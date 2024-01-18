Быстров о трансфере Кругового: «У «Зенита» играют иностранцы, они эту потерю не заметят. Огромный плюс для ЦСКА»
Владимир Быстров прокомментировал переход Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.
Защитник присоединится к московскому клубу в июне. Оставшуюся часть сезона он проведет в «Зените-2».
«Для ЦСКА это огромный плюс. У «Зенита» играют иностранцы, они эту потерю не заметят.
Это не игрок основного состава. Есть прекрасная академия, растите своих футболистов на эту позицию», – сказал бывший футболист сборной России.
Круговой об уходе из «Зенита» в ЦСКА: «Дело не в условиях контракта – предложение устраивало меня полностью. Но я выбрал играть в футбол»
Круговой отказался от 2 млн евро в год в «Зените» ради перехода в ЦСКА (Иван Карпов)
Его не держали безвылазно, на какое-то время выходил. Игрок, дублирующий Сантоса был, несомненно, нужен. И Круговой себя нормально проявлял. В этом сезоне стало хуже, вот и решили расстаться. Всё логично.
Ну думайте, хоть иногда, головой.