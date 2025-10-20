Абаскаль о критике от Мостового: «Пусть говорит что хочет. Мне без разницы»
Гильермо Абаскаль не обращает внимания на критику Александра Мостового.
Испанский тренер возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год.
– Вы видели, что вас регулярно продолжает критиковать Александр Мостовой?
– Мне без разницы, пусть говорит что хочет, – сказал Абаскаль, ныне возглавляющий мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
Мостовой про Абаскаля: «Хорошо, что раскусили этого клоуна. Такого же, как Тедеско, который случайно попал в футбол»
Мостовой об Абаскале: «Ребята, забудьте про него. Такие за счет нас, футбольных людей, устраивают жизнь. Люди, которые не знают, как остановить мяч, рассказывают про футбол»
Мостовой готов обучить Абаскаля и Тедеско: «Могу им показать несколько своих голов. Только они не поймут ничего, они же не играли»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Odds.ru
