что «Сан-Паулу» требует у «Зенита» 40 млн евро: «Можем заключить сделку на 15 млн»
Агент хавбека «Сан-Паулу» Родриго Нестора опроверг, что у «Зенита» требуют 40 млн евро.
«Сан-Паулу» требует у «Зенита» 40 млн евро за Нестора? Это неправда. Мы можем заключить сделку примерно на 15 миллионов», – сказал Андре Кюри.
В 13 матчах текущего чемпионата Бразилии полузащитник забил 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Родриго Нестора в 7 млн евро.
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