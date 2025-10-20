Артета на вопрос о том, кто значимее – «Арсенал» или «Атлетико»: «Для меня «Арсенал» – самый большой клуб в мире. Этот вопрос скорее об истории. Что ценнее – нынешнее или прошлое?»
Микель Артета назвал «Арсенал» самым большим клубом в мире.
21 октября «Арсенал» примет «Атлетико» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
– Какой клуб, по вашему мнению, исторически больше – «Арсенал» или «Атлетико»?
– Для меня «Арсенал» – самый большой клуб в мире, потому что я работаю в нем, люблю его и хочу, чтобы он продолжал развиваться.
Но ваш вопрос скорее завязан на статистике или истории. И что ценнее – нынешнее или прошлое?
Главное, чтобы в этом сезоне мы сделали «Арсенал» величайшим из всех, – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
