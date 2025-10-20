Агент Клоппа на вопрос о назначении тренера в «Спартак»: «Извините, нет. Без шансов»
Агент Юргена Клоппа отверг возможность назначения тренера в «Спартак».
– В СМИ активно обсуждают кандидатов на замену Деяну Станковичу. Был бы потенциально интересным проект «Спартака» для Юргена Клоппа?
– Извините, нет. Без шансов, – сказал представитель немецкого тренера Марк Косицке.
Юрген Клопп не тренирует с 2024 года после того, как принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля». Сейчас он работает руководителем футбольного направления в «Ред Булл».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Odds.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости