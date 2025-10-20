Агент Клоппа на вопрос о назначении тренера в «Спартак»: «Извините, нет. Без шансов»

Агент Юргена Клоппа отверг возможность назначения тренера в «Спартак».

– В СМИ активно обсуждают кандидатов на замену Деяну Станковичу. Был бы потенциально интересным проект «Спартака» для Юргена Клоппа?

– Извините, нет. Без шансов, – сказал представитель немецкого тренера Марк Косицке.

Юрген Клопп не тренирует с 2024 года после того, как принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля». Сейчас он работает руководителем футбольного направления в «Ред Булл».