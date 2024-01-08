Зырянов о матчах в снегопад: «Совет для всей страны – стройте стадионы с крышами. Вот и все. На существующих аренах это сделать сложно»

Константин Зырянов заявил, что нужно строить футбольные стадионы с крышами.

– Как вам дискуссия относительно того, должны были с « » играть на снегу или нет?

– В наше время об этом говорили, но нам тоже матчи не переносили, и мы играли. Бывает же, что и передвигать некуда и тогда все – играйте.

Конечно, лучше играть в комфортных условиях. Поэтому совет для всей страны – стройте стадионы с крышами. Вот и все.

– « », например, для возведения крыши на своем стадионе, как пишут, может понадобиться два года.

– На существующих аренах это, конечно, сделать сложно.

– То есть все надо оставлять как есть?

– Я так не сказал. А сказал, что есть люди, которые этим занимаются.

Футболист же просто выходит играть по календарю, – сказал бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов.

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