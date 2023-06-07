Катарский шейх сделал улучшенное предложение о покупке «МЮ» – пятое и последнее. Он ждет ответ до пятницы

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Футбол

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани сделал новое предложение о покупке «МЮ».

Как сообщает Sky Sports, он направил пятое предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», улучшив его. Оно предусматривает выкуп 100% акций «Манчестер Юнайтед» и погашение всех долгов клуба. Аль Тани дал понять, что это последнее предложение.

ESPN добавляет, что Аль Тани попросил Глейзеров ответить на предложение к пятнице.

Четвертое предложение катарцев было близко к 5 млрд фунтов. Глейзеры хотят получить 6 млрд.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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17 комментариев

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Sergey Kuznetsov
там Джоэл спрашивает: "а есть варик купить только долги, без клуба?"
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Aleksey Yashin
Раньше было дерби Манчестера, теперь будет дерби шейхов в Манчестере?
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HI MARS
Говорят камнем преткновения в переговорах является Магуайр.Шейх не хочет покупать клуб с ним,а Глейзеры не могут просто так избавиться от легенды
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ljolik888
Ответ Aleksey Yashin
Раньше было дерби Манчестера, теперь будет дерби шейхов в Манчестере?
Не это гудбай ПСЖ . АПЛ это деньги . Катар чемпионат получил и игрушка не нужна . Поэтому шейхи тоже не глупые и знают куда вкладывать деньги . Хотя подожди - там теперь другие с жиру бесятся . Правда в другой стране !
+1
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Sergey Kuznetsov
Ответ ljolik888
Не это гудбай ПСЖ . АПЛ это деньги . Катар чемпионат получил и игрушка не нужна . Поэтому шейхи тоже не глупые и знают куда вкладывать деньги . Хотя подожди - там теперь другие с жиру бесятся . Правда в другой стране !
лично я с Жиру не бешусь, норм играет) скоро так же в Катар поедет
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Эльдар Гаджиев
ну же ну же
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Добрый Ретроград
" сделал улучшенное предложение" - звучит как угроза.
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HI MARS
Я жду ответа,больше надежд нету.Скоро кончится лето
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Паровоз19
какой неугомонный
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RealJon
по источнику сейчас предлагают все 6 млрдов и 1млрд инвестиции
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Миллиардер Рахим
Цирк имени Глейзеров, которые настолько круты в бизнесе, что процесс продажи клуба даже нормально организовать не могут
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Agajan Madraimow
За такое предложение думаю согласятся.
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Bishkek Reds
Интересно. Если МЮ купит Катарский шейх, а Катарский шейх является намного богаче чем эмиратский шейх Сити, тогда нынешние глоры Сити перебегут в сторону Юнайтед?

Ведь ранее при выборе клуба они судили логикой меркантильности, так чем же отличается эта ситуация от 2008-2010-х гг? Ничем не отличается.
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Максим Кутузов
Ответ Sergey Kuznetsov
лично я с Жиру не бешусь, норм играет) скоро так же в Катар поедет
https://youtu.be/ngC7-k0exzs
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angliiskiilion
Ответ Sergey Kuznetsov
там Джоэл спрашивает: "а есть варик купить только долги, без клуба?"
еврей хочет обмануть араба, но ничего не выходит
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