Канчельскис о Соболеве: «Потенциально он Дзюба 2.0. Может стать улучшенной версией Артема» 

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Александр Соболев Футбол

Андрей Канчельскис сравнил Александра Соболева и Артема Дзюбу.

«Дзюба является лучшим нападающим России, поэтому он сильнее Соболева. Когда Александр забьет больше мячей, тогда и будем их сравнивать.

Потенциально Александр может стать улучшенной версией Артема — Дзюба 2.0. Но сколько было таких футболистов, которые в итоге не заиграли? Мы рано вешаем ярлыки на наших футболистов. Все покажет время», — сказал экс-игрок сборной России.

Статистика Дзюбы – здесь, Соболева – здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У меня ощущение, что я читаю про 19-летнего паренька! Извините, Соболеву через три года 30. Сравнение некорректно!
+3
0
+3
Не хочется конечно напоминать об очевидном, но "мальчику" Саше скоро 27 годиков. В каком будущем???
+1
0
+1
Ответ дима кушов
Дзюба это Ибрагимович. Соболев это Холланд. А потом я проснулся в мокрой кровати
Меняй бельё
+1
0
+1
Лучше Дзюбы может быть только сам Дзюба. Соболев может быть только улучшенной версией себя, но до Дзюбы ему никак не дотянуться. Такие бестолковые прогнозы надо в "топку" бросать...
0
0
0
Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было думаю ни Соболев, ни кто либо ещё из наших российских футболистов не забьет столько голов сколько Дзюба в ближайшие годы, хорошо если не десятилетие....кто то из близких по голам закончит карьеру или уедет в Европу....
В Европе мараторий на голы?
0
0
0
Ответ Чётко_как_чечётка
В Европе мараторий на голы?
Там есть кому забивать... На примере Миранчука тоже на лавке больше будут сидеть, выходить и забивать по праздникам... Головин исключение и тоже не Холанд, больше на раздаче с учётом своих лучших качеств....и вообще то речь идёт в большей степени о России, её лучшем нападающем и голеодоре ...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий