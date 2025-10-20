Защитник «Ахмата» Сидоров о падении в штрафной «Динамо»: «Мог не падать, но не смог. Раз пенальти поставили, значит, он был»
Максим Сидоров признал, что мог не падать в эпизоде с пенальти в ворота «Динамо».
На 33‑й минуте матча 12-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом» (2:2) защитник грозненцев упал в чужой штрафной после контакта с Бителло. После просмотра видеоповтора арбитр Ранэль Зияков назначил 11-метровый, который не реализовал Лечи Садулаев.
– Я почувствовал, что меня прихватили за руку, когда я уже мог бить. Упал. Раз поставили пенальти, значит, он был.
– Мог ли ты не падать в том эпизоде?
– Мог, но не смог, – сказал Сидоров с улыбкой.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости