Защитник «Ахмата» Сидоров о падении в штрафной «Динамо»: «Мог не падать, но не смог. Раз пенальти поставили, значит, он был»

Максим Сидоров признал, что мог не падать в эпизоде с пенальти в ворота «Динамо».

На 33‑й минуте матча 12-го тура РПЛ между «Динамо » и «Ахматом » (2:2) защитник грозненцев упал в чужой штрафной после контакта с Бителло . После просмотра видеоповтора арбитр Ранэль Зияков назначил 11-метровый, который не реализовал Лечи Садулаев.

– Я почувствовал, что меня прихватили за руку, когда я уже мог бить. Упал. Раз поставили пенальти, значит, он был.

– Мог ли ты не падать в том эпизоде?

– Мог, но не смог, – сказал Сидоров с улыбкой.