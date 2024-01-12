Андрей Канчельскис: «Зенит» – хозяин РПЛ, может выиграть ее в 6-й раз. Для «Спартака» топ-3 будет успехом, они не смогут выиграть два чемпионства подряд»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис назвал «Зенит» хозяином Мир РПЛ.

«Зенит» выиграл РПЛ пять раз подряд. И сохраняет хорошие шансы сделать это в шестой раз. Его можно назвать хозяином РПЛ.

А «Спартак» как всегда – хорошо начал, а потом скатился. Для них будет успехом, если закончат сезон в топ-3.

Красно-белым надо заново выстраивать весь менеджмент в клубе, чтобы претендовать на такие же успехи, как у «Зенита». Но они не смогут выиграть два чемпионства подряд, не могу это представить», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.

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8 комментариев
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Ответ schwein
Мне понравилось недавнее прозрение Кузьмича: Знаете, что такое команда с чемпионским мышлением? Это команда, которая лишь упустив два очка от первого места к зиме, к 10 январю покупает 4 новых футболиста. Знаете, что такое команда середняк? Это команда, которая находясь на пятом месте не покупает никого. Она рассказывает о том, как будет ###(хорошо) когда-то потом. А еще как это правильно оставить тренера при котором каждые два месяца мы играли в разный футбол и при котором нас балтало как малолетку в первые месячные. Который просрал атмосферу в раздевалке. Который не выйграл ничего, а лучшим достижением которого было продержаться 9 месяцев в греческом Волосе. Который покупал игроков исходя только из личных интересов, положив на команду. Простите меня, я свято верил, что дело в Федуне. Теперь я вижу, дело во всеобщей некомпетенции наших топ-менеджеров в футболе ничерта не понимающих. Они даже не понимают, что притащя в двойку пляеду чертановцев из Звезды вместе с Комбаровым и Андреевым, они не получат новые Крылья. Да просто потому что не знают кто на самом деле в Чертаново растил игроков. Хотя казалось бы – были от ответа на расстоянии одного вопроса Зиньковскому, который одного из своих отцов-воспитателей Чертаново встречал у КПЗ год назад с Пиняевым в обнимку. 20 лет певратили Спартак в середняк. И не только на бумаге. По факту они извратили умы болельщиков. Которые продолжают свято верить, что это ахуенно круто иметь отрыв в 2 очка за третье место. Третье место – вот предел их мечтаний. А через еще пять лет такого управления – пределом мечтаний станет остаться в РПЛ. Хотя не принимайте близко к сердцу. Это всего лишь нытье динозавра. Который рос на Романцеве и читал Старостина. Другие вам ща расскажут как надо – а вы возьмете под козырек Империя Зла победила. Мы проиграли. Они – команда чемпион. А мы… А мы в двух очках от третьего места https://t.me/ykuzmicha/11603 Поклонитесь своему хозяину.
Минус только из-за последней строчки, Гладиатор своему хозяину хребет переломил если что. А Рим был разрушен, в том числе из-за коррупции и вседозволенности правителей. История циклична.
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спартак и одно более никогда не выиграет
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Ответ spartak_1988
Минус только из-за последней строчки, Гладиатор своему хозяину хребет переломил если что. А Рим был разрушен, в том числе из-за коррупции и вседозволенности правителей. История циклична.
Не стоит верить тому, к кому веры нет. Ведь неверие рождает больше недоверия, чем самого доверия.
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Да, Зенит чемпион 😎
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