Министр спорта Великобритании о словах Бартона про женщин: «Опасные высказывания, открывающие возможность для оскорблений. Не хочу подпитывать это»
Министр спорта Великобритании осудил сексистские твиты Джоуи Бартона.
Ранее бывший футболист «Манчестер Сити» резко раскритиковал двух бывших футболисток, выступающих в качестве экспертов на ТВ – Эниолу Алуко и Люси Уорд. В твиттере Бартон сравнил их с серийными убийцами Фредом и Роуз Уэст.
Через несколько дней он опубликовал новый твит с критикой Алуко: «Я был слишком суров, сравнив ее с Роуз Уэст. Она из категории Сталина и Пол Пота – погубила миллионы ушей фанатов».
«Это опасные комментарии, которые открывают возможность для оскорблений, а это неприемлемо. Я несколько опасаюсь, что подобным людям нужен кислород, и не хочу подпитывать это», – сказал Стюарт Эндрю.
Также Эндрю отметил, что регулятор вещания Ofcom обязали в ближайшее время выпустить рекомендации в соответствии с законом о безопасности в интернете.
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