Хацкевич о работе в «Роторе»: «Поездка в сраный Волгоград – мой главный промах в футболе»

Теги премьер-лига Россия Александр Хацкевич Вторая лига Б Ротор контент Футбол

Александр Хацкевич назвал главный промах в своей футбольной карьере.

– Как можно промахнуться с метра?

– Лох.

– У вас в карьере было такое?

– Я туда не добегал (смеется).

– Можете назвать свой самый эпичный промах в карьере?

– Мы с женой больше 30 лет. Ошибка в жизни – это когда мы [с женой] познакомились (смеется). Это юмор. Она нормально воспринимает, этим я ее не удивлю.

– А футбольный промах?

– Я признаю, что это поездка в этот сраный Волгоград, в сраную эту Россию, – сказал Хацкевич в интервью Никите Мелкозерову.

Хацкевич возглавлял «Ротор» с декабря 2019 года по март 2021-го. Под его руководством команда провела 23 матча в рамках РПЛ, одержав 4 победы, 6 раз сыграв вничью и потерпев 13 поражений. Из Кубка России «Ротор» вылетел, проиграв «Крыльям Советов» (0:3). В момент отставки тренера клуб занимал 13-е место в чемпионате России. 

Иван Карпов уточняет, что Хацкевич получал более 1 миллиона рублей в месяц плюс премиальные в «Роторе». Суммарно он заработал в волгоградской команде 17 млн рублей.

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40 комментариев
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сраный Хацкевич. Удалите?
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Сра#ый Хацкевич
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+49
Вся твоя тренерская карьера, один большой промах, а за Волгоград, думаю рано или поздно прилетит где-нибудь
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Возглавил польскую команду и теперь так откровенно подлизывает полякам. Фу!
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Смотрел я несколько игр Ротора, когда они играли в премьер-лиге

Самая безыдейная команда. Все атаки строились по принципу: Квирквелия даёт длинную передачу либо на Зурико, либо на Фламмариона. А дальше они разберутся

А учитывая, что после Ротора, он тренировал недолго в аутсайдере чемпионата Кипра, то явно не в Волгограде проблема
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Клоун,что тут еще добавить. Деньги ему зарабатывать не срано было)
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Ответ monah
Сра#ый Хацкевич
Высрал конечно знатно этот Хацкевич . Я уж и забыл, что такой засерец тренировать пытался
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Серун) перспективная ветка)
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Ля он Хацкевич
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Нет, ладно бы это Моуриньо сказал, а это всего лишь сраный Хацкевич
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#сраныйхацкевич
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молодец, не поедет в Крынки
(пока)
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Добавим в список целей денацификацию Хацкевича :)
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Комплекс провинциала, приехавшего из деревни-переростка в большой город, который не принял его "таланта".
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Да не должно ни у кого ничего подгорать, относитесь с юмором. Ну был такой клоун, ну сказал херню.. И что теперь на говно изводиться что ли?) Как тренер - он себя показал, вот и всё. Сколько таких никчёмных залётных было- все в небытие..
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Ну честно говоря как тренер не сильно отличается от своей характеристики Волгограда.
Две обиженки-Хац и Мелкозеров. Третьим Дудя надо позвать. Одного поля ягоды
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патриоты, держите оборону, плохо справляетесь с задачей
донос в прокуратуру уже написан? отменить сабжа срочно
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Странные слова. Он же не из Украины.
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Неделю у юзеров спортса горело от Лещука, но тут подвезли Хацкевича.
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Наверное и вонючие деньги не стал брать? Или деньги не пахнут?
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Волгоград это город вошедший в историю человечества, пусть и под другим названием. А этого (дальше всë нецензурно) звать никто и никак
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Пусть радуется, что в Омск не поехал.
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Мразь! Верни тогда сраные 17 млн
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ребзя, нашел в Ютубе интервью
смеясь,обгадил Россию
зато в комментариях какой порядочный человек, интересный, обаятельный, при чем Беларусы и пишут оды...
мда
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Комментарий удален модератором
Ответ Мевин Магнуссен
Смотрел я несколько игр Ротора, когда они играли в премьер-лиге Самая безыдейная команда. Все атаки строились по принципу: Квирквелия даёт длинную передачу либо на Зурико, либо на Фламмариона. А дальше они разберутся А учитывая, что после Ротора, он тренировал недолго в аутсайдере чемпионата Кипра, то явно не в Волгограде проблема
С Хацкевичом понятно.
И где сейчас Ротор, в какой лиге, как команда даже без сраного Хацкевича, если "явно не в Волгограде проблема?
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