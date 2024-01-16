Хацкевич о работе в «Роторе»: «Поездка в сраный Волгоград – мой главный промах в футболе»
Александр Хацкевич назвал главный промах в своей футбольной карьере.
– Как можно промахнуться с метра?
– Лох.
– У вас в карьере было такое?
– Я туда не добегал (смеется).
– Можете назвать свой самый эпичный промах в карьере?
– Мы с женой больше 30 лет. Ошибка в жизни – это когда мы [с женой] познакомились (смеется). Это юмор. Она нормально воспринимает, этим я ее не удивлю.
– А футбольный промах?
– Я признаю, что это поездка в этот сраный Волгоград, в сраную эту Россию, – сказал Хацкевич в интервью Никите Мелкозерову.
Хацкевич возглавлял «Ротор» с декабря 2019 года по март 2021-го. Под его руководством команда провела 23 матча в рамках РПЛ, одержав 4 победы, 6 раз сыграв вничью и потерпев 13 поражений. Из Кубка России «Ротор» вылетел, проиграв «Крыльям Советов» (0:3). В момент отставки тренера клуб занимал 13-е место в чемпионате России.
Иван Карпов уточняет, что Хацкевич получал более 1 миллиона рублей в месяц плюс премиальные в «Роторе». Суммарно он заработал в волгоградской команде 17 млн рублей.
Самая безыдейная команда. Все атаки строились по принципу: Квирквелия даёт длинную передачу либо на Зурико, либо на Фламмариона. А дальше они разберутся
А учитывая, что после Ротора, он тренировал недолго в аутсайдере чемпионата Кипра, то явно не в Волгограде проблема
(пока)
Две обиженки-Хац и Мелкозеров. Третьим Дудя надо позвать. Одного поля ягоды
донос в прокуратуру уже написан? отменить сабжа срочно
смеясь,обгадил Россию
зато в комментариях какой порядочный человек, интересный, обаятельный, при чем Беларусы и пишут оды...
мда
И где сейчас Ротор, в какой лиге, как команда даже без сраного Хацкевича, если "явно не в Волгограде проблема?