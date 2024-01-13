Деревянко о съемках с Дзюбой в фильме «Конец Славы»: «Очень артистичный человек, многое может. Его будут ждать театральные площадки»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия кино Футбол

Павел Деревянко рассказал о съемках с Артемом Дзюбой в фильме «Конец Славы».

«Артем Дзюба – очень артистичный человек и в футболе, и в жизни. Этого ему не занимать.

Участие Дзюбы в съемках фильма произошло совершенно случайно. Артем и Максим Лагашкин, который играет вторую главную роль в фильме «Конец Славы», созвонились, и Дзюба приехал на съемочную площадку просто так, посмотреть.

В этот момент мы снимали поминки главного героя, а у Дзюбы даже не было костюма. Он был в шортах, а сверху мы нашли ему какой-то пиджак и галстук. Но вышло все замечательно. Дзюба даже в рекламный ролик попал!

Когда Артем – если вдруг – закончит с футболом, думаю, его с удовольствием будут ждать театральные площадки. Возможно, Дзюба даже исполнит не эпизодические роли в кино.

Предполагаю, что будущее Артема будет связано с творчеством. Он может многое», – заявил актер.

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31 комментарий
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Конец Славы идеальный фильм для Дзюбы
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Режиссер тролль какой-то. Пригласил Дзюбу в
фильм с названием "Конец славы".
Задействовал в эпизоде , где проходят помники.
В партнеры выдал ДЕРЕВЯНко
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Ответ Михаил Опякин
Конец Славы идеальный фильм для Дзюбы
Идеальным для него был бы все-таки не Славы, а Артема)
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Дзюбе разве что не те файлы(все мы знаем какие) пересылать в рекламах.
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Деревянко о съемках с Дзюбой: «Очень артистичный человек, своего рода Деревянко на поле".
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Дзюба , частенько , на футбольном поле бывает деревянко
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Это будет сиквел
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В главных ролях Деревянка Дзюба
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Если только в моноспектакле по собственной пьесе "Я и моя рука."
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Театральные площадки, скажем так, эротического контента примут его с распростертыми объятиями
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Не ну а чё, орнул и с названия и в целом)))
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Да, говорят, его уже пригласили на роль то ли Гамлета, то ли Отелло, то ли Лебедя (или Русалочки?) - забыл, в какой театр. Кажется, в Малый, но, может, и в Большой.
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Деревянко - бабник на 3 головы выше Дзюба
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Артёму пора идти в кино. У него большой талант, тем более Рокко Сиффреди уже звал)
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Не знаю как театральные площадки, но на Porn Hub его ждут точно .
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Деревянко и деревянный форвард, блестящая пара!
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А что, у нас в России порнотеатры действуют?
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Ответ Faust Doc
Не ну а чё, орнул и с названия и в целом)))
Орнул, но не Орзул
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Ответ ArnoNeputevy
Да, говорят, его уже пригласили на роль то ли Гамлета, то ли Отелло, то ли Лебедя (или Русалочки?) - забыл, в какой театр. Кажется, в Малый, но, может, и в Большой.
Роль Отелло ему подходит с его талантами
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Ответ Recreated
Дрочера хвалить тренд сейчас. Артём может многое. Да..да.. мы видели!
Одни и теже шутки какой год. Вы этим не занимались чтоли?
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