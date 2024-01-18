Смоллинг о критике от Моуринью на фоне травмы: «Есть вещи, которые нельзя контролировать, намеки на то, что я влиял на лечение – ложь. Мой приоритет – играть за «Рому» еще много лет»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Крис Смоллинг соцсети Здоровье Футбол

Крис Смоллинг ответил на слова Жозе Моуринью о своей травме.

Напомним, Смоллинг не играл с начала сентября из-за травмы колена. Уволенный из «Ромы» Жозе Моуринью неоднократно критиковал защитника в прессе, говоря, что Смоллинг «не способен играть через боль», отмечая, что есть спортсмены «с более высоким болевым порогом», а также намекал, что защитник намеренно замедляет восстановление, говоря, что он «что-то скрывает».

«Откровенно говоря, последние несколько месяцев оказались одним из самых больших разочарований в моей карьере. В футболе и в жизни есть вещи, которые мы просто не можем контролировать. Эта травма была одной из таких вещей.

Ни один футболист не хочет проводить свои дни в процедурном кабинете, и этот период времени вдали от моих товарищей по команде был трудным для меня, я терпел неудачу за неудачей. Для меня всегда были и будут на первом месте интересы своих товарищей по команде, но абсолютный приоритет для медицинского штаба – гарантировать, что я смогу сыграть важную роль во второй половине сезона и в дальнейшем.

Руководствуясь только рекомендациями специалистов, я был открыт для всех решений, краткосрочных и долгосрочных, и любые намеки на то, что я влиял на план лечения – ложь.

Поскольку никто из специалистов, с которыми я работал, не предложил операцию, поэтому я должен доверять плану восстановления, который, вопреки распространенному мнению, действительно включает обезболивающие.

Абсолютный приоритет – гарантировать, что я смогу играть за «Рому» на самом высоком уровне еще много лет. Я высоко ценю ваше терпение и преданность, когда я работаю над тем, чтобы вернуться в свою лучшую форму. Я с нетерпением жду встречи в ближайшее время.

Кроме того, я хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить Жозе и его команду за их поддержку в течение последних трех сезонов и официально поприветствовать Даниэле [Де Росси] в клубе. Вперед, «Рома», – написал Смоллинг в соцсетях.

Моуринью был в ярости после увольнения из «Ромы» и обвинил владельцев в невыполненных обещаниях. Тренер конфликтовал со Смоллингом, Спинаццолой, Пеллегрини и Саншешем

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9 комментариев
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Трофеи Смоллинг брал только с Моуринью, что в МЮ, что в Роме.
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Короче слили моура получается, опг Рома - шка
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Не могу поверить в то, что Смоллинг имеет проблемы с самоотдачей. Почему-то подобные проблемы с Моуриньо возникают практически у всех.
+4
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+1
Ответ jacktheripped
Трофеи Смоллинг брал только с Моуринью, что в МЮ, что в Роме.
И АПЛ 11 тоже с Моуринью брал, ага...
+4
-3
+1
Моуриньо, как хороший тиран, втирает наивному пиплу, что все плохо, потому что кругом враги и предатели, а он один за их благополучие борется ))

Игроки плохие и некачественные, судьи продажные, руководство жлобы, один ЖМ Д’Артаньян.
Все по методичке Гитлера/Каддафи/Хуссейна/президента Замбии: Запад, США, Пятая колонна.
И что удивительно, болельщики римлян хавали - собирая полные трибуны Олимпико и защищая ЖМ в ветках новостей спорса. )
Но люди взаимодействующие непосредственно с ЖМ, просто от него устали. В очередной раз.
+12
-12
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Много лет за Рому играть собрался? Дружочек, а что на счёт матчей в начале сезона? Форма была ужасной. Да и потом, сколько лет уже Крису? О каких "много лет собрался играть" тут может идти речь?
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Ответ Я люблю картошку
И АПЛ 11 тоже с Моуринью брал, ага...
евротрофеи естественно
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