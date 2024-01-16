«Реал» не ставил Мбаппе дедлайн. От него потребуют письменных гарантий перехода (L’Équipe)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» не ставил Килиану Мбаппе дедлайн – с ним собираются вести переговоры.

Появлялась информация о том, что «Мадрид» потребовал, чтобы нападающий до 15 января сообщил, какое решение о будущем принял. Однако L’Équipe со ссылкой на несколько источников в «Реале» опровергают эти сведения. «Это было бы суицидально сейчас, когда у нас есть вся свобода для переговоров в конце сезона», – сказал один из них.

При этом руководители «Мадрида» сообщили Мбаппе и его окружению, что не хотели бы затягивать с решением вопроса: клуб не хотел бы, чтобы ситуация, случившаяся в 2022 году, повторилась. В случае отказа «Реал» быстро сменит приоритеты, а в случае согласия попросит от Мбаппе письменных гарантий.

Сейчас в «Реале» считают, что Килиан ближе к уходу из «ПСЖ», и ожидают, что он может принять окончательное решение ближе к плей-офф Лиги чемпионов. Однако подписывать контракт с Мбаппе не будут до конца сезона. Изменить эти намерения может только серьезная спортивная неудача «Реала» – например, вылет из Лиги чемпионов на ранней стадии. Если с «Мадридом» случится что-то подобное, клуб воспользуется объявлением о трансфере Мбаппе, чтобы отвлечь болельщиков и успокоить ситуацию.

В этом сезоне Мбаппе забил 26 голов в 25 матчах за «ПСЖ». Полную статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.

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44 комментария
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Ответ Montenegro Serbian
А что такое письменные гарантии до подписания контракта? Если он эти гарантии не соблюдет.....то что Реал ему сделает? Балаболом нарекут публично, типа бумагу подписал, а за базар не ответил или как это работает?
Хз, может, там прописывается штраф за несоблюдение договоренности
+7
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+6
Как засуетилось то «окружение» Мбаппе после того как Винисиус уничтожил Барселону 🤣
+12
-7
+5
А что такое письменные гарантии до подписания контракта?
Если он эти гарантии не соблюдет.....то что Реал ему сделает? Балаболом нарекут публично, типа бумагу подписал, а за базар не ответил или как это работает?
+8
-5
+3
А потом еще потребуют выйти замуж за Переса
+5
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Не нужен Мбаппе Реалу любой ценой.В команде уже есть основа атаки,глядишь через сезон другой Эндрик заиграет на высоком уровне.
+3
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+2
Ответ Montenegro Serbian
А что такое письменные гарантии до подписания контракта? Если он эти гарантии не соблюдет.....то что Реал ему сделает? Балаболом нарекут публично, типа бумагу подписал, а за базар не ответил или как это работает?
В таких документах обычно прописана конская неустойка при отказе переходить. Что-то похожее было с Фигу, если бы он не перешёл в Реал, ему пришлось бы пару своих годовых зарплат отдать хитрому Пересу.
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Ответ rigobersong
Я никуда не пропадал, почему мадридская черемша так любит врать?:)
Дядя Риго, ну что ж вы всё переиначиваете. Зашёл в вашу ветку комментариев. 14 января в 23:41 последний комментарий, следующий уже в 16 часов по МСК на следующий день.

Так красиво "не пропасть", а потом ещё стрелки метать - это талант.
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Ответ фк кабинет
Почему пропал после 1:4 когда нашу барсу разорвал Винисиус?
Трусливый Бер еще и ответы забанил))

Сильно ударило по нему недавнее деклассирование. Винисиус красиво уничтожил Хавиуса)))
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Ответ Aibek Mak
Я думаю если Мбаппе все таки перейдет в Реал то это будет топ состав на 5–7 лет вперед . Кто бы что не говорил игрок он экстракласса.
Куда девать Эндрика тогда? Зачем парня подписывали?
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Ответ Aibek Mak
Я думаю если Мбаппе все таки перейдет в Реал то это будет топ состав на 5–7 лет вперед . Кто бы что не говорил игрок он экстракласса.
Не перейдет, Реал развалится экономически от него. Не та страна, не та лига чтобы такие траты делать. Вон Барса уже попробовала.
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Ответ Montenegro Serbian
А что такое письменные гарантии до подписания контракта? Если он эти гарантии не соблюдет.....то что Реал ему сделает? Балаболом нарекут публично, типа бумагу подписал, а за базар не ответил или как это работает?
Про переход Фигу почитай, там как раз были письменные гарантии
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Ответ Montenegro Serbian
А что такое письменные гарантии до подписания контракта? Если он эти гарантии не соблюдет.....то что Реал ему сделает? Балаболом нарекут публично, типа бумагу подписал, а за базар не ответил или как это работает?
Чушпаном
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Ответ Montenegro Serbian
А что такое письменные гарантии до подписания контракта? Если он эти гарантии не соблюдет.....то что Реал ему сделает? Балаболом нарекут публично, типа бумагу подписал, а за базар не ответил или как это работает?
В таких контрактах прописывается неустойка миллионная...
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Ответ Montenegro Serbian
А что такое письменные гарантии до подписания контракта? Если он эти гарантии не соблюдет.....то что Реал ему сделает? Балаболом нарекут публично, типа бумагу подписал, а за базар не ответил или как это работает?
контракт это и есть письменная гарантия. Так как у Мбаппе истекает срок контракта, он имеет право вести переговоры с другими клубами и подпиывать предварительный контракт
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Ответ rigobersong
Чемпион Мира не должен плясать под дудку позорного клуба, от одной липовой победы на Барселоной совсем уже фляга у Переса свистанула:)))
Кто тебя из дурки выпустил?
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Ответ vfhmsqqp7v
Как засуетилось то «окружение» Мбаппе после того как Винисиус уничтожил Барселону 🤣
Кто это лайкает? Такие новости были 5000 раз до этого, а тут из-за матча Винисиуса?
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Ответ Hi Hi
Бензема ложная девятка, Кейн - чистая
После ухода Роналду он и чистую играл
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Ответ Николай Бойко
Жаль Кейна не получилось подписать, он бы стал идеальной заменой Бензема
Бензема ложная девятка, Кейн - чистая
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Ответ Cristiano Ronaldo
Не нужен он Мадриду Только развалит коллектив своим ЧСВ Холланд будет лучше, не вечно ж Беллингему исполнять обязанности ЦН команды
Жаль Кейна не получилось подписать, он бы стал идеальной заменой Бензема
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Когда Мбаппе плевал на все дедлайны, Мадрид сразу дал задний ход. Так и будут ползать перед ним, пока не переподпишется
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С кровавой подписью? Слухи в Испании конечно особый вид извращения
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Одни утятки опровергают других утят. Когда вы уже успокоитесь?)))
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Когда уже это закончится? Еще пандемии не было когда новости начались о Мбаппе в Реале
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не прокатит письменные гарантии. Газизов подтвердить может
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Малые, запомните. В Реал 50 раз не зовут
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А какие могут быть письменные гарантии помимо контракта? Очередной сезон сериала с бессмысленными новостями.
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Ерунда какая то. Вместо того, что бы наслаждаться прекрасной атакой (где подрастает еще Эндрик) и заниматься укреплением защиты, рискуют всё испортить еще и за деньги.
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Если кто и будет диктовать свои условия, так это Мбаппе. Лучший футболист в мире сейчас, который делает разницу, и любой клуб выполнит его хотелки, даже Реал.
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Я думаю если Мбаппе все таки перейдет в Реал то это будет топ состав на 5–7 лет вперед . Кто бы что не говорил игрок он экстракласса.
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