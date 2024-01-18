Иван Обляков высказался о турнирном положении ЦСКА после первой части сезона.

Армейцы занимают 8-е место в турнирной таблице Мир , набрав 28 очков после 18 туров.

– Как нагрузки в Абу‑Даби? Чисто визуально кажется, что грузят вас еще жестче, чем в том году. Нет такого?

– Те я особо не помню уже. Думаю, плюс‑минус одинаково. Вчера был достаточно тяжелый день, но на сборах так и должно быть. Без бегов никуда.

– Отпуск провел стандартно?

– Да, все стандартно. На море был несколько дней, вот буквально перед сборами, здесь. Готовился, тренировался и чуть‑чуть отдохнул. До этого был у себя дома в деревне и заехал в Санкт‑Петербург со своими родителями и родителями жены. Повидался с друзьями, чуть‑чуть в хоккей поиграл.

– Как настроение в команде? Все же мы привыкли ЦСКА видеть немного на другом месте.

– Восьмое место для ЦСКА – это ни в какие ворота не лезет. Больше говорить тут нечего: весной мы обязаны исправлять ситуацию. Сейчас работаем для этого, набираем физические кондиции. Надеюсь, через тренировки и игры исправим ситуацию.

– Как для себя формулируешь цель на весну, раз 8‑е место «не лезет в ворота». Попасть в тройку?

– Ответ очевидный – побеждать в каждом матче. Если я буду забивать и отдавать голевые, это будет плюсик к уверенности как к своей лично, так и командной. В тройку мы должны попадать. А там уже – как получится. Отрыв сейчас до «Краснодара» и «Зенита» большой. Думаю, самый правильный вариант – идти от игры к игре, а смотреть будем по итогам, – сказал полузащитник .