«ПСЖ» дает Мбаппе 70 млн евро в год – предложение сделали несколько месяцев назад. Форвард еще не договорился ни с парижанами, ни с «Реалом»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Килианом Мбаппе на прежних условиях.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, зарплата нападающего в случае продления соглашения с парижским клубом составит около 70 миллионов евро до уплаты налогов. Предложение было сделано еще несколько месяцев назад и остается в силе – ничего не изменилось, несмотря на множество слухов. 

Футболист обещал сообщить президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о своем решении, но еще не сделал этого. С «Реалом» он тоже еще ничего не согласовал. 

Действующий контракт Мбаппе с французской командой рассчитан до конца текущего сезона. Статистику 25-летнего игрока можно найти здесь

«ПСЖ» даст Мбаппе гораздо больше 100 млн за сезон, «Реал» – около 30. И он не будет королем клуба». Журналист Риоло о форварде

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60 комментариев
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Мама Килиана в недавнем интервью четко дала понять, что движет ими в мире футбола, поэтому выбор очевиден. Да и Мадрид столько никогда не даст.
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Ответ Партизанен
Что-то мне кажется , что он просрёт карьеру, как Неймар.
Он Чемпион мира, который в финалах ЧМ забил 4 гола, он лучший бомбардир своего клуба, да и в ЛЧ он забил уже сколько Неймар за всю карьеру. По этому спокойно может к концу карьеры догнать по голам Рауля или даже Бензема.
Ну и чисто поржать Роналдо или Ибра никогда ЛЧ не выигрывали, а вот ради денег клубы меняли и это ничем не отличается от того как ради денег не уходить из клуба.
+27
-6
+21
Что-то мне кажется , что он просрёт карьеру, как Неймар.
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конечно Мбаппе лютый топ спору нет, но вот не перейдёт в Реал, может и к лучшему, на его позиции Винисиус (его куда девать то тогда), сделать из Килиана центра хз получится ли, атмосферу в раздевалке он скорее всего испортит из-за эго/характера своего, +мама его, ну вообще такое, а так сэкономленные деньги пойдут на топ9 и цд, и крайнего дэфа или что-то типа того
+7
-2
+5
https://www.youtube.com/watch?v=a6fVSqtfDvo
+5
-1
+4
Ответ Партизанен
Что-то мне кажется , что он просрёт карьеру, как Неймар.
Ну, за то денег заработает. Кому что
+8
-4
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Ответ rigobersong
риал со своей тридцаткой может только вытереть слезы:))🤣🤣🤣
ну вот прям плачем)), только Реал один из немногих в гонке за нового лучшего, а Барса даже заикнуться не может про Мбаппе
+3
-1
+2
Ответ Птюч, Ёж.
Он остается (c)
Я остаюсь, я буду тут жить (с) :)
+3
-1
+2
Он остается (c)
+6
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+2
Ответ Melissa Parker
Перейдет в Реал а потом на правах аренды два сезона играть будет за ПСЖ Как Коутиньо в Барсялоне
Такое возможно только в Барселоне)))
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Ответ Партизанен
Что-то мне кажется , что он просрёт карьеру, как Неймар.
всем бы так "просрать карьеру" , стать чемпионом мира и с таким банковским счетом
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Он ждет предложение Милана 🟥⬛️
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Ответ Партизанен
Что-то мне кажется , что он просрёт карьеру, как Неймар.
Вам стоит повзрослеть. Футбол уже очень давно максимально коммерческое мероприятие.
И многие игроки относятся к нему в прямом смысле как к работе. Как к ИСТОЧНИКУ ЗАРАБОТКА.
Для многих "сделать карьеру" - это стать известным футболистом и за счёт этого МНОГО ЗАРАБОТАТЬ.
А все эти ЛЧ и ЗМ - это лишь приятное дополнение, типа если выиграл и завоевал то Ок, прикольно. Но если нет, то ничего страшного, зато обеспечил себя до старости.
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За такие копейки сами играйте.
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Это неопределенность вредит всем, и Мбаппе, и ПСЖ, да и Реалу в какой-то степени.
Но в основном ПСЖ и Мбаппе.

Вот как Энрике должен строить команду на перспективу? Отталкиваться от того, что у него будет Мбаппе или думать о том, как его заменить в следующем сезоне?
И вряд ли Мбаппе может показывать 100% своего потенциала, когда его голова забита этими разговорами со всех сторон.

