Иван Обляков: «Восьмое место для ЦСКА – это ни в какие ворота не лезет. Обязаны исправлять ситуацию»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Матч ТВ Иван Обляков Футбол

Иван Обляков высказался о турнирном положении ЦСКА после первой части сезона.

Армейцы занимают 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 28 очков после 18 туров. 

– Как нагрузки в Абу‑Даби? Чисто визуально кажется, что грузят вас еще жестче, чем в том году. Нет такого?

– Те я особо не помню уже. Думаю, плюс‑минус одинаково. Вчера был достаточно тяжелый день, но на сборах так и должно быть. Без бегов никуда.

– Отпуск провел стандартно?

– Да, все стандартно. На море был несколько дней, вот буквально перед сборами, здесь. Готовился, тренировался и чуть‑чуть отдохнул. До этого был у себя дома в деревне и заехал в Санкт‑Петербург со своими родителями и родителями жены. Повидался с друзьями, чуть‑чуть в хоккей поиграл.

– Как настроение в команде? Все же мы привыкли ЦСКА видеть немного на другом месте.

– Восьмое место для ЦСКА – это ни в какие ворота не лезет. Больше говорить тут нечего: весной мы обязаны исправлять ситуацию. Сейчас работаем для этого, набираем физические кондиции. Надеюсь, через тренировки и игры исправим ситуацию.

– Как для себя формулируешь цель на весну, раз 8‑е место «не лезет в ворота». Попасть в тройку?

– Ответ очевидный – побеждать в каждом матче. Если я буду забивать и отдавать голевые, это будет плюсик к уверенности как к своей лично, так и командной. В тройку мы должны попадать. А там уже – как получится. Отрыв сейчас до «Краснодара» и «Зенита» большой. Думаю, самый правильный вариант – идти от игры к игре, а смотреть будем по итогам, – сказал полузащитник ЦСКА

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16 комментариев
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Ответ Кирилл
Конкретно в матче со Спартаком и Краснодаром - да, исключительно из-за нее. В первом случае защитники потеряли Медину, который был один и спокойно пробил головой в угол, во втором случае просто забыли прикрыть зону при угловом и получили от Кривцова. В матче против вас да, Зенит был лучше и давил, а ЦСКА стал играть от обороны. С Факелом тоже, скорее всего, пропустили заслуженно. Но могли доиграть до победы.
я тоже могу рассказывать, как мы проиграли Динамо и Локо, но я этого не делаю)
кто на что наиграл...
+5
-1
+4
С нынешним составом тяжело бороться хотя бы за второе место, но мяч круглый, поле зелёное...верим в ЦСКА!!!
+5
-2
+3
Ответ Кирилл
Как минимум за счет концентрации на поле до окончания матча: ЦСКА в 3 матчах упускал победы в последние 5 минут матча (Зенит, Спартак и Факел) и ничью с Краснодаром. Доведи матч до конца, у ЦСКА сейчас было бы на 7 очков больше, нежели сейчас - это место в тройке в РПЛ на момент зимнего перерыва. Да, это все сослагательное наклонение. Но ярко показывает что стоила эта потеря концентрации в плане результата.
то есть вам эти голы залетали исключительно из-за потери концентрации, а игроки соперники тут не причём?
каждый набрал столько очков, сколько сам и заслужил,
а где гарантия, что и далее это не будет продолжаться?
+6
-3
+3
Ответ Александр Васильев
а за счёт чего вы мечтаете о тройке? Локо и Динамо явно сильнее вас по игре, да и даже спартак
Как минимум за счет концентрации на поле до окончания матча: ЦСКА в 3 матчах упускал победы в последние 5 минут матча (Зенит, Спартак и Факел) и ничью с Краснодаром.
Доведи матч до конца, у ЦСКА сейчас было бы на 7 очков больше, нежели сейчас - это место в тройке в РПЛ на момент зимнего перерыва.

Да, это все сослагательное наклонение.
Но ярко показывает что стоила эта потеря концентрации в плане результата.
+5
-3
+2
Ответ Контрольный выстрел
Нечего матчи отдавать в концовках всякому дну типа факел, спартак, зенит ...
Согласен.....над физикой нужно работать, тупо сдыхаем в середине второго тайма
+4
-2
+2
Ответ Александр Васильев
то есть вам эти голы залетали исключительно из-за потери концентрации, а игроки соперники тут не причём? каждый набрал столько очков, сколько сам и заслужил, а где гарантия, что и далее это не будет продолжаться?
Конкретно в матче со Спартаком и Краснодаром - да, исключительно из-за нее.
В первом случае защитники потеряли Медину, который был один и спокойно пробил головой в угол, во втором случае просто забыли прикрыть зону при угловом и получили от Кривцова.

В матче против вас да, Зенит был лучше и давил, а ЦСКА стал играть от обороны.
С Факелом тоже, скорее всего, пропустили заслуженно. Но могли доиграть до победы.
+2
-1
+1
Ответ Александр Васильев
я тоже могу рассказывать, как мы проиграли Динамо и Локо, но я этого не делаю) кто на что наиграл...
Так я же вам и написал, что это только яркий пример того, что у команды имеются проблемы с концентрацией до последних минут )
И эту проблему ЦСКА нужно исправлять.
+2
-2
0
Ответ Кирилл
Как минимум за счет концентрации на поле до окончания матча: ЦСКА в 3 матчах упускал победы в последние 5 минут матча (Зенит, Спартак и Факел) и ничью с Краснодаром. Доведи матч до конца, у ЦСКА сейчас было бы на 7 очков больше, нежели сейчас - это место в тройке в РПЛ на момент зимнего перерыва. Да, это все сослагательное наклонение. Но ярко показывает что стоила эта потеря концентрации в плане результата.
Я бы добавил, что это не столько потеря концентрации, сколько банально неумение сохранить мяч и довести до конца начатое. Мы же просто отдавали мяч сопернику и позорно прижимались к воротам…
Ну или просто дикая усталость. Иного и быть не могло, когда свежему Рядно (и/или др.) предпочитали валящих с ног игроков на поле.
И то, и то - упущение ТШ.
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Ответ Александр Васильев
то есть вам эти голы залетали исключительно из-за потери концентрации, а игроки соперники тут не причём? каждый набрал столько очков, сколько сам и заслужил, а где гарантия, что и далее это не будет продолжаться?
Спасибо за адекватный комментарий. Никакой гарантии нет. Тренер тот же, игроки тоже.
Мы на своем месте и всякие там разговоры о справедливости - для бедных.
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