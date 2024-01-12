Дзюба о Слуцком в Китае: «Конечно, у него все получится. Главное, чтобы ему было хорошо»
Артем Дзюба считает, что Леонид Слуцкий добьется успеха в «Шанхай Шеньхуа».
В конце декабря «Шанхай Шеньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост тренера. Срок контракта рассчитан на год.
– Конечно, у Слуцкого все получится.
– Как оцениваете вариант с «Шанхаем»?
– Супер! Главное, чтобы ему было хорошо.
– Был бы для вас интересен такой вызов?
– Посмотрим, время покажет, – сказал нападающий, контракт которого с «Локомотивом» рассчитан до лета.
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