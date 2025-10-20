Абаскаль о критике от Мостового: «Пусть говорит что хочет. Мне без разницы»

Гильермо Абаскаль не обращает внимания на критику Александра Мостового.

Испанский тренер возглавлял «Спартак » с 2022 по 2024 год.

– Вы видели, что вас регулярно продолжает критиковать Александр Мостовой?

– Мне без разницы, пусть говорит что хочет, – сказал Абаскаль , ныне возглавляющий мексиканский «Атлетико Сан-Луис ».

