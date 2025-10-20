Касерес о розыгрыше мяча от ворот: «Динамо» выполняет это на тренировке – хорошо получается. Но во время матча пока не выходит – только тренер знает, как это можно исправить»

Хуан Касерес высказался о проблемах «Динамо» с розыгрышем мяча от ворот.

– Почему не получается разыгрывать мяч от ворот?

– В течение недели мы тренируемся: есть теория, мы смотрим видео, потом выполняем это все на тренировке, хорошо получается. Но во время матча у нас пока не выходит разыгрывать мяч от ворот.

Почему? Я не могу объяснить, это то, что происходит в матче.

– А как это можно исправить?

– Не знаю. Только тренер знает, как это можно исправить, – сказал защитник «Динамо » Хуан Касерес .