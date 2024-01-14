Дмитрий Губерниев: «Нормальные люди к Дзюбе относятся с уважением, я среди них. Звезды всегда у поклонников вызывают и восторг, и хейт»
Дмитрий Губерниев высказался об Артеме Дзюбе.
Комментатор и телеведущий порассуждал, почему форвард «Локомотива» так и не стал своим для болельщиков ни одного из клубов, за которые выступал.
«Что значит своим? Артем Дзюба – выдающийся российский футболист, он идет своим путем. И нормальные люди, как мне кажется, к Дзюбе относятся с уважением. Я среди этих людей. Я к нему отношусь с уважением. Я критикую его, когда он неправ в истории с журналистом, например. Говорю, какой он молодец, когда мне нравится то, что он делает.
Мы с ним во вполне нормальных отношениях. Я его уважаю как спортсмена, но это не мешает мне, еще раз отмечу, критиковать, обращать внимание на какие-то болевые точки или слабые места.
Дзюба – звезда, а звезды всегда у поклонников вызывают и чувство восторга, и, безусловно, хейт. Все те люди, для которых он не является своим среди поклонников «Зенита» или «Спартака», думаю, что при появлении Дзюбы бросятся делать фотки и автографы брать. Поэтому давайте мы тут будем честными», – сказал Губерниев.
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А то, что Мегафон строит свою рекламную кампанию на этом - так это проблема их пиар-менеджмента. Дзюбе-то что, для него это легчайшие бабки🤓
Две звезды, две светлых повести