  Клопп о вере: «Для меня Бог реален. Лучшая религия – та, что помогает людям. Если нет – она мне не подходит. Мир прекрасен, но он для всех, а не для одного-двух человек»
19

Юрген Клопп рассказал о своем отношении к религии.

«Для меня главное [в религии] – жить сообща. Чтобы нас интересовало не только собственное благополучие. Что хорошее положение, но в одиночестве – это не главное. Абсолютно нормально, что все мы стараемся продвинуться как можно дальше в карьере, в жизни и так далее. Но важно убедиться, что мы действительно стараемся сотрудничать, жить сообща. В этом заключается моя вера. На этом основано мое понимание веры.

Разумеется, я верю в здравый смысл. Думаю, можно сказать, что лучшая религия – та, которая помогает людям. Если религия не может этого сделать, то она мне не подходит.

На самом деле речь идет о том, что мы должны быть толерантными. Это же несложно. Мир, в котором мы живем, прекрасен. Но он не для одного-двух человек, а для всех нас. Думаю, что правильная вера может помочь в этом.

Но я не знаю, какой путь правильный. Я знаю лишь то, что подходит мне. Я никогда не сомневался в том, что Бог реален, как и Иисус, конечно», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал The Diary Of A CEO
logoЮрген Клопп
религия
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
