Артета на вопрос о том, кто значимее – «Арсенал» или «Атлетико»: «Для меня «Арсенал» – самый большой клуб в мире. Этот вопрос скорее об истории. Что ценнее – нынешнее или прошлое?»

Микель Артета назвал «Арсенал» самым большим клубом в мире.

21 октября «Арсенал» примет «Атлетико» в матче группового этапа Лиги чемпионов .

– Какой клуб, по вашему мнению, исторически больше – «Арсенал» или «Атлетико»?

– Для меня «Арсенал» – самый большой клуб в мире, потому что я работаю в нем, люблю его и хочу, чтобы он продолжал развиваться.

Но ваш вопрос скорее завязан на статистике или истории. И что ценнее – нынешнее или прошлое?

Главное, чтобы в этом сезоне мы сделали «Арсенал» величайшим из всех, – сказал главный тренер «Арсенала » Микель Артета .