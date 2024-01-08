Зырянов о матчах в снегопад: «Совет для всей страны – стройте стадионы с крышами. Вот и все. На существующих аренах это сделать сложно»

Теги Спартак ЦСКА Ростов Константин Зырянов премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Константин Зырянов заявил, что нужно строить футбольные стадионы с крышами.

– Как вам дискуссия относительно того, должны были ЦСКА с «Ростовом» играть на снегу или нет?

– В наше время об этом говорили, но нам тоже матчи не переносили, и мы играли. Бывает же, что и передвигать некуда и тогда все – играйте.

Конечно, лучше играть в комфортных условиях. Поэтому совет для всей страны – стройте стадионы с крышами. Вот и все.

– «Спартаку», например, для возведения крыши на своем стадионе, как пишут, может понадобиться два года.

– На существующих аренах это, конечно, сделать сложно.

– То есть все надо оставлять как есть?

– Я так не сказал. А сказал, что есть люди, которые этим занимаются.

Футболист же просто выходит играть по календарю, – сказал бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов.

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6 комментариев
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Щас аванс за январь дадут, займусь
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«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»

Примерно так звучит предложение Зырянова) Откуда бабки брать? В такое сложное время незачем строить стадионы с крышей))
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Зайцы, станьте ежиками! (с)
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Все стадионы, которые сейчас строятся, воронеж, владикавказ, Торпедо, все без крыши, даже новый стадион, в воронеже, на месте профсоюзов, тоже будет без крыши
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Если вам не хватает денег, то совет для всех - зарабатывайте больше денег
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