«Рубин» сыграет с «Ахматом». Приходите поддержать казанцев в кубковом матче против грозненцев!
В шестом туре Фонбет Кубка России «Рубин» встретится с «Ахматом».
Матч пройдет в среду, 22 октября, в 18:00 на стадионе «Ак Барс Арена».
«Рубин» по итогам пяти игр турнира находятся на третьей строчке в групппе A, имея четыре очка в активе. Грозненцы же идут на четвертом месте, обладая тремя очками. Казанцы, ждем всех на домашнем кубковом матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
