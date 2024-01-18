Быстров о трансфере Кругового: «У «Зенита» играют иностранцы, они эту потерю не заметят. Огромный плюс для ЦСКА»

Теги ЦСКА Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Матч ТВ Данил Круговой Футбол

Владимир Быстров прокомментировал переход Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

Защитник присоединится к московскому клубу в июне. Оставшуюся часть сезона он проведет в «Зените-2». 

«Для ЦСКА это огромный плюс. У «Зенита» играют иностранцы, они эту потерю не заметят.

Это не игрок основного состава. Есть прекрасная академия, растите своих футболистов на эту позицию», – сказал бывший футболист сборной России.

Круговой об уходе из «Зенита» в ЦСКА: «Дело не в условиях контракта – предложение устраивало меня полностью. Но я выбрал играть в футбол»

Круговой отказался от 2 млн евро в год в «Зените» ради перехода в ЦСКА (Иван Карпов)

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23 комментария
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прекрасная академия Зенита в Бразилии находится?!)))
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правильно Володька раскидал, Зенит особенно ничего не потерял, остальные только приобрели.
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Как почитаешь московских экспертов, переход Кругового самый громкий трансфер, который обеспечит им гегемонию на десять лет, но Зенит всё таки поборется.
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Ответ TheSportNik
Превратим Зенит в команду ЦСКА ,где играют Фернандес,Ахметов а ЦСКА в Зенит из бразильцев и Круговых.
Бразильцы бесплатно не переходят, тем более в команду с непонятным статусом.
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Ответ Valentin Kompaneytsev
Круговой выбрал играть в футбол. Молодец!
Выбрал там где нет конкуренции😅
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Болельщики столичных клубов, как под гипнозом, часто повторяют фразу "выбрал футбол", не задумываясь, что то во что "играют" столичные клубы футболом назвать можно с большой натяжкой.
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Ответ Otto Kretschmer
Он был в Спартаке, падал в штрафной Зенита и радовался как ребенок, а это клеймо.
Конечно, клеймо. Попал бы в другой клуб, может, и вырос бы уважаемым человеком, а, в Зените вечно всякую гадость выращивают, да ещё и чужую берут.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Танович
Но вырос и сформировался как человек и футболист в Питере. А значит - "Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной". Не надо к Москве относить собственный мусор. В Москве в верхах и так в кого не плюнь - так с Невы, не хватало, чтобы питерские в московские и всех своих мутков записали.
Он был в Спартаке, падал в штрафной Зенита и радовался как ребенок, а это клеймо.
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Ответ Otto Kretschmer
Нет, экспертом он стал в Москве.
Но вырос и сформировался как человек и футболист в Питере. А значит - "Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной". Не надо к Москве относить собственный мусор. В Москве в верхах и так в кого не плюнь - так с Невы, не хватало, чтобы питерские в московские и всех своих мутков записали.
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Ответ Танович
Вовка Быстров же петербургский эксперт
Нет, экспертом он стал в Москве.
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Ответ Otto Kretschmer
Как почитаешь московских экспертов, переход Кругового самый громкий трансфер, который обеспечит им гегемонию на десять лет, но Зенит всё таки поборется.
Вовка Быстров же петербургский эксперт
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Ответ Виталик Украинский
Болельщики столичных клубов, как под гипнозом, часто повторяют фразу "выбрал футбол", не задумываясь, что то во что "играют" столичные клубы футболом назвать можно с большой натяжкой.
база
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Ответ Виталик Украинский
Болельщики столичных клубов, как под гипнозом, часто повторяют фразу "выбрал футбол", не задумываясь, что то во что "играют" столичные клубы футболом назвать можно с большой натяжкой.
Зенит Семака что ли в футбол играет? Такой блевотни в исполнении Зенита никогда в истории не было
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Ответ Алексей Шукалов
прекрасная академия Зенита в Бразилии находится?!)))
Да, там коренные россияне живут, вроде Клаудиньо!
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Ответ Жорег Борщофф
Ты теоретизируешь. Его не держали безвылазно, на какое-то время выходил. Игрок, дублирующий Сантоса был, несомненно, нужен. И Круговой себя нормально проявлял. В этом сезоне стало хуже, вот и решили расстаться. Всё логично.
ну так и я ведь о том, что именно сейчас пришло время разойтись и это лучше для обеих сторон. Стало понятно, что Сантос уже не поедете на повышение какое-то, и вроде как он не хочет играть в центре больше, а это было лучшим временем для Круга в Зените, что даже вызов в сборную приходил
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Ответ Ape1sin
Себе совет посоветуй. По вопросу. Вот например. Держать безвылазно на банке человека в пиковом возрасте это бессмысленная трата денег. человек в таком возрасте либо очень быстро растеряет кондиции, в отсутствие мотивации и будет привозить лишь, выходя на замены в нужный момент, либо станет обузой в раздевалке поджидая оплошность тренера или товарища по команде чтобы её пораздувать.
Ты теоретизируешь.
Его не держали безвылазно, на какое-то время выходил. Игрок, дублирующий Сантоса был, несомненно, нужен. И Круговой себя нормально проявлял. В этом сезоне стало хуже, вот и решили расстаться. Всё логично.
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Ответ Жорег Борщофф
Зачем Зениту продавать российского игрока, который находится в хорошей форме? Что там логичного? Ну думайте, хоть иногда, головой.
Себе совет посоветуй. По вопросу. Вот например. Держать безвылазно на банке человека в пиковом возрасте это бессмысленная трата денег. человек в таком возрасте либо очень быстро растеряет кондиции, в отсутствие мотивации и будет привозить лишь, выходя на замены в нужный момент, либо станет обузой в раздевалке поджидая оплошность тренера или товарища по команде чтобы её пораздувать.
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Ответ Ape1sin
ну вот Круговой был на замену Сантосу, у него был пик, и Круг вышел на новый уровень, собственно, лаконично было отпускать и заработать...на пике не продали, было отчисление от ЛЧ, его не продали, ещё и продлили, ну и нахрена это и Круговому, который уже не юноша давно? мальчик на подхвате пусть будет 17-18 лет, всё равно на по игровому времени на результат влиять не будет
Зачем Зениту продавать российского игрока, который находится в хорошей форме? Что там логичного?
Ну думайте, хоть иногда, головой.
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