Дмитрий Губерниев: «Нормальные люди к Дзюбе относятся с уважением, я среди них. Звезды всегда у поклонников вызывают и восторг, и хейт»

Дмитрий Губерниев высказался об Артеме Дзюбе.

Комментатор и телеведущий порассуждал, почему форвард « » так и не стал своим для болельщиков ни одного из клубов, за которые выступал.

«Что значит своим? – выдающийся российский футболист, он идет своим путем. И нормальные люди, как мне кажется, к Дзюбе относятся с уважением. Я среди этих людей. Я к нему отношусь с уважением. Я критикую его, когда он неправ в истории с журналистом, например. Говорю, какой он молодец, когда мне нравится то, что он делает.

Мы с ним во вполне нормальных отношениях. Я его уважаю как спортсмена, но это не мешает мне, еще раз отмечу, критиковать, обращать внимание на какие-то болевые точки или слабые места.

Дзюба – звезда, а звезды всегда у поклонников вызывают и чувство восторга, и, безусловно, хейт. Все те люди, для которых он не является своим среди поклонников « » или « », думаю, что при появлении Дзюбы бросятся делать фотки и автографы брать. Поэтому давайте мы тут будем честными», – сказал .

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