Газизов об оценке работы в «Уфе» в этом году: «Полная #####. Просто ###### работа»

Шамиль Газизов нецензурно охарактеризовал итоги своей работы в «Уфе» в прошлом сезоне.

Клуб из Башкортостана вылетел во Вторую лигу по итогам сезона. Газизов, занимавший пост генерального директора, подал в отставку и взял на себя вину за результаты команды.

«Когда у меня на совете учредителей спросили, какую оценку поставить работе, я сказал: «Полная ##### (фигня – Sports.ru). Поэтому прошу признать работу в этом году неудовлетворительной». Вот и все. Все учредители это поддержали.

Просто ###### (ужас – Sports.ru) работа», – сказал .

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