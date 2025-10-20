Маркиньос подворачивает штанину шорт на удачу. Вингер «Спартака» объяснил, что делает так с детства
Игрок «Спартака» Маркиньос объяснил, почему подворачивает шорты.
Перед каждым матчем бразилец подворачивает левую штанину шорт. Так Маркиньос поступал и в болгарском «Ботеве», и в венгерском «Ференцвароше». Сейчас вингер иногда подворачивает обе штанины.
Маркиньос объяснил автору Спортса’’ Глебу Чернявскому, что поступает так с детства. Раньше это был «просто прикол», а затем переросло в суеверие. Маркиньос подворачивает на удачу – для него это счастливый знак.
Фото: Global Look Press; AFP
