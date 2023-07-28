Агент Нестора опроверг, что «Сан-Паулу» требует у «Зенита» 40 млн евро: «Можем заключить сделку на 15 млн»

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу возможные трансферы агенты Родриго Нестор Андре Кюри Футбол

Агент хавбека «Сан-Паулу» Родриго Нестора опроверг, что у «Зенита» требуют 40 млн евро.

«Сан-Паулу» требует у «Зенита» 40 млн евро за Нестора? Это неправда. Мы можем заключить сделку примерно на 15 миллионов», – сказал Андре Кюри.

В 13 матчах текущего чемпионата Бразилии полузащитник забил 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Родриго Нестора в 7 млн евро.

 
 

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15 комментариев

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Antonio Gaudi
Ответ Дмитрий9779
На Transfermarkt 7,агент затирает про 15...11 и по рукам.
Игроков не продают и не покупают по ценам трансфермаркета.
+22
-4
+18
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Архитектор Мендисабаль
Нестор Петрович и его невероятные приключения...
+10
-2
+8
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Артем Русанов
Значит хватит и 10👌
+4
0
+4
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Oleg Olegov
Есть знатоки ФМ или бразильской рпл, которые знают, кто этот Нестор?
+3
0
+3
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Юра Зыков
Ответ Дмитрий9779
Ясен пень,по хотелкам агента тоже и что?
А почему это хотелка именно агента?
0
0
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griezmann
Ответ Oleg Olegov
Есть знатоки ФМ или бразильской рпл, которые знают, кто этот Нестор?
Середняк со средним потенциалом, причем ему до малкома, как пешком до китаЯ
+1
-1
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Nico Boi
Ответ griezmann
Середняк со средним потенциалом, причем ему до малкома, как пешком до китаЯ
ничего что они игроки разных позиций
0
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ApocalypsePlease
Ответ леннорыч-абрамович
Договорились просто. Купят за 40+бонусы, а всем скажут, что за 15, чтобы никого не шокировать.
А чё не за 80+?
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