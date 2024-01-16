Хацкевич о работе в «Роторе»: «Поездка в сраный Волгоград – мой главный промах в футболе»

Александр Хацкевич назвал главный промах в своей футбольной карьере.

– Как можно промахнуться с метра?

– Лох.

– У вас в карьере было такое?

– Я туда не добегал (смеется).

– Можете назвать свой самый эпичный промах в карьере?

– Мы с женой больше 30 лет. Ошибка в жизни – это когда мы [с женой] познакомились (смеется). Это юмор. Она нормально воспринимает, этим я ее не удивлю.

– А футбольный промах?

– Я признаю, что это поездка в этот сраный , в сраную эту Россию, – сказал Хацкевич в интервью Никите Мелкозерову.

Хацкевич возглавлял «Ротор» с декабря 2019 года по март 2021-го. Под его руководством команда провела 23 матча в рамках , одержав 4 победы, 6 раз сыграв вничью и потерпев 13 поражений. Из Кубка России «Ротор» вылетел, проиграв «Крыльям Советов» (0:3). В момент отставки тренера клуб занимал 13-е место в чемпионате России.

Иван Карпов уточняет, что получал более 1 миллиона рублей в месяц плюс премиальные в «Роторе». Суммарно он заработал в волгоградской команде 17 млн рублей.