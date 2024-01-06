Вратарь Федотов согласен, что хоккейное дерби ЦСКА – «Спартак» – самое принципиальное, как в футболе: «Чувствуя атмосферу, понимаешь это»

Теги Спартак ЦСКА ЦСКА Спартак премьер-лига Россия Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Иван Федотов согласен, что игры против «Спартака» самые принципиальные в КХЛ.

ЦСКА в пятницу дома победил «Спартак» со счетом 3:1 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Федотов отразил 32 броска.

– В футболе дерби ЦСКА – «Спартак» самое принципиальное. Можно ли то же самое сказать про хоккей?

– Да, для болельщиков дерби – дополнительный стимул. Фанаты – наши мотиваторы, которые движут командой. Когда ты чувствуешь эту атмосферу, волей‑неволей участвуешь в противостоянии, понимаешь, что матч со «Спартаком» – один из самых зрелищных и принципиальных в сезоне, – сказал вратарь ЦСКА.

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В хоккее нет ни одного противостояния сопоставимого с ак барс—салават юлаев.
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