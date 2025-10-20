Касерес о розыгрыше мяча от ворот: «Динамо» выполняет это на тренировке – хорошо получается. Но во время матча пока не выходит – только тренер знает, как это можно исправить»
Хуан Касерес высказался о проблемах «Динамо» с розыгрышем мяча от ворот.
– Почему не получается разыгрывать мяч от ворот?
– В течение недели мы тренируемся: есть теория, мы смотрим видео, потом выполняем это все на тренировке, хорошо получается. Но во время матча у нас пока не выходит разыгрывать мяч от ворот.
Почему? Я не могу объяснить, это то, что происходит в матче.
– А как это можно исправить?
– Не знаю. Только тренер знает, как это можно исправить, – сказал защитник «Динамо» Хуан Касерес.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости