Андрей Канчельскис: «В «Спартак», «Сити», «Ливерпуль» и «Селтик» работать не пойду – есть принципы и традиции. Сейчас все пропало, футболисты переходят, куда хотят»

Андрей Канчельскис назвал команды, в которых никогда не согласился бы работать.

«Естественно, это московский « ». И в « » не пойду, и в « », и в « ». Люди, которые работают в этих клубах, знают и понимают, где я играл.

Есть свои принципы, взгляды и традиции. Сейчас это исчезло, потому что футболисты переходят, куда ходят. В наше время были понятия, которые нельзя было переходить. Все пропало», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Канчельскис также выступал за » Динамо» Киев, «Эвертон», «Рейнджерс» и «Ман Сити» и другие клубы.

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