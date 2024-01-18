У «Спартака» нет фиксированного бюджета на трансферы: «Лукойл» поддерживает клуб и выделяет очень серьезные ресурсы» 

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Лукойл Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» подтвердил, что у клуба нет фиксированного бюджета на трансферы.

— Действительно ли у клуба нет фиксированного бюджета на трансферы? То есть это ситуативная история: если игрок того стоит, клуб его берет?

— Да. Если спортивный блок настаивает на каком-то усилении, он должен обосновать, убедить совет директоров в том, что именно этот игрок по своим игровым качествам нам нужен и что бюджет трансфера соответствует его рыночной стоимости. В этом случае он будет поддержан.

— Если игрок действительно стоит 20 млн евро, клуб готов его приобрести? Сейчас эта сумма кажется неподъемной для российских клубов.

— Я бы не называл какую-то конкретную сумму. Вы знаете, что летом «Спартак» достаточно много потратил на трансферы в соответствии с запросами спортивного блока. Поэтому очевидно, что «Лукойл» поддерживает клуб и выделяет очень серьезные ресурсы, – сказал Олег Малышев.

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68 комментариев
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Ответ Дмитрий Рабко
Как в пятке заноза Как в ухе пятак Торчит в высшей лиге Московский "Спартак".
что за мусорная яма
это общество Динамо
что за яма рядом с ней
это общество коней
А над ними красный флаг
это общество СПАРТАК!
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Ответ SMART789
Зачем этот пир во время чумы? Европы нет, клуб ничего не добивается, ну развивайте вы молодых своих ребят Нет надо пилить нефтяное бабло квази гос компании
Особенно любопытно читать это от болельщика "Зенита". Что это - болезненная самоирония?
+7
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+6
Ответ SMART789
Зачем этот пир во время чумы? Европы нет, клуб ничего не добивается, ну развивайте вы молодых своих ребят Нет надо пилить нефтяное бабло квази гос компании
хоть доля правды и логики есть в этих словах, но как смешно слышать про "зачем вам трансферы без еврокубков" и "развивайте свою молодежь" от питерских)
+4
-1
+3
в России нет ещё пока команды лучше Спартака!
+14
-13
+1
Ответ Дмитрий Рабко
Как в пятке заноза Как в ухе пятак Торчит в высшей лиге Московский "Спартак".
Комментарий удален модератором
Ответ SMART789
Зачем этот пир во время чумы? Европы нет, клуб ничего не добивается, ну развивайте вы молодых своих ребят Нет надо пилить нефтяное бабло квази гос компании
Согласен абсолютно. А теперь посмотри на Зенит со стороны.
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Ответ analogia
Комментарий удален пользователем
Правильные вещи пишите, но уж тогда копайте глубже, а зачем нужно СВО , сжирающее баснословные деньги и перечисляйте проблемные позиции в экономике страны ?
Футбол - это малюсенькая часть не разумно расходуемых гос.денег.
Возьмите тот же хоккей , с его КХЛ , ВХЛ , МХЛ и пустыми трибунами ?
Страна застряла в 20-м веке , Застой уже 20+ лет, брежневское время отдыхает.
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Ответ analogia
Комментарий удален пользователем
Какому уму это непостижимо? Везде и всюду есть коррупция. Везде и всюду есть неэффективные управленцы. Что именно тебя удивляет?
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Ответ Vitto
Не было этих маркетинговых услуг, была бы больше прибыль и следовательно выше налоги и дивиденды. Об этом речь, а не о том кто и как страдает.
Ну или потратили бы на что-то другое.
А если бы у бабушки были. Ну вы поняли.
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Ответ Мукунку хороший
Тогда помолчи.. может за умного сойдёшь)
Комментарий удален модератором
Ответ Камбоджа Иванов
А почему никто не рассказывает как "частный" Лукойл продает российскую нефть (тоже народное достояние, да?) и распределяет деньги среди своих акционеров, среди которых нет государства, но есть акционеры в Германии и дивиденды с российской нефти, почему-то, утекают за границу? Вот, например, Газпром - это публичное акционерное общество с государственным участием. Это значит, что данное юридическое лицо распределяет свои дивиденды среди акционеров, но 50+% идёт в бюджет государства, а сама организация существует за счёт собственных средств с продажи газа (тоже народное достояние же?). Так Зенит финансируется не за деньги из тех 50+%, потому что они идут в бюджет, а из денег владельцев компании, которые имеют акции в пределах оставшихся 49%. Почему-то Зенит живёт за государственный счёт, потому что Газпром продает российский газ, хотя живёт не за деньги, которые принадлежат государству, а вот Спартак не живёт за государственный счёт, хотя живёт на деньги Лукойла, зарабатывающего на переработке и продаже российской нефти (где государство имеет деньги за лицензии, акцизы и прочие налоговые выплаты).
Комментарий удален пользователем
Ответ Зелёный гопник
Динамо, Локомотив, Зенит, ЦСКА - получается есть 😅
Что в этом списке забыло московское Динамо? Рубин образца 2007-08 - окей, но причем тут Динамо, которое за российской период ни одного титула не взял?
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Ответ Vatikan
в России нет ещё пока команды лучше Спартака!
Истину глаголишь
+12
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Правильно.Это как прилюбых покупках,если себя ограничиваешь,то берёшь не то что нужно,а то что по деньгам вписывается.Дешево сердито,а дорого мило.
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бездонная бочка нефти
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Естественно, если Лукойл полноценный владелец Спартака, один из активов компании. содержание которого не имеет фиксированного бюджета, требует периодических корректировок... Может и Моуринью контракт потянуть, если ему реально предложили жат и он согласится на авантюру...
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