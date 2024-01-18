Быстров о трансфере Кругового: «У «Зенита» играют иностранцы, они эту потерю не заметят. Огромный плюс для ЦСКА»

Владимир Быстров прокомментировал переход Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

Защитник присоединится к московскому клубу в июне. Оставшуюся часть сезона он проведет в «Зените-2».

«Для ЦСКА это огромный плюс. У «Зенита» играют иностранцы, они эту потерю не заметят.

Это не игрок основного состава. Есть прекрасная академия, растите своих футболистов на эту позицию», – сказал бывший футболист сборной России.

Круговой об уходе из «Зенита» в ЦСКА: «Дело не в условиях контракта – предложение устраивало меня полностью. Но я выбрал играть в футбол»

Круговой отказался от 2 млн евро в год в «Зените» ради перехода в ЦСКА (Иван Карпов)