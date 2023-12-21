Андрей Канчельскис: «В «Спартак», «Сити», «Ливерпуль» и «Селтик» работать не пойду – есть принципы и традиции. Сейчас все пропало, футболисты переходят, куда хотят»
Андрей Канчельскис назвал команды, в которых никогда не согласился бы работать.
«Естественно, это московский «Спартак». И в «Манчестер Сити» не пойду, и в «Ливерпуль», и в «Селтик». Люди, которые работают в этих клубах, знают и понимают, где я играл.
Есть свои принципы, взгляды и традиции. Сейчас это исчезло, потому что футболисты переходят, куда ходят. В наше время были понятия, которые нельзя было переходить. Все пропало», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
Канчельскис также выступал за » Динамо» Киев, «Эвертон», «Рейнджерс» и «Ман Сити» и другие клубы.
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Мостовой, кстати, тоже ни в какую не соглашается.
А если серьезно, то он объективно никому не нужен, он такой же фрик, как Мостовой.
- Кто это? И вообще у нас есть главный тренер и мы никого не ищем
- Всё, пока!
Придется голову поломать конечно
Когда в Сити шел играть, принципы забыл, видимо)
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ты ж за клуб Путина болеешь, принципиальный ты наш