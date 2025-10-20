Руни о Магуайре: «Харри невероятно силен – он много лет был мемом, его травили. Мне было бы сложно справиться с этим. Рад, что он показал, на что способен»
Уэйн Руни высказался о насмешках над Харри Магуайром.
Защитник «Манчестер Юнайтед» забил победный гол в ворота «Ливерпуля» в матче 8-го тура АПЛ (2:1).
«Мне было бы сложно справиться с тем, через что прошел Харри Магуайр. Он был мемом много лет. Он невероятно силен, если смог столько преодолеть. Над ним смеялись, а он попадал в символические сборные чемпионатов мира.
Это была травля, над ним издевались повсюду, и если он смог справиться с этим, стоит сказать, что он сильный человек. Это было неприятно и его семье, поэтому я был очень рад за него, когда он выбрался [из трудной ситуации] и показал, на что способен», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте The Wayne Rooney Show.
