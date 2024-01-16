«Реал» не ставил Мбаппе дедлайн. От него потребуют письменных гарантий перехода (L’Équipe)

«Реал» не ставил Килиану Мбаппе дедлайн – с ним собираются вести переговоры.

Появлялась информация о том, что « » потребовал, чтобы нападающий до 15 января сообщил, какое решение о будущем принял. Однако L’Équipe со ссылкой на несколько источников в «Реале» опровергают эти сведения. «Это было бы суицидально сейчас, когда у нас есть вся свобода для переговоров в конце сезона», – сказал один из них.

При этом руководители «Мадрида» сообщили Мбаппе и его окружению, что не хотели бы затягивать с решением вопроса: клуб не хотел бы, чтобы ситуация, случившаяся в 2022 году, повторилась. В случае отказа «Реал» быстро сменит приоритеты, а в случае согласия попросит от Мбаппе письменных гарантий.

Сейчас в «Реале» считают, что ближе к уходу из « », и ожидают, что он может принять окончательное решение ближе к плей-офф чемпионов. Однако подписывать контракт с Мбаппе не будут до конца сезона. Изменить эти намерения может только серьезная спортивная неудача «Реала» – например, вылет из Лиги чемпионов на ранней стадии. Если с «Мадридом» случится что-то подобное, клуб воспользуется объявлением о трансфере Мбаппе, чтобы отвлечь болельщиков и успокоить ситуацию.

В этом сезоне Мбаппе забил 26 голов в 25 матчах за «ПСЖ». Полную статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.