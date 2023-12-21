Андрей Канчельскис: «В «Спартак», «Сити», «Ливерпуль» и «Селтик» работать не пойду – есть принципы и традиции. Сейчас все пропало, футболисты переходят, куда хотят»

Теги Спартак Ливерпуль высшая лига Шотландия Селтик Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис назвал команды, в которых никогда не согласился бы работать.

«Естественно, это московский «Спартак». И в «Манчестер Сити» не пойду, и в «Ливерпуль», и в «Селтик». Люди, которые работают в этих клубах, знают и понимают, где я играл.

Есть свои принципы, взгляды и традиции. Сейчас это исчезло, потому что футболисты переходят, куда ходят. В наше время были понятия, которые нельзя было переходить. Все пропало», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Канчельскис также выступал за » Динамо» Киев, «Эвертон», «Рейнджерс» и «Ман Сити» и другие клубы.

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42 комментария
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Спасибо Андрею за честность! Мы уже не понимали почему он нам 20 лет отказывает!
Мостовой, кстати, тоже ни в какую не соглашается.
+58
-5
+53
Канчельсис либо прибухнул, либо забыл что за Сити он как бы тоже играл. Или может когда он реально там был нужен, то и принципы не особо важны были?
+46
-3
+43
он же играл за МС?
+21
-3
+18
Ответ Витамин Витаминов
10 игр.
И? 10 игр это как "один раз не тридварас"? )
+12
0
+12
Ответ Makeav
Канчельсис либо прибухнул, либо забыл что за Сити он как бы тоже играл. Или может когда он реально там был нужен, то и принципы не особо важны были?
Он ещё поиграл и за киевское Динамо, и за донецкий Шахтёр - а между ними отношения тоже, мягко говоря, не дружеские😐
+9
-2
+7
Когда в Сити шел играть, принципы забыл, видимо)
+8
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А ха ха 🤣🤣🤣💦Ладно там Спартак назвал и туда не позовут, но МС 😜🤣
+6
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+3
не понял, говорит, что не пойдет в сити работать, но играл в сити после мю)))
+2
0
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Ответ Makeav
Канчельсис либо прибухнул, либо забыл что за Сити он как бы тоже играл. Или может когда он реально там был нужен, то и принципы не особо важны были?
Как говорится: это другое, вы не понимаете.
А если серьезно, то он объективно никому не нужен, он такой же фрик, как Мостовой.
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+1
Ответ ApXuMaHqPuT
Он ещё поиграл и за киевское Динамо, и за донецкий Шахтёр - а между ними отношения тоже, мягко говоря, не дружеские😐
В те годы были дружеские
+1
0
+1
Ответ Sergey Kuznetsov
Спасибо Андрею за честность! Мы уже не понимали почему он нам 20 лет отказывает! Мостовой, кстати, тоже ни в какую не соглашается.
А Вы из Сити или Ливера?
+3
-2
+1
- Алло, Ливерпуль, я к вам не пойду главным тренером!
- Кто это? И вообще у нас есть главный тренер и мы никого не ищем
- Всё, пока!
0
0
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А кого тогда Сити и Ливерпулю брать после Пепа и Клоппа?
Придется голову поломать конечно
+4
-4
0
Игорь Новиков
Когда в Сити шел играть, принципы забыл, видимо)
---------------------------------
ты ж за клуб Путина болеешь, принципиальный ты наш
+5
-5
0
А как же Рома и Ювентус? Или Фиорентина была не считово?
+1
-1
0
Ответ qiqe
он же играл за МС?
Это не считается! ))) Он там не играл! Числился )))
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Ответ qiqe
он же играл за МС?
по русски это называется " за.....ся"
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И Стаса Михайлова слушать не буду, гневно сказал Канчельскис.
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Ответ qiqe
он же играл за МС?
10 игр.
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Ответ Bdv68
А Вы из Сити или Ливера?
смотри на аватарку, он из Борусии Дортмунд
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Пэп с облегчением выдохнул..)
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На удивление токсичный человек, посмотрел откуда корни стало понятно ...
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тебя алкаша и полы мыть туда не позовут .
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Ого,у него предложения серьезные.
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в Шахтёр тоже нельзя после Киева, только дед смог
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А Сити так надеялся. Как раз Пеп сдавать начал.
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предложат больше, продашься
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А позовут?
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в Сатурне ещё пылил.
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😭😭😭
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