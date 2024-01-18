«Спартак» стабильно не борется за золото из-за непонятных тренеров и их частой смены. Чемпионство в этом сезоне невозможно». Канчельскис о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис не верит, что «Спартак» выиграет Мир РПЛ в этом сезоне.

«Чемпионство «Спартака» в этом сезоне невозможно. Даже если соперники начнут массово ошибаться, сами красно-белые не смогут выиграть 90% матчей весной. Учитывая их отставание, шансов на ошибку у них нет.

Почему так происходит из года в год? «Спартак» стабильно не борется за золото из-за непонятных тренеров, которых приглашают. И из-за их частой смены», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.

После 18 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 8 баллов. 

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это кто был непонятным тренером? Тедеско - понятный или непонятный? С ним 2 место заняли. Витория непонятный? С ним из группы в ЛЕ с Лестером и Наполи вышли. Эмери непонятный? Карпин непонятный?
Или каких понятных тренеров он ждёт в Спартак? Тухеля с Клоппом? Или себя с Мостовым?
+4
0
+4
Канчельскис стабильно против Спартака, кто бы его не тренировал и на каком бы месте он не находился, если выиграет золото скажет, что повезло или за счёт проблем конкурентов вырвался....
+3
0
+3
В конце сезона увидим какое место займут.
+3
-1
+2
Проблема еще и атом, что и в офисах у нас круговорот непонятных персонажей наблюдается.
+1
-1
0
Нет Андрей, дело совсем не в этом.
0
0
0
Канчельскис: " Не спрашивайте про Спартак!" и продолжает поливать дерьмом
0
0
0
Ответ Uriah Heep
Проблема еще и атом, что и в офисах у нас круговорот непонятных персонажей наблюдается.
Проблема ещё и в том…
Ох уж эта Т9!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий