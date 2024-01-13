Тихонов ответил Дзюбе, раскритиковавшему его слова о важности титула со «Спартаком»: «Советую соблюдать субординацию. Я выиграл чемпионство 8 раз, а Артем сколько со «Спартаком»?»

Андрей Тихонов ответил на обвинения Артема Дзюбы в лукавстве.

Ранее Дзюба раскритиковав высказывание Тихонова о чемпионстве в составе «Спартака»: «Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду. Я видел нарезку, когда вы были на какой-то передаче. Вас спросили: «Андрей, выиграть чемпионат мира или выиграть чемпионство со «Спартаком»?» И вы на полном серьезе говорите: «Выиграть со «Спартаком», с любимым клубом». Андрей Валерьевич, чемпионами вы там были шести или семикратными. Чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Хватит заигрывать с болельщиками «Спартака». Перестаньте!»

– Дзюба обвинил вас в лукавстве и заигрывании с болельщиками «Спартака» и сказал, чтобы вы перестали так делать. Как вы на это реагируете?

– Не реагирую на такие вещи, меня это не задевает – каждый вправе говорить то, что он хочет. Я ни одного плохого слова в сторону Дзюбы никогда не говорил. Поэтому посоветую Артему, чтобы соблюдал субординацию. Какая разница, кто по его мнению начинает заигрывать.

Мы все понимаем, что чемпионат мира нам не выиграть, а со «Спартаком» – [выиграть чемпионство] это досягаемо. Я выигрывал его восемь раз, а сколько Артем со «Спартаком»? – сказал Тихонов.

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