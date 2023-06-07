Катарский шейх сделал улучшенное предложение о покупке «МЮ» – пятое и последнее. Он ждет ответ до пятницы
Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани сделал новое предложение о покупке «МЮ».
Как сообщает Sky Sports, он направил пятое предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», улучшив его. Оно предусматривает выкуп 100% акций «Манчестер Юнайтед» и погашение всех долгов клуба. Аль Тани дал понять, что это последнее предложение.
ESPN добавляет, что Аль Тани попросил Глейзеров ответить на предложение к пятнице.
Четвертое предложение катарцев было близко к 5 млрд фунтов. Глейзеры хотят получить 6 млрд.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Ведь ранее при выборе клуба они судили логикой меркантильности, так чем же отличается эта ситуация от 2008-2010-х гг? Ничем не отличается.