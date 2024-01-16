«ПСЖ» дает Мбаппе 70 млн евро в год – предложение сделали несколько месяцев назад. Форвард еще не договорился ни с парижанами, ни с «Реалом»
«ПСЖ» хочет продлить контракт с Килианом Мбаппе на прежних условиях.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, зарплата нападающего в случае продления соглашения с парижским клубом составит около 70 миллионов евро до уплаты налогов. Предложение было сделано еще несколько месяцев назад и остается в силе – ничего не изменилось, несмотря на множество слухов.
Футболист обещал сообщить президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о своем решении, но еще не сделал этого. С «Реалом» он тоже еще ничего не согласовал.
Действующий контракт Мбаппе с французской командой рассчитан до конца текущего сезона. Статистику 25-летнего игрока можно найти здесь.
«ПСЖ» даст Мбаппе гораздо больше 100 млн за сезон, «Реал» – около 30. И он не будет королем клуба». Журналист Риоло о форварде
«Реал» не ставил Мбаппе дедлайн. От него потребуют письменных гарантий перехода (L’Équipe)
Ну и чисто поржать Роналдо или Ибра никогда ЛЧ не выигрывали, а вот ради денег клубы меняли и это ничем не отличается от того как ради денег не уходить из клуба.
И многие игроки относятся к нему в прямом смысле как к работе. Как к ИСТОЧНИКУ ЗАРАБОТКА.
Для многих "сделать карьеру" - это стать известным футболистом и за счёт этого МНОГО ЗАРАБОТАТЬ.
А все эти ЛЧ и ЗМ - это лишь приятное дополнение, типа если выиграл и завоевал то Ок, прикольно. Но если нет, то ничего страшного, зато обеспечил себя до старости.
Но в основном ПСЖ и Мбаппе.
Вот как Энрике должен строить команду на перспективу? Отталкиваться от того, что у него будет Мбаппе или думать о том, как его заменить в следующем сезоне?
И вряд ли Мбаппе может показывать 100% своего потенциала, когда его голова забита этими разговорами со всех сторон.
Черепахе пора бы определиться, чего он хочет от своей клубной карьеры. Либо уйти, либо подписать контракт на 3-4 года с ПСЖ и пытаться что-то выиграть.
А то все это превращается в вечный мем.
А если им ещё миллион долларов в год бы платили за это, так ваще уссались бы от счастья.
Правда жизни такова, что когда в чём-то долго варишься, то начинаешь воспринимать это как должное.
У профиков на топ-уровне зачастую уже другое восприятие футбола: век футболиста недолог, иконой футбола можно и не стать, а вот заработать как можно больше нужно успеть пока дают. Естественно не все такие, романтиков и на топ-уровне хватает.....но их всё меньше.
Ну что же продолжение сериала: Хитрая черепашка и его мама.