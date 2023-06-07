Катарский шейх сделал улучшенное предложение о покупке «МЮ» – пятое и последнее. Он ждет ответ до пятницы

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани сделал новое предложение о покупке «МЮ».

Как сообщает Sky Sports, он направил пятое предложение о покупке « », улучшив его. Оно предусматривает выкуп 100% акций «Манчестер Юнайтед» и погашение всех долгов клуба. Аль Тани дал понять, что это последнее предложение.

ESPN добавляет, что Аль Тани попросил Глейзеров ответить на предложение к пятнице.

Четвертое предложение катарцев было близко к 5 млрд фунтов. Глейзеры хотят получить 6 млрд.

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