«Реал» уже изучает вариант с Холандом из-за роста сомнений в подписании Мбаппе (As)

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

«Реал» решил подстраховаться на фоне сомнений в подписании Килиана Мбаппе.

Как передает As, у руководства мадридского клуба нет абсолютной уверенности в том, что форвард «ПСЖ» даст согласие на переход в качестве свободного агента летом 2024 года. Чем дольше француз будет тянуть с оглашением решения, тем выше вероятность того, что «Реал» переключится на альтернативный вариант – Эрлинга Холанда.

Утверждается, что испанская команда уже изучает возможность подписания футболиста «Манчестер Сити». При этом Мбаппе все же остается целью номер один.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес хочет видеть в своем клубе обоих игроков.

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79 комментариев
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2028 год: Король Франции и всего арабского мира Мбаппе продлевает контракт с ПСЖ еще на год. При этом Мбаппе все же остается целью номер один для Реала.
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Что-то не припомню я чтоб Сити своих лидеров разбазаривал, там и лысый упрется, я думаю еще более мутный вариант чем черепашка
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Не знаю, чем можно уговорить Холланда перейти из лучшего клуба мира на данный момент в мадридский Реал...
+53
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+32
Ответ Ya Tolik
При нынешнем составе Эрлинг куда лучше может вписаться в игру, чем Килиан. При этом вопрос, нужен ли нынешнему составу игрок, который заберет бОльшую часть голов.
Конечно Реалу нужен топ нападающий, или ты думаешь Беллингем постоянно будет за пол сезона выбивать +6 xg
+18
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+17
При нынешнем составе Эрлинг куда лучше может вписаться в игру, чем Килиан.
При этом вопрос, нужен ли нынешнему составу игрок, который заберет бОльшую часть голов.
+14
-3
+11
Ответ Пикачу82
Что-то не припомню я чтоб Сити своих лидеров разбазаривал, там и лысый упрется, я думаю еще более мутный вариант чем черепашка
Лысый не фанат Холланда как раз, ему Альварез ближе. Я думаю договорятся если все серьезно.
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Холланд адекватный, и из лучшего клуба в мире на понижение не пойдёт.
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Пересу пора третий вариант искать, а то первый и второй варианты могут отказать.
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Ответ Михон Мясной
Не знаю, чем можно уговорить Холланда перейти из лучшего клуба мира на данный момент в мадридский Реал...
Лучший клуб мира мы знаем какой

