Иван Обляков: «Восьмое место для ЦСКА – это ни в какие ворота не лезет. Обязаны исправлять ситуацию»
Иван Обляков высказался о турнирном положении ЦСКА после первой части сезона.
Армейцы занимают 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 28 очков после 18 туров.
– Как нагрузки в Абу‑Даби? Чисто визуально кажется, что грузят вас еще жестче, чем в том году. Нет такого?
– Те я особо не помню уже. Думаю, плюс‑минус одинаково. Вчера был достаточно тяжелый день, но на сборах так и должно быть. Без бегов никуда.
– Отпуск провел стандартно?
– Да, все стандартно. На море был несколько дней, вот буквально перед сборами, здесь. Готовился, тренировался и чуть‑чуть отдохнул. До этого был у себя дома в деревне и заехал в Санкт‑Петербург со своими родителями и родителями жены. Повидался с друзьями, чуть‑чуть в хоккей поиграл.
– Как настроение в команде? Все же мы привыкли ЦСКА видеть немного на другом месте.
– Восьмое место для ЦСКА – это ни в какие ворота не лезет. Больше говорить тут нечего: весной мы обязаны исправлять ситуацию. Сейчас работаем для этого, набираем физические кондиции. Надеюсь, через тренировки и игры исправим ситуацию.
– Как для себя формулируешь цель на весну, раз 8‑е место «не лезет в ворота». Попасть в тройку?
– Ответ очевидный – побеждать в каждом матче. Если я буду забивать и отдавать голевые, это будет плюсик к уверенности как к своей лично, так и командной. В тройку мы должны попадать. А там уже – как получится. Отрыв сейчас до «Краснодара» и «Зенита» большой. Думаю, самый правильный вариант – идти от игры к игре, а смотреть будем по итогам, – сказал полузащитник ЦСКА.
кто на что наиграл...
каждый набрал столько очков, сколько сам и заслужил,
а где гарантия, что и далее это не будет продолжаться?
Доведи матч до конца, у ЦСКА сейчас было бы на 7 очков больше, нежели сейчас - это место в тройке в РПЛ на момент зимнего перерыва.
Да, это все сослагательное наклонение.
Но ярко показывает что стоила эта потеря концентрации в плане результата.
В первом случае защитники потеряли Медину, который был один и спокойно пробил головой в угол, во втором случае просто забыли прикрыть зону при угловом и получили от Кривцова.
В матче против вас да, Зенит был лучше и давил, а ЦСКА стал играть от обороны.
С Факелом тоже, скорее всего, пропустили заслуженно. Но могли доиграть до победы.
И эту проблему ЦСКА нужно исправлять.
Ну или просто дикая усталость. Иного и быть не могло, когда свежему Рядно (и/или др.) предпочитали валящих с ног игроков на поле.
И то, и то - упущение ТШ.
Мы на своем месте и всякие там разговоры о справедливости - для бедных.