Александр Мостовой: «Локомотив» с новым лимитом может доминировать в РПЛ, как «Зенит». Проблемы могут возникнуть у «Спартака» и «Краснодара» – там собраны сильнейшие иностранцы»
Александр Мостовой назвал преимущество «Локомотива» перед другими клубами РПЛ.
«С новым лимитом на легионеров «Локомотив» может доминировать в РПЛ, как это делал «Зенит» в последние годы.
У железнодорожников – самый мощный костяк российских футболистов. Они и сейчас претендуют на чемпионство, а если у других команд не будет возможности выпускать всех своих легионеров, положение «Локомотива» только улучшится.
Потенциально проблемы могут возникнуть у «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» – там собраны сильнейшие иностранцы в РПЛ. С кем-то из них точно придется расстаться.
Конечно, жаль, что в том же «Спартаке» нет воспитанников уровня Алексея Батракова», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
