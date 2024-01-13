Деревянко о съемках с Дзюбой в фильме «Конец Славы»: «Очень артистичный человек, многое может. Его будут ждать театральные площадки»

Павел Деревянко рассказал о съемках с Артемом Дзюбой в фильме «Конец Славы».

« – очень артистичный человек и в футболе, и в жизни. Этого ему не занимать.

Участие Дзюбы в съемках фильма произошло совершенно случайно. Артем и Максим Лагашкин, который играет вторую главную роль в фильме «Конец Славы», созвонились, и Дзюба приехал на съемочную площадку просто так, посмотреть.

В этот момент мы снимали поминки главного героя, а у Дзюбы даже не было костюма. Он был в шортах, а сверху мы нашли ему какой-то пиджак и галстук. Но вышло все замечательно. Дзюба даже в рекламный ролик попал!

Когда Артем – если вдруг – закончит с футболом, думаю, его с удовольствием будут ждать театральные площадки. Возможно, Дзюба даже исполнит не эпизодические роли в кино.

Предполагаю, что будущее Артема будет связано с творчеством. Он может многое», – заявил актер.

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