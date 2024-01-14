Дмитрий Губерниев: «Нормальные люди к Дзюбе относятся с уважением, я среди них. Звезды всегда у поклонников вызывают и восторг, и хейт»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Футбол

Дмитрий Губерниев высказался об Артеме Дзюбе.

Комментатор и телеведущий порассуждал, почему форвард «Локомотива» так и не стал своим для болельщиков ни одного из клубов, за которые выступал.

«Что значит своим? Артем Дзюба – выдающийся российский футболист, он идет своим путем. И нормальные люди, как мне кажется, к Дзюбе относятся с уважением. Я среди этих людей. Я к нему отношусь с уважением. Я критикую его, когда он неправ в истории с журналистом, например. Говорю, какой он молодец, когда мне нравится то, что он делает. 

Мы с ним во вполне нормальных отношениях. Я его уважаю как спортсмена, но это не мешает мне, еще раз отмечу, критиковать, обращать внимание на какие-то болевые точки или слабые места.

Дзюба – звезда, а звезды всегда у поклонников вызывают и чувство восторга, и, безусловно, хейт. Все те люди, для которых он не является своим среди поклонников «Зенита» или «Спартака», думаю, что при появлении Дзюбы бросятся делать фотки и автографы брать. Поэтому давайте мы тут будем честными», – сказал Губерниев.

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12 комментариев
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Ну значит я ненормальный. Штош
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Оба - мерзкие типы
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Значит оба ненормальные, все относительно...после всем известного видео нормальный человек, если бы не покончил с собой, то ушёл в тень, а Дзюба рекламирует сотового оператора на этом, собирает другие дивиденды на этом... Не говоря о других косяках...
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Ответ Вячеслав Припузов
Значит оба ненормальные, все относительно...после всем известного видео нормальный человек, если бы не покончил с собой, то ушёл в тень, а Дзюба рекламирует сотового оператора на этом, собирает другие дивиденды на этом... Не говоря о других косяках...
Покончить с собой из-за самоудовлетворения? Это ещё кто тут «ненормальный», лол🙃
А то, что Мегафон строит свою рекламную кампанию на этом - так это проблема их пиар-менеджмента. Дзюбе-то что, для него это легчайшие бабки🤓
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Походу этот пост написан Губерниевым с целью отнести себя к нормальным людям!!!
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Вот волна во главе с киркоровым спадет эти двое будут во второй.Такие же самовлюбленные индюки.
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С чего-то Губерниев решил, что Дзюба звезда. Смешно, право слово. Скандальная персона, скорее, ну, будем справедливы, футболист не плохого уровня, но уж никак не «Звезда»
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Сказал, а потом запел:
Две звезды, две светлых повести
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Мерило нашлось...
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