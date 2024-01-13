Тихонов ответил Дзюбе, раскритиковавшему его слова о важности титула со «Спартаком»: «Советую соблюдать субординацию. Я выиграл чемпионство 8 раз, а Артем сколько со «Спартаком»?»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба Андрей Тихонов премьер-лига Россия Футбол

Андрей Тихонов ответил на обвинения Артема Дзюбы в лукавстве.

Ранее Дзюба раскритиковав высказывание Тихонова о чемпионстве в составе «Спартака»: «Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду. Я видел нарезку, когда вы были на какой-то передаче. Вас спросили: «Андрей, выиграть чемпионат мира или выиграть чемпионство со «Спартаком»?» И вы на полном серьезе говорите: «Выиграть со «Спартаком», с любимым клубом». Андрей Валерьевич, чемпионами вы там были шести или семикратными. Чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Хватит заигрывать с болельщиками «Спартака». Перестаньте!»

– Дзюба обвинил вас в лукавстве и заигрывании с болельщиками «Спартака» и сказал, чтобы вы перестали так делать. Как вы на это реагируете?

– Не реагирую на такие вещи, меня это не задевает – каждый вправе говорить то, что он хочет. Я ни одного плохого слова в сторону Дзюбы никогда не говорил. Поэтому посоветую Артему, чтобы соблюдал субординацию. Какая разница, кто по его мнению начинает заигрывать.

Мы все понимаем, что чемпионат мира нам не выиграть, а со «Спартаком» – [выиграть чемпионство] это досягаемо. Я выигрывал его восемь раз, а сколько Артем со «Спартаком»? – сказал Тихонов.

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60 комментариев
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Ну Дзюба ничего обидного по факту не сказал
+67
-25
+42
Ответ N23
Ерунду сказал, если по факту разбираться
Если разбираться, то Тихонов заявил что выиграть очередной титул со Спартаком лучше чем чемпионат Мира со сборной своей страны
+49
-10
+39
Дзюбе не понять, что такое родной клуб. Несмотря на выдающуюся по отечественным меркам карьеру, он нигде не стал своим, везде чужой
+56
-29
+27
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Пхх, потерли. Повторюсь, по факту Дзюба прав на 100%. Карпин у Дудя помнится такую же чушь спорол на вопрос "спартак или жизнь", что-то такое. Но мы все понимаем, что это глупость и заигрывание с публикой. Потом, Дзюба чемпионства выигрывал с Зенитом, 4 кажется, так что что это так такое он знает. А еще он в отличие от Тихонова побеждал на ЧМ и тоже знает, что это такое. Так что по факту прав.
Дзюба побеждал на ЧМ? Чего ещё я о нём не знаю?
+25
-3
+22
Ответ Тмб68рус
Ну Дзюба ничего обидного по факту не сказал
Ерунду сказал, если по факту разбираться
+46
-28
+18
Только причём тут субординация то. Он Дзюбе не начальник.
+28
-13
+15
Это как со спартачами, которые рассказывали мне раньше, что 8 чемпионств круче 1 еврокубка. А я вот скажу, что нет, и два еврокубка Адвоката для меня до сих пор круче, чем 5 подряд от Семака.
+25
-11
+14
Все мы знаем с чем заигрывает Артем
+20
-8
+12
>Я выигрывал его восемь раз, а сколько Артем со «Спартаком»?

Артём выходил в 1/4 финала ЧМ, победив Испанию. Поэтому он примерно представляет, что такое эмоции от победы в матчах ЧМ, когда приковано внимание всей страны.

