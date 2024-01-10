«Реал» уже изучает вариант с Холандом из-за роста сомнений в подписании Мбаппе (As)

«Реал» решил подстраховаться на фоне сомнений в подписании Килиана Мбаппе.

Как передает As, у руководства мадридского клуба нет абсолютной уверенности в том, что форвард « » даст согласие на переход в качестве свободного агента летом 2024 года. Чем дольше француз будет тянуть с оглашением решения, тем выше вероятность того, что «Реал» переключится на альтернативный вариант – .

Утверждается, что испанская команда уже изучает возможность подписания футболиста « ». При этом все же остается целью номер один.

Ранее сообщалось, что президент « » Флорентино Перес хочет видеть в своем клубе обоих игроков.

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