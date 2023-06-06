Газизов об оценке работы в «Уфе» в этом году: «Полная #####. Просто ###### работа»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Уфа Шамиль Газизов брань контент Футбол

Шамиль Газизов нецензурно охарактеризовал итоги своей работы в «Уфе» в прошлом сезоне.

Клуб из Башкортостана вылетел во Вторую лигу по итогам сезона. Газизов, занимавший пост генерального директора, подал в отставку и взял на себя вину за результаты команды. 

«Когда у меня на совете учредителей спросили, какую оценку поставить работе, я сказал: «Полная ##### (фигня – Sports.ru). Поэтому прошу признать работу в этом году неудовлетворительной». Вот и все. Все учредители это поддержали. 

Просто ###### (ужас – Sports.ru) работа», – сказал Газизов.

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43 комментария

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Mr.Alien
В этот раз слишком лёгкий кроссворд
+101
0
+101
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Aleksey Yashin
А вот и следующий гость на шоу к Слуцкому и Дзюбе
+44
0
+44
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master_of_dzen
Ответ Александр Колосов
Ну насчет оценки все предсказуемо. А гендиректор какую-то ответственность понесет за результат? Или сказал все плохо и пошел дальше?
так он итак ушёл из клуба, что от него еще требуется?
+26
-2
+24
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Венер Кучербаев
Ответ Mr.Alien
В этот раз слишком лёгкий кроссворд
эээ, нет, не скажи. вдруг он там на башкирском / татарском выражался?
+21
0
+21
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Sinister Kid
Странно команды Ред Була обычно, так быстро вверх идут, а тут вниз.
+14
0
+14
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Прекрасная РФПЛ будущего
Я называю букву Х
+13
0
+13
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Брэд Либил
Ответ Александр Колосов
Ну насчет оценки все предсказуемо. А гендиректор какую-то ответственность понесет за результат? Или сказал все плохо и пошел дальше?
он в Спартаке поработал, куда уж сильнее наказание
+18
-8
+10
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Andy Tucker
Ответ vhr42yxnby
У
Й
+9
0
+9
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Don_Krebs
Норм отмазался: "работа ####". Я б так тоже смог. А как защищали этого прохиндея в его споре со Спартаком, зенитовские так прям с пеной у рта кричали, что нехороший Федун зажал пару мультов честнейшему и профессиональнейшему гендиру.
+12
-3
+9
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Артем Алмазов
Ответ Andy Tucker
Й
Н
+8
0
+8
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vhr42yxnby
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Я называю букву Х
У
+8
0
+8
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Илья Еремеев
Ответ Артем Алмазов
Н
Я
+7
0
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Клирик
Ещё и Федун денег не отдаёт, #####))
+7
0
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Александр Колосов
Ну насчет оценки все предсказуемо. А гендиректор какую-то ответственность понесет за результат? Или сказал все плохо и пошел дальше?
+10
-4
+6
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Водяра
Ответ Sinister Kid
Странно команды Ред Була обычно, так быстро вверх идут, а тут вниз.
Это был башкирский ред бул, от него поносит.
+4
0
+4
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nb8dwryv56
«Матом кроют генералы
Матом кроют продавцы
Матом кроют прокуроры
И родные отцы….»
Юра Хой (Клинских)
+3
0
+3
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Dmitry Orlov
Вспоминаю тот день,
Не забыть того дня,
Как я клуб утопил
И взял вину на себя.
+3
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.ru
видимо какая то ведьма его сглазила...
+2
0
+2
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krokodilych
Совет учредителей оценил работу Шамиля Газизова следующим образом:

- Да ###, этот ####### ###### уже ######! Полный ######! На ###!
+2
0
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serginn
"Мы матом не ругаемся, мы на ём разговариваем."
+2
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Metalloid
Ответ Aleksey Yashin
А вот и следующий гость на шоу к Слуцкому и Дзюбе
На него они ссыкнут так выпендриваться )
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krokodilych
Ответ master_of_dzen
так он итак ушёл из клуба, что от него еще требуется?
Объясните, пожалуйста, почему уход из клуба считается понесенной ответственностью?

Какая-то удивительная картина получается. Таким образом можно долго и бодро пилить деньги, попутно разваливая дело, затем сокрушенно сказать: "Да, обосрамились, работа - просто ######!", после чего спокойно валить на другое место работы и заниматься там тем же самым.

Что это за ответственность такая интересная?
+2
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Russ Ivan
С таким отменным багажом в самый раз в ГД к Газзаеву...
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Alexander Rakhilkin
Капитан, капитан, улыбнитесь…
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napoli_14
Ответ krokodilych
Объясните, пожалуйста, почему уход из клуба считается понесенной ответственностью? Какая-то удивительная картина получается. Таким образом можно долго и бодро пилить деньги, попутно разваливая дело, затем сокрушенно сказать: "Да, обосрамились, работа - просто ######!", после чего спокойно валить на другое место работы и заниматься там тем же самым. Что это за ответственность такая интересная?
Если в договоре найма не прописаны санкции за ###### работу - что еще можно сделать? Расстрелять?)
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