А Тихонов не выходил ни разу из группы ни на ЧМ, ни на ЧЕ.
+20
-10
+10
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Это как со спартачами, которые рассказывали мне раньше, что 8 чемпионств круче 1 еврокубка. А я вот скажу, что нет, и два еврокубка Адвоката для меня до сих пор круче, чем 5 подряд от Семака.
Ну нет, Зенит выиграл два еврокубка, это неоспоримый факт и великое достижение, но Артем Дзюба никаких чемпионатов Мира со сборной не выиграл, как и любой другой игрок сборной России
+7
0
+7
Ответ Overkiller
Только причём тут субординация то. Он Дзюбе не начальник.
Андрей для болельщиков разных клубов авторитет, а Дзюба - объект насмешек.
Вопрос не в должностях, а в уважении к персонам среди фанатов. Дзюба всех успел оплевать...
+12
-6
+6
Ответ #SharkTeam
Возможно, он ответил как болельщик, просто публичный
Ну, а Тихонов имеет полное моральное право, на свои слова, он легенда Спартака, а не сборной России
+5
0
+5
Дзюба выиграл чемпионат России с Зенитом 4 раза. А сколько раз с Зенитом выиграл Тихонов?
+10
-5
+5
Ответ Ебздрогыч
Дзюбе не понять, что такое родной клуб. Несмотря на выдающуюся по отечественным меркам карьеру, он нигде не стал своим, везде чужой
Не знаю почему тебя заминусили, видимо за правду
+13
-9
+4
Ответ #SharkTeam
Конечно имеет. Но какая разница чья он легенда и каковы шансы на победу там или там. Сложно воспринимать всерьез такие слова про победу на ЧМ. Тут и сам вопрос провокационный конечно
Так если разобраться, то Тихонов правильно ответил с точки зрения субъективной логики, так как он не играл на ЧМ или ЧЕ, к сожалению
+3
0
+3
Ответ #SharkTeam
Если разбираться, то Тихонов заявил что выиграть очередной титул со Спартаком лучше чем чемпионат Мира со сборной своей страны
Ну так, он же про себя говорит, а не обобщает, что так лучше для всех
+7
-4
+3
Ответ Spaten
До начала 2 круга будем читать всякую чушь околофутбольную)
да и после тоже)
+3
-1
+2
Ответ N23
Даже если так, каким боком это касается Дзюбы? Выглядит, как зависть
Возможно, он ответил как болельщик, просто публичный
+2
0
+2
Ответ #SharkTeam
Думаю многие согласятся что Тихонов лукавит, возможно с какой-то своей целью
Даже если так, каким боком это касается Дзюбы? Выглядит, как зависть
+6
-4
+2
Ответ Michael Scott
>Я выигрывал его восемь раз, а сколько Артем со «Спартаком»? Артём выходил в 1/4 финала ЧМ, победив Испанию. Поэтому он примерно представляет, что такое эмоции от победы в матчах ЧМ, когда приковано внимание всей страны. А Тихонов не выходил ни разу из группы ни на ЧМ, ни на ЧЕ.
Обсуждалась победа в турнире, а не никому не нужные промежуточные этапы и победы
+3
-1
+2
Какая к черту субординация? Очевидно что чемпионат мира и чемпионат страны в разных вселенных по значимости, ровно об этом Дзюба по факту и сказал.
+7
-5
+2
Ответ N23
Ну так, он же про себя говорит, а не обобщает, что так лучше для всех
Думаю многие согласятся что Тихонов лукавит, возможно с какой-то своей целью
+7
-6
+1
Ответ N23
Ну такое сравнение, Тихонов же не виноват, что его пик пришелся на конец 90-х, когда в той же сборной была большая конкуренция, в отличии от сборной 2018 года, Тихонов кстати, игра против Франции, когда вся страна впервые поверила в сборную, я это очень хорошо помню
Какой-то удивительный аргумент. Тихонов не виноват, что проигрывал конкуренцию игрокам, которые не выходили из группы ни на ЧМ, ни на ЧЕ. А вот если бы выиграл, то тогда бы всех порвали?
+1
0
+1
Субординация — это следование установленным правилам взаимоотношений между лицами разных иерархических ступеней общества. Мне не понятно, чем, кроме возраста, Тихонов превосходит Дзюбу? Ну, разве воспитанием только.
+1
0
+1
Даже выигрыш Еврокубков командами из России даёт гораздо больше эмоций, чем выигрыш чемпионата России. Про чемпионат мира я вообще молчу. Если бы такое случилось,думаю вся страна гуляла минимум неделю!
+2
-1
+1
Лучше с Зенитом . Подитожил Дзюба
+2
-1
+1
Ответ N23
Ну такое сравнение, Тихонов же не виноват, что его пик пришелся на конец 90-х, когда в той же сборной была большая конкуренция, в отличии от сборной 2018 года, Тихонов кстати, игра против Франции, когда вся страна впервые поверила в сборную, я это очень хорошо помню
А Дзюба, стало быть, виноват, что его время в Спартаке пришлось на Тихонова и Карпина, а не на, скажем, Карреру?
+1
0
+1
Ответ Луис ван Гаал
Субординация здесь, и правда, не при чем. Тихонов просто не должен вступать в дискуссию с одноруко-одноклеточными, типа Дзюбы. Просто, Тихонов в отличии от Дзюбы, имеет репутацию и вес в глазах болел за свою преданность футболу ( а не мамоне), он много раз это доказал. Пушкин А.С. в таких случаях любил говорить: "Если кто-то сзади плюнул мне на фрак, дело моего лакея смыть этот плевок".
В глазах чьих болел,зрителей в цирке? Когда Тихонов свою бабушку выбросил в буквальном смысле из квартиру на улицу, он репутацию свою ####### в глазах нормальных людей.
+2
-1
+1
Ответ Куруш
Дзюба побеждал на ЧМ? Чего ещё я о нём не знаю?
Чемпионат мира по душению удава
+1
0
+1
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Это как со спартачами, которые рассказывали мне раньше, что 8 чемпионств круче 1 еврокубка. А я вот скажу, что нет, и два еврокубка Адвоката для меня до сих пор круче, чем 5 подряд от Семака.
У Тихонова спрашивали не про еврокубки, читайте более внимательно новость
+2
-1
+1
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