Может быть много причин, климат, деньги, налоги и др плюшки
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Ни один из нормальных футболистов не хочет связываться с кабинетом.
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Интересно, а мнение мансити и Холланда реал интересует?
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Ответ Михон Мясной
Не знаю, чем можно уговорить Холланда перейти из лучшего клуба мира на данный момент в мадридский Реал...
Беллингем-то перешел, хотя Ла Лига сильно сдала в сравнении с АПЛ, где англичанина с руками оторвали бы и в деньгах бы не обидели.
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Зачем Холанду идти на тотальное понижение в таком юном возрасте совершенно непонятно.
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Вряд ли молодой футболист в здравом уме уйдет из лучшего клуба мира с лучшим с большим отрывом тренером в мире
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Ответ Ya Tolik
При нынешнем составе Эрлинг куда лучше может вписаться в игру, чем Килиан. При этом вопрос, нужен ли нынешнему составу игрок, который заберет бОльшую часть голов.
Ну да, ведь очень сложно решить, нужен ли клубу топовый бомбардир, который гарантирует 40-50 голов? Лучше уж продолжать играть с бразильцами, которые истерят после каждого матча или стреляют раз в месяц.
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Холанду ближе силовая модель футбола. Ему подходят команды, где упор делается на классический подход к восприятию нападающего: быстрые фланговые игроки со своевременным пасом находят в центре штрафной атлетичного, мощного форварда, прекрасно умеющего выбрать позицию и потолкаться. Не хочу показаться вредным конъюнктурщиком, который пытается подогнать факты под сравнительно неутешительный старт сезона норвежца, но даже в прошлом выдающемся для всего Сити сезоне мне казалось очевидным несоответствие форварда стилю Пепа. Управляемый хаос Реала тоже не то, что еще больше раскроет талант Холанда. Кажется, его стиль игры уже анахронизм. Но есть команды, которые по своей философии тяготеют к уже, почитай, ретроградной модели строительства футбола: Бавария, Интер (?), Юнайтед (!). Там бы норвежец при условии соответсвии уровня партнеров достижению высоких результатов мог бы быть главным нападающим мира. В Сити он в тени идеи. Как-то так
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Ответ Пикачу82
Что-то не припомню я чтоб Сити своих лидеров разбазаривал, там и лысый упрется, я думаю еще более мутный вариант чем черепашка
у эрлинга вроде отступные с какого-то момента есть, не помню то ли после этого сезона, то ли следующего. так что реал может с мансити даже не договариваться.
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Ответ Михон Мясной
Не знаю, чем можно уговорить Холланда перейти из лучшего клуба мира на данный момент в мадридский Реал...
Тем, что для Пепа главное его система и командная работа и даже суперзвезда всего лишь винтик в его системе. А в Реале его, наоборот, будут раскручивать, все делать, чтобы он взял Золотой мяч и ставил рекорды.
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В принципе человечество давно изучает НЛО)
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Самое смешное, что ожидание Мбаппе могло отчасти помешать Реалу в свое время побороться за Холланда, а прошедшим летом попробовать подписать Кейна. Чисто тактически оба как-то натуральнее вписывались бы в состав, чем Килиан, но одержимость Переса французом все перечеркнула. Не факт, что Эрлинг вообще доступен для трансфера, если только он сам этого не захочет. А по итогу Фло может вообще выкупить Хоселу в ожидании дикого прогресса Эндрика - я бы даже не удивился такому варианту.
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Ответ JohnnyMadsen
Настоящие суперклубы за почти 150 лет существования выигрывают побольше чем 9 титулов чемпиона страны и 1 ЛЧ.
История дело наживное, и суперклубы меняются
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Ответ akaAzazello
Можно сказать, что 3й вариант уже есть - Эдрик же уже куплен и по достижении 18летия приедет летом в Мадрид - он как раз сейчас в Бразилии центрального нападающего и играет.
Я тоже думаю, что Реал и не будет никого особо присматривать, кроме Мбаппе/Холланда. Если с ними не получится, оставят все как есть и укрепят другие позиции. В спортивном и финансовом плане это надежней, что Переса вполне устраивает. Команда молодая, должна прогрессировать, Эндрик имеет задатк стать топом, а если не получится, потолкаются пару сезонов и снова выйдут на рынок
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Ответ Alexey1406
Ты это серьёзно?
Да на самом деле Холланд Реалу нужен больше, чем Реал Холланду. АПЛ гораздо сильней, медийная составляющая тоже прокачивается семимильными шагами, особенно в Сити. Щас оформят 2 требл или 2лч подряд и все. Тем более что Эрлинг норг, ему никакого дискомфорта английский климат не доставляет. Это не латиносы или средиземноморцы, которым в Испании на солнышке комфортно. С другой стороны - в Реал ща Эндрик придет, и пока он будет качаться-адаптироваться-раскрываться 7лямный Хоселу - отличное решение, а бабло лучше на защиту потратить(Алаба-Рюдигер не панацея и уже достаточно возрастные), полузащиту обновили-укрепили(Камавинга-Тчуамени-Беллингем-Диас-итд), а с обороной прям проблемы.
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Ответ Jurgen Klinsmann
у эрлинга вроде отступные с какого-то момента есть, не помню то ли после этого сезона, то ли следующего. так что реал может с мансити даже не договариваться.
в правилах АПЛ запрещены отступные. Так о каких отсупных идёт речь? Никогда не было и не будет отступных как а Испании и Португалии
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Сейчас Ман.Сити на большом подъёме, и зачем это её лучшему бомбардиру - Холанду, переходить в Реал с его сомнительными перспективами?
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Звучит как: Манчестер Сити уже изучает вариант с Беллингемом из-за роста сомнений в подписании Савио.
"Сити" решил подстраховаться на фоне сомнений в подписании Савио.
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Ответ #SharkTeam
Сити настоящий суперклуб и не отдает своих лидеров испанским грандам в отличии от всех этих ливерпулей и манЮ. И в Англии должны ценить это, а то сколько помню все отдавали лучших своих игроков туда
Сити настолько хорош, что в отличие от ПСЖ не будет весь мир бросать к ногам Холланда, чтобы удержать его. Если, конечно, норвежец сам захочет трансфера. Не вижу тут имиджевых потерь для МС. Будет желание игрока - отдадут за приличный ценник. Вопрос только, надо ли это Эрлингу?
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А в реале юмористы. То Мбаппе, то Холланд.
Пришли времена шейхов . Реалу остается покупать донов Педров или игроков из внутреннего рынка по аналогии с Баварией.
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Если Мбаппе еще раз кинет Реал, будет эпично
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Ответ Пикачу82
Что-то не припомню я чтоб Сити своих лидеров разбазаривал, там и лысый упрется, я думаю еще более мутный вариант чем черепашка
там отец эрлинга рассказывал, что они не хотят задерживаться в каком-то из клубов, мечтают сыграть во всех топ чемпионатах и постараться выиграть каждый из них
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