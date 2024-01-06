Канчельскис о Соболеве: «Потенциально он Дзюба 2.0. Может стать улучшенной версией Артема»
Андрей Канчельскис сравнил Александра Соболева и Артема Дзюбу.
«Дзюба является лучшим нападающим России, поэтому он сильнее Соболева. Когда Александр забьет больше мячей, тогда и будем их сравнивать.
Потенциально Александр может стать улучшенной версией Артема — Дзюба 2.0. Но сколько было таких футболистов, которые в итоге не заиграли? Мы рано вешаем ярлыки на наших футболистов. Все покажет время», — сказал экс-игрок сборной России.
Статистика Дзюбы – здесь, Соболева – здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам