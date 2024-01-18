Шейх Джасим вышел из переговоров о покупке «МЮ» из-за непредоставленных финансовых гарантий, сказано в документах клуба. Катарец отрицает это

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес деньги Джим Рэтклифф Футбол

Катарский шейх не купил «Манчестер Юнайтед» из-за отсутствия финансовых гарантий.

Напомним, «МЮ» продал 27,7% акций британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу – ожидается, что сделка будет утверждена в феврале. На приобретение клуба также претендовал катарский бизнесмен Джасим бин Хамад Аль Тани – его финальное предложение составило 5 млрд евро.

Как следует из документов, поданных «МЮ» в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, шейх Джасим, обозначенный как «участник торгов А», не ответил на запрос об источнике своих доходов – не исключено, что в случае одобрения сделки «МЮ» планировалось финансировать на государственные деньги Катара.

15 октября катарец вышел из переговоров о продаже клуба, так как не предоставил «достаточных доказательств финансирования и документов о финансовых обязательствах».

Также из документов следует, что Рэтклифф выставил дедлайн по решению относительно своей заявки до Рождества, пригрозив отозвать предложение в случае отсутствия прогресса. Напомним, о сделке было объявлено 24 декабря.

Журналист Бен Джейкобс утверждает, что шейх Джасим отрицает отсутствие финансовых гарантий, заявляя, что все детали его предложения были отражены в документах. Катарец хочет, чтобы было выпущено корректирующее заявление.

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5 комментариев
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у вас заголовок с содержанием не совпадает
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В делах с таким уровнем цен, такие слова в отчетах берутся не с потолка. По сути, это практически обвинение в серости денег, и в следующей его покупке так же могут возниктнуть проблемы. Даже хуже, вообще не рассматриваться его предложение.
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Ребят, а как вы делаете озвучку с ИИ текста новости? Буду рад узнать!
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"Катарец хочет, чтобы было выпущено корректирующее заявление." - так подай в суд. Докажешь - МЮ выпишут штраф. Вот только доказывать придётся именно "легальностью бюджета". А как показала практика, у шейхов с этим возникают проблемы.
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Ответ Саша Чернышевский
Ребят, а как вы делаете озвучку с ИИ текста новости? Буду рад узнать!
Там же ссылка есть на источник.
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