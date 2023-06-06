Газизов об оценке работы в «Уфе» в этом году: «Полная #####. Просто ###### работа»
Шамиль Газизов нецензурно охарактеризовал итоги своей работы в «Уфе» в прошлом сезоне.
Клуб из Башкортостана вылетел во Вторую лигу по итогам сезона. Газизов, занимавший пост генерального директора, подал в отставку и взял на себя вину за результаты команды.
«Когда у меня на совете учредителей спросили, какую оценку поставить работе, я сказал: «Полная ##### (фигня – Sports.ru). Поэтому прошу признать работу в этом году неудовлетворительной». Вот и все. Все учредители это поддержали.
Просто ###### (ужас – Sports.ru) работа», – сказал Газизов.
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Матом кроют продавцы
Матом кроют прокуроры
И родные отцы….»
Юра Хой (Клинских)
Не забыть того дня,
Как я клуб утопил
И взял вину на себя.
- Да ###, этот ####### ###### уже ######! Полный ######! На ###!
Какая-то удивительная картина получается. Таким образом можно долго и бодро пилить деньги, попутно разваливая дело, затем сокрушенно сказать: "Да, обосрамились, работа - просто ######!", после чего спокойно валить на другое место работы и заниматься там тем же самым.
Что это за ответственность такая интересная?