«ПСЖ» дает Мбаппе 70 млн евро в год – предложение сделали несколько месяцев назад. Форвард еще не договорился ни с парижанами, ни с «Реалом»

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Килианом Мбаппе на прежних условиях.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, зарплата нападающего в случае продления соглашения с парижским клубом составит около 70 миллионов евро до уплаты налогов. Предложение было сделано еще несколько месяцев назад и остается в силе – ничего не изменилось, несмотря на множество слухов.

Футболист обещал сообщить президенту «ПСЖ» о своем решении, но еще не сделал этого. С « » он тоже еще ничего не согласовал.

Действующий контракт Мбаппе с французской командой рассчитан до конца текущего сезона. Статистику 25-летнего игрока можно найти здесь.

«ПСЖ» даст Мбаппе гораздо больше 100 млн за сезон, «Реал» – около 30. И он не будет королем клуба». Журналист Риоло о форварде

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