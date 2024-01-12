Андрей Канчельскис: «Зенит» – хозяин РПЛ, может выиграть ее в 6-й раз. Для «Спартака» топ-3 будет успехом, они не смогут выиграть два чемпионства подряд»

Андрей Канчельскис назвал «Зенит» хозяином Мир РПЛ.

«Зенит» выиграл пять раз подряд. И сохраняет хорошие шансы сделать это в шестой раз. Его можно назвать хозяином РПЛ.

А « » как всегда – хорошо начал, а потом скатился. Для них будет успехом, если закончат сезон в топ-3.

Красно-белым надо заново выстраивать весь менеджмент в клубе, чтобы претендовать на такие же успехи, как у « ». Но они не смогут выиграть два чемпионства подряд, не могу это представить», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.

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