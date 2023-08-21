«ПСЖ» удивлен, что предложений по Мбаппе от «Реала» нет. Его готовы продать за 250 млн евро (As)

«ПСЖ» удивлен, что «Реал» не делает предложений о трансфере Килиана Мбаппе.

Как пишет парижский корреспондент As Андрес Онрубия, «ПСЖ» старается убедить Мбаппе продлить контракт. На прошлой неделе во Францию прибыли представители Катара, которые встретились с окружением игрока. В воскресенье состоялась встреча, на которой позиции сторон сблизились. Представители Катара покинули встречу с окружением Мбаппе, испытывая удовлетворение. Ожидается, что на этой неделе состоится еще одна личная встреча, на которой, возможно, будет президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

По итогам воскресной встречи в «ПСЖ» оптимистично настроены по поводу продления контракта с Мбаппе. Парижане уверены, что проведет этот сезон в клубе.

Однако тот факт, что окружение Мбаппе общалось с представителями Катара, не означает, что он продлит контракт. Стороны просто хотели избавиться от возникшей напряженности.

«ПСЖ» и Катар будут до закрытия трансферного окна ждать предложение от « ». В ходе встречи с окружением Мбаппе представители Катара заявили, что «не понимают, по которой причине» команда, которая так заинтересована в Мбаппе, еще не сделала предложений о его трансфере, учитывая риск того, что Мбаппе может продлить контракт. Позиция «ПСЖ» известна: если за Мбаппе предложат 250 млн евро, его продадут. Если предложение будет ниже, то его даже не станут выслушивать.

«ПСЖ» не хочет рисковать тем, что потеряет игрока бесплатно следующим летом. Но при этом отмечается, что изначальной целью Аль-Хелайфи было то, чтобы форвард остался в команде на этот сезон.

Мбаппе не намерен форсировать трансфер, он планирует отработать контракт до конца и покинуть « » бесплатно следующим летом. Катарцы на воскресной встрече заявили, что Мбаппе должен открыто заявить о желании уйти, если он этого действительно хочет. Пока этого не произошло.

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