«Реал» уже изучает вариант с Холандом из-за роста сомнений в подписании Мбаппе (As)
«Реал» решил подстраховаться на фоне сомнений в подписании Килиана Мбаппе.
Как передает As, у руководства мадридского клуба нет абсолютной уверенности в том, что форвард «ПСЖ» даст согласие на переход в качестве свободного агента летом 2024 года. Чем дольше француз будет тянуть с оглашением решения, тем выше вероятность того, что «Реал» переключится на альтернативный вариант – Эрлинга Холанда.
Утверждается, что испанская команда уже изучает возможность подписания футболиста «Манчестер Сити». При этом Мбаппе все же остается целью номер один.
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