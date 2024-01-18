Моуринью был в ярости после увольнения из «Ромы» и обвинил владельцев в невыполненных обещаниях. Тренер конфликтовал со Смоллингом, Спинаццолой, Пеллегрини и Саншешем
Жозе Моуринью разозлился после увольнения из «Ромы».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Corriere dello Sport, португалец пришел в ярость после того, как владелец «Ромы» Дэн Фридкин сообщил ему об увольнении. После того, как Фридкин указал Моуринью на «определенные недостатки», Жозе обвинил его в невыполненных обещаниях.
Сообщается, что руководство «Ромы» никогда не думало о продлении контракта с Моуринью после лета 2024 года. Фридкин хотел уволить португальца после поражения в финале Лиги Европы, а затем – после поражения от «Дженоа» в сентябре.
Отмечается, что Фридкины были недовольны жалобами Моуринью на судейство и трансферную политику клуба – в частности, летом Жозе позировал для фото вместе с членами своего тренерского штаба, оставив место для еще одного человека – таким образом Моуринью выражал недовольство тем, что на тот момент клуб не подписал центрфорварда.
Еще одной причиной увольнения Моуринью стали конфликты с некоторыми игроками – в частности, в октябре тренер поссорился с Крисом Смоллингом и иронизировал над его неудовлетворительной физической формой. Также сообщается о конфликте с Леонардо Спинаццолой, Лоренцо Пеллегрини и Ренату Саншешем.
хм,да любой бы был недоволен, вполне понимаю Жозе.
Нормальный состав у Ромы, для топ-4 💯
Про "требл" а-ля переводчик не забываем - Кубок Лиги, Лига Европы и СУПЕРКУБОК Англии.
Но об этих фишках Жозе знает каждый школьник со спортса. Куда смотрели, когда подписывали этого клоуна?
А Моур молодец, отработал как смог, вел себя как привык и неустойку еще заберет.