Черепахе пора бы определиться, чего он хочет от своей клубной карьеры. Либо уйти, либо подписать контракт на 3-4 года с ПСЖ и пытаться что-то выиграть.

А то все это превращается в вечный мем.
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Ответ Юрий Маточкин
всем бы так "просрать карьеру" , стать чемпионом мира и с таким банковским счетом
Люди мыслят как дворовые пацаны или мужики, которые любят футбик всей душой как хобби и вот они бы точно в лепёшку разбились бы, дай им возможность пройти путь до Золотого мяча или победителя Лиги чемпионов.
А если им ещё миллион долларов в год бы платили за это, так ваще уссались бы от счастья.

Правда жизни такова, что когда в чём-то долго варишься, то начинаешь воспринимать это как должное.
У профиков на топ-уровне зачастую уже другое восприятие футбола: век футболиста недолог, иконой футбола можно и не стать, а вот заработать как можно больше нужно успеть пока дают. Естественно не все такие, романтиков и на топ-уровне хватает.....но их всё меньше.
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Ответ Партизанен
Что-то мне кажется , что он просрёт карьеру, как Неймар.
Справедливости ради, он уже играл в финале ЛЧ, в полуфинале вроде бы даже дважды. ЧМ выиграл, в финале играл. Это уже отличная карьера, а ему только-только 25.
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Ответ Proper Chels
Это неопределенность вредит всем, и Мбаппе, и ПСЖ, да и Реалу в какой-то степени. Но в основном ПСЖ и Мбаппе. Вот как Энрике должен строить команду на перспективу? Отталкиваться от того, что у него будет Мбаппе или думать о том, как его заменить в следующем сезоне? И вряд ли Мбаппе может показывать 100% своего потенциала, когда его голова забита этими разговорами со всех сторон. Черепахе пора бы определиться, чего он хочет от своей клубной карьеры. Либо уйти, либо подписать контракт на 3-4 года с ПСЖ и пытаться что-то выиграть. А то все это превращается в вечный мем.
Реалу никак не вредит, никто из Реала никак не комментирует эти новости уже 2 года. Домыслы СМИ никак не связанны с реальностью.
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Ответ ShamilK
А ручные журналисты писали, мол, Перес поставил Мбаппе жесткий дедлайн до 15 января. Хотя по факту Мбаппе будет до конца унижать шейхов и Переса, так как знает, что он может вертеть всех как захочет
Вертеть он может до 30 лет максимум, пока он на пике, Перес даже к Криштиану начал потихоньку относиться холоднее, когда он уже приближался к 30 годам. Хотя вроде бы человек забивает 50-60 голов, но зарплату он ему так и не увеличил, а к 33 и вовсе безжалостно продал в Юве.
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Ответ Footballeur
Почти 200 тысяч долларов день! Среднестатистический человек, не важно кто он, инженер который строит мосты и дороги, учитель в школе, медсестры и т.п. никогда в своей жизни не заработают однодневную зарплату футболиста, пускай и лучшего. Мир сходит с ума. Это невероятно.
"Среднестатистический" человек, наверное, вообще борется за выживание где-нибудь в Индии или Индонезии, только Баппе тут причем, даже если бы он в 50 раз меньше получал
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Ответ rigobersong
Корвазон и остальные миньоны переобуваются в сотый раз:))
В этот раз вы быстро оправились, после 0-4 на Спотифай арене вас не было видно на сайте месяц не меньше
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Ждёт, пока ПСЖ сыканет и до сотки повысит предложение.
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Реал нужен, чтобы маман Килюши развела францов еще больше на баблишко.

Ну что же продолжение сериала: Хитрая черепашка и его мама.
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Вы уже задолбали со своим мбепе!
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Тут все давно ясно. Мбаппе опять будет вертеть хвостом пока Реал и ПСЖ ведут денежные бои за его внимание, а журналисты пишут тысячи новостей. При всем этом Мбаппе сложно в чём то обвинять, ведь эти клубы сами боятся отказаться от него, продолжая плясать перед ним на задних лапках.
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ПССЖ и Мбаппе уже всех задолбали
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Золотой мальчик в золотой клетке. У меня такая ассоциация
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А ручные журналисты писали, мол, Перес поставил Мбаппе жесткий дедлайн до 15 января. Хотя по факту Мбаппе будет до конца унижать шейхов и Переса, так как знает, что он может вертеть всех как захочет
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Я, же говорил что про интерес Реала это туфта которую распространяет окружение и сам Мбаппе чтобы раскрутить ПСЖ на более дорогой контракт.
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