Катарский шейх не купил «Манчестер Юнайтед» из-за отсутствия финансовых гарантий.

Напомним, «МЮ» продал 27,7% акций британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу – ожидается, что сделка будет утверждена в феврале. На приобретение клуба также претендовал катарский бизнесмен Джасим бин Хамад Аль Тани – его финальное предложение составило 5 млрд евро.

Как следует из документов, поданных «МЮ» в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, шейх Джасим, обозначенный как «участник торгов А», не ответил на запрос об источнике своих доходов – не исключено, что в случае одобрения сделки «МЮ» планировалось финансировать на государственные деньги Катара.

15 октября катарец вышел из переговоров о продаже клуба, так как не предоставил «достаточных доказательств финансирования и документов о финансовых обязательствах».

Также из документов следует, что Рэтклифф выставил дедлайн по решению относительно своей заявки до Рождества, пригрозив отозвать предложение в случае отсутствия прогресса. Напомним, о сделке было объявлено 24 декабря.

Журналист Бен Джейкобс утверждает, что шейх Джасим отрицает отсутствие финансовых гарантий, заявляя, что все детали его предложения были отражены в документах. Катарец хочет, чтобы было выпущено корректирующее заявление.