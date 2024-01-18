«Спартак» стабильно не борется за золото из-за непонятных тренеров и их частой смены. Чемпионство в этом сезоне невозможно». Канчельскис о красно-белых

Андрей Канчельскис не верит, что «Спартак» выиграет Мир РПЛ в этом сезоне.

«Чемпионство « » в этом сезоне невозможно. Даже если соперники начнут массово ошибаться, сами красно-белые не смогут выиграть 90% матчей весной. Учитывая их отставание, шансов на ошибку у них нет.

Почему так происходит из года в год? «Спартак» стабильно не борется за золото из-за непонятных тренеров, которых приглашают. И из-за их частой смены», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.

После 18 проведенных туров Мир «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 8 баллов.