Моуринью был в ярости после увольнения из «Ромы» и обвинил владельцев в невыполненных обещаниях. Тренер конфликтовал со Смоллингом, Спинаццолой, Пеллегрини и Саншешем

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Крис Смоллинг Леонардо Спинаццола Лоренцо Пеллегрини Ренату Саншеш Дэн Фридкин Футбол

Жозе Моуринью разозлился после увольнения из «Ромы».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Corriere dello Sport, португалец пришел в ярость после того, как владелец «Ромы» Дэн Фридкин сообщил ему об увольнении. После того, как Фридкин указал Моуринью на «определенные недостатки», Жозе обвинил его в невыполненных обещаниях.

Сообщается, что руководство «Ромы» никогда не думало о продлении контракта с Моуринью после лета 2024 года. Фридкин хотел уволить португальца после поражения в финале Лиги Европы, а затем – после поражения от «Дженоа» в сентябре.

Отмечается, что Фридкины были недовольны жалобами Моуринью на судейство и трансферную политику клуба – в частности, летом Жозе позировал для фото вместе с членами своего тренерского штаба, оставив место для еще одного человека – таким образом Моуринью выражал недовольство тем, что на тот момент клуб не подписал центрфорварда.

Еще одной причиной увольнения Моуринью стали конфликты с некоторыми игроками – в частности, в октябре тренер поссорился с Крисом Смоллингом и иронизировал над его неудовлетворительной физической формой. Также сообщается о конфликте с Леонардо Спинаццолой, Лоренцо Пеллегрини и Ренату Саншешем.

59 комментариев
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С таким составом — два финала. Завтрашние фридкины будут завидовать вчерашним
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Саншеш,Смоллинг,Пелегриникоторые ломается за сезон по нескольку раз и после этого набирает форму.
хм,да любой бы был недоволен, вполне понимаю Жозе.
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Ответ volvo
С таким составом — два финала. Завтрашние фридкины будут завидовать вчерашним
Да Моур и так выше головы прыгнул с таким составом. Если посмотреть, то там сборище сбитых и списанных игроков из разных клубов, а он с ними 2 финала еврокубков. Теперь ещё лет 50 не видать успеха в Европе Роме, хотя они ничего и не ждут очевидно, когда доверяют работу тренеру без опыта с посылом: "Будь что будет ".
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+37
Насчёт места на фото для нового игрока - очень тонко )))
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Жозе Моуринью не может жить без конфликтов. Такое впечатление что он получает удовольствие от этого.
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Все виноваты, только не он сам))))
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Моуринью конфликтовал с кем-то? Да быть такого не может!
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Ответ Акира_1
Да Моур и так выше головы прыгнул с таким составом. Если посмотреть, то там сборище сбитых и списанных игроков из разных клубов, а он с ними 2 финала еврокубков. Теперь ещё лет 50 не видать успеха в Европе Роме, хотя они ничего и не ждут очевидно, когда доверяют работу тренеру без опыта с посылом: "Будь что будет ".
А с каким таким составом? Чем плох состав Ромы? Кто там еще должен быть? Беллингем или Ван Дейк, или может сразу Холланда? Норм у них состав, чтобы с тем же Лацио и Аталантой конкурировать, не говоря про всякие Болоньи
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Ответ Локоть Артеста
Жозе Моуринью не может жить без конфликтов. Такое впечатление что он получает удовольствие от этого.
Подзаряжается . Получает энергетику и эмоции. Черпает из конфликтов жизненные силы.
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Уволили после 6, 7 места и сейчас идёт на 9. Как это возможно! Это же прыжок выше головы! )
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Ответ Акира_1
Да Моур и так выше головы прыгнул с таким составом. Если посмотреть, то там сборище сбитых и списанных игроков из разных клубов, а он с ними 2 финала еврокубков. Теперь ещё лет 50 не видать успеха в Европе Роме, хотя они ничего и не ждут очевидно, когда доверяют работу тренеру без опыта с посылом: "Будь что будет ".
та что вы с этой лигой коференций носитесь вон вест хэм её взял но там мойес не ходит и не орёт на каждом углу при этом
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Ответ headmaster
Так Моур их сам и набрал. И в каком моменте он прыгнул выше головы, просто любопытно?
У этого состава зарплата на уровне Наполи и Милана. Но персофаны мамуры и слушать не хотят
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+4
Ответ volvo
С таким составом — два финала. Завтрашние фридкины будут завидовать вчерашним
У Фиорентины состав лучше?? У Лацио состав лучше? Хватит чушь нести
Нормальный состав у Ромы, для топ-4 💯
+12
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Ответ Никита Михайлов
Все виноваты, только не он сам))))
Все негодяи, я Д’Артаньян.:))))))
+8
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+4
Ответ Акира_1
Да Моур и так выше головы прыгнул с таким составом. Если посмотреть, то там сборище сбитых и списанных игроков из разных клубов, а он с ними 2 финала еврокубков. Теперь ещё лет 50 не видать успеха в Европе Роме, хотя они ничего и не ждут очевидно, когда доверяют работу тренеру без опыта с посылом: "Будь что будет ".
9-6 места - это выше головы? А как же тогда 2-3 места? Ведь до ковида именно такие места занимала Рома.
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Ответ volvo
С таким составом — два финала. Завтрашние фридкины будут завидовать вчерашним
С таким составом - даже на одну позицию вверх не поднялся. Как было 6 место за сезон до него, так и осталось. Хотя до ковида Рома была в лидерах.
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Был в ярости и кинул ручку
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Ответ rigobersong
Моуриньо респект, не лижет одно место всем как Карлуха, а всегда говорит правду:) Вот и вся разница между эстонской марионеткой и особенным:))
Фига ты накинул конечно. Стареешь, что-то
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Ответ usen
Насчёт места на фото для нового игрока - очень тонко )))
Жаль, что далеко не все поймут в чем же дело)))) действительно тонко))))) не так уж много и образованных в наше время, кто знает, почему это так интересно и необычно))))
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Фридкину и себя надо уволить, и назначить на свое место более компетентное лицо, в управление клубом.
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Помню, когда Бенитес в 2013 году выиграл Лигу Европы с Челси, Моур как бы невзначай кинул, что он никогда бы не стремился к победе в Лиге Европы , обесценивая успех Рафы. А теперь его победу в Лиге Конференции выставляют как нереальное достижение. Ладно, для Вест Хэма - это исторический успех, но для Ромы - не знаю...
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Ответ Акира_1
Не он их набрал, а руководство Ромы экономит через поиск свободных агентов. Он хотел ФРВ, что даже в новости написано. А ему привели истеричку Лукаку и кучу списанных бойцов. 1 еврокубок и 1 финал ЛЕ, чем плохо для команды, которая их не брала с 80-x годов?
Аналог кубка Интертото - такое себе достижение.
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Ответ volvo
С таким составом — два финала. Завтрашние фридкины будут завидовать вчерашним
"два финала"
Про "требл" а-ля переводчик не забываем - Кубок Лиги, Лига Европы и СУПЕРКУБОК Англии.
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Ответ Акира_1
Да Моур и так выше головы прыгнул с таким составом. Если посмотреть, то там сборище сбитых и списанных игроков из разных клубов, а он с ними 2 финала еврокубков. Теперь ещё лет 50 не видать успеха в Европе Роме, хотя они ничего и не ждут очевидно, когда доверяют работу тренеру без опыта с посылом: "Будь что будет ".
Лучше бы эти два года в ЛЧ квалифицировался - для клуба было бы полезнее
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Ответ &_Bishep_&
с "бойцами выгрызающими матчи" нынче никого не удивить , не ошарашить и не привести в замешательство. Это уже не для кого не сюрприз, а особенности современного футбола. Важные, но не достаточные - нужны еще и творческие тренерские идеи. А вот тут у ЖМ беда. Он не скатился вниз, просто футбол ушел вперед.
ну даже несчастную лигу конференций он не взял бы, если бы не адаптировался к современному футболу
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Ответ Алексей Куликов
моуру нужны бойцы выгрызающие матчи, как в первый заход в Челси, как в интере и порту, тогда он в своей стихии и даёт результат. в Роме таких по всей видимости не оказалось.
Если у футболистов не хватает техники, ума, интеллекта. Остаётся только самоотдача. А самоотдача у игроков Ромы на уровне десятого места. Чуть Маур напряг их до четвертого места, сразу обиды покатили. Тяжело им стало. Напрягаться надо. Трансферная политика Ромы конечно убогая. По сусекам скребли. В итоге шлак набрали. А Маур при этом виноват.
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Ответ Алексей Куликов
моуру нужны бойцы выгрызающие матчи, как в первый заход в Челси, как в интере и порту, тогда он в своей стихии и даёт результат. в Роме таких по всей видимости не оказалось.
с "бойцами выгрызающими матчи" нынче никого не удивить , не ошарашить и не привести в замешательство. Это уже не для кого не сюрприз, а особенности современного футбола. Важные, но не достаточные - нужны еще и творческие тренерские идеи. А вот тут у ЖМ беда. Он не скатился вниз, просто футбол ушел вперед.
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Ответ Максим Черкашин
Все негодяи, я Д’Артаньян.:))))))
слушай ну имеет на это право до этого у Ромы были финалы еврокубков? летом кого то подписали кого он хотел? Вобщем его амбиции понятны как тренера , то что конфликты были ну смотря какие , некоторых игроков заносит мнят себя топ звездами и в фктболе без них никак
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Думаю Жозе теперь только в СА или МЛС бабки зарабатывать и звёзд без мотивации особой на лайте тренировать, либо домой в Порту, а лучше в сборную Португалии
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Моур давно уже сбитый летчик, но Фридкин сам виноват. При этом при увольнении португальцу вменяют жалобы на судейство, трансферную политику и конфликты с игроками…
Но об этих фишках Жозе знает каждый школьник со спортса. Куда смотрели, когда подписывали этого клоуна?
А Моур молодец, отработал как смог, вел себя как привык и неустойку еще заберет.
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