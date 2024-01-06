Канчельскис о Соболеве: «Потенциально он Дзюба 2.0. Может стать улучшенной версией Артема» 

Андрей Канчельскис сравнил Александра Соболева и Артема Дзюбу.

«Дзюба является лучшим нападающим России, поэтому он сильнее . Когда Александр забьет больше мячей, тогда и будем их сравнивать.

Потенциально Александр может стать улучшенной версией — Дзюба 2.0. Но сколько было таких футболистов, которые в итоге не заиграли? Мы рано вешаем ярлыки на наших футболистов. Все покажет время», — сказал экс-игрок сборной России.

Статистика Дзюбы – здесь, Соболева – здесь.

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