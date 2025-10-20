«Рубин» сыграет с «Ахматом». Приходите поддержать казанцев в кубковом матче против грозненцев!

В шестом туре Фонбет Кубка России «Рубин» встретится с «Ахматом».

Матч пройдет в среду, 22 октября, в 18:00 на стадионе «Ак Барс Арена».

«Рубин» по итогам пяти игр турнира находятся на третьей строчке в групппе A, имея четыре очка в активе. Грозненцы же идут на четвертом месте, обладая тремя очками. Казанцы, ждем всех на домашнем кубковом матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .