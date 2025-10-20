  • Спортс
  Маркиньос подворачивает штанину шорт на удачу. Вингер «Спартака» объяснил, что делает так с детства
Маркиньос подворачивает штанину шорт на удачу. Вингер «Спартака» объяснил, что делает так с детства

Игрок «Спартака» Маркиньос объяснил, почему подворачивает шорты.

Перед каждым матчем бразилец подворачивает левую штанину шорт. Так Маркиньос поступал и в болгарском «Ботеве», и в венгерском «Ференцвароше». Сейчас вингер иногда подворачивает обе штанины.

Маркиньос объяснил автору Спортса’’ Глебу Чернявскому, что поступает так с детства. Раньше это был «просто прикол», а затем переросло в суеверие. Маркиньос подворачивает на удачу – для него это счастливый знак.

Главная загадка «Спартака»: зачем Маркиньос подворачивает штанину?

