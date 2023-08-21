«ПСЖ» удивлен, что предложений по Мбаппе от «Реала» нет. Его готовы продать за 250 млн евро (As)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» удивлен, что «Реал» не делает предложений о трансфере Килиана Мбаппе.

Как пишет парижский корреспондент As Андрес Онрубия, «ПСЖ» старается убедить Мбаппе продлить контракт. На прошлой неделе во Францию прибыли представители Катара, которые встретились с окружением игрока. В воскресенье состоялась встреча, на которой позиции сторон сблизились. Представители Катара покинули встречу с окружением Мбаппе, испытывая удовлетворение. Ожидается, что на этой неделе состоится еще одна личная встреча, на которой, возможно, будет президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

По итогам воскресной встречи в «ПСЖ» оптимистично настроены по поводу продления контракта с Мбаппе. Парижане уверены, что Килиан проведет этот сезон в клубе.

Однако тот факт, что окружение Мбаппе общалось с представителями Катара, не означает, что он продлит контракт. Стороны просто хотели избавиться от возникшей напряженности.

«ПСЖ» и Катар будут до закрытия трансферного окна ждать предложение от «Реала». В ходе встречи с окружением Мбаппе представители Катара заявили, что «не понимают, по которой причине» команда, которая так заинтересована в Мбаппе, еще не сделала предложений о его трансфере, учитывая риск того, что Мбаппе может продлить контракт. Позиция «ПСЖ» известна: если за Мбаппе предложат 250 млн евро, его продадут. Если предложение будет ниже, то его даже не станут выслушивать.

«ПСЖ» не хочет рисковать тем, что потеряет игрока бесплатно следующим летом. Но при этом отмечается, что изначальной целью Аль-Хелайфи было то, чтобы форвард остался в команде на этот сезон.

Мбаппе не намерен форсировать трансфер, он планирует отработать контракт до конца и покинуть «ПСЖ» бесплатно следующим летом. Катарцы на воскресной встрече заявили, что Мбаппе должен открыто заявить о желании уйти, если он этого действительно хочет. Пока этого не произошло.

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70 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
видео где от Анчи???
Killian, my friend...
+39
-2
+37
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Liquidozz
Может поэтому и нет предложений, что такой конский ценник.
А это же ещё до зарплат, бонусов и тд.
+23
0
+23
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Полуэктов Пётр
Ну да, очень удивительно, что Реал не хочет платить 250 лям за того, кого через год может взять бесплатно.
+24
-6
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Юрий Поляков
Сага Мбаппе продолжается )))) 436 серия 🤣🤣🤣
Самая идиотская сага.
+13
0
+13
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Aleksey Yashin
По мне так вообще ничего удивительного
+9
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Дмитрий Комаров
Но в комментариях все равно многие будут голосить,что Реал "унижают",хотя они даже предложений не делают.
+11
-3
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No Names
Ответ Iamliam
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Есть достоверная инфа что он продлить контракт?
+7
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Alexander p.
спартак удивлён, что предложений по Промесу от реала нет. Его готовы продать за 250 млн евро.
+11
-6
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Юрий Поляков
Сага Мбаппе продолжается )))) 436 серия 🤣🤣🤣
+5
-1
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Дмитрий Комаров
Ответ ten Hag
Это пишут неадекватные только В своем мирке воображают Ведь их любимый клуб продает последние активы, чтобы зарегистрировать топаря Ромеу🤣
Ещё неподъемные расходы на такси для академии😁
+6
-2
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Ivas715
"...и покинуть «ПСЖ» бесплатно следующим летом" - так вот ответ же))
+5
-1
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St.7
Реал выше Мбаппе,если Килиан хочет в Реал,он должен сделать первый шаг,за ним никто гнаться не будет.Клуб выше любого игрока!
+6
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Scorpio
Ответ GuruFutbola
Мчк максимум может дать 2 ляма и то на один день сгонять на треню🤣
ты ведь про поркелону говоришь сейчас? им вроде как раз 2 лямов не хватило чтобы юнца гюлера перекупить, например
+6
-3
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Dottore
Мбаппе не намерен форсировать трансфер, он планирует отработать контракт до конца и покинуть «ПСЖ» бесплатно следующим летом, всё предельно ясно и понятно же
+3
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blаncо
Так Беллингем.. какой ещё Мбаппе?
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Scorpio
Ответ GuruFutbola
Турецкий ноунейм-травмат пусть в мчк деградирует, у Барсы лучшая полузащита в Испании на ближайшие 15 лет)
даже спорить не буду, но ты уклоняешься от темы, что там по поводу 2 лямов
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Scorpio
Ответ GuruFutbola
Написал же, аренда Мбаппе на одну тренировку для мчк, может хоть научит винисуса попадать по мячу🤣
странно, откуда дровишки, в аренду с выкупом это по части одного клубца, и ты знаешь о ком я)
Бернарду поди, до сих пор ждет такое классное предложение
+2
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ten Hag
Ответ Дмитрий Комаров
Но в комментариях все равно многие будут голосить,что Реал "унижают",хотя они даже предложений не делают.
Это пишут неадекватные только
В своем мирке воображают
Ведь их любимый клуб продает последние активы, чтобы зарегистрировать топаря Ромеу🤣
+4
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ten Hag
Ответ Дмитрий Комаров
Ещё неподъемные расходы на такси для академии😁
Но глоры каталонского кабинеты ноют о том, что Мадриду на Мбаппе якобы не хватает🤣
Как они еще от своей злобы не загнулись
Один Беллингем > гавипедрики
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ten Hag
Ответ Scorpio
ты ведь про поркелону говоришь сейчас? им вроде как раз 2 лямов не хватило чтобы юнца гюлера перекупить, например
Скулеж этого глора под всеми новостями о Мадриде только и слышен
Больше чем кабинет даже не так интересен
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92:48.
Ответ Iamliam
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учитывая аппетиты его семьи, хоть как бы пришлось раскошелиться на солидный подписной бонус)
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ten Hag
Перес на дурак, он не будет переплачивать лишнего
Если Мбаппе хочет, перейдет будущим летом
Если нет, Мадрид и без него обойдется
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ blаncо
Так Беллингем.. какой ещё Мбаппе?
Он без Мбаппе свое дело делает
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Alan7
Ответ Iamliam
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Обещать - не значит жениться )))
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kaka10
Реал всё правильно делает:
1. Не предлагает 250 млн, чтобы в след году подписать бесплатно
2. Могут предложить 150 млн, в случае отказал подписать бесплатно в след году
3. Если Мбаппе продлит контракт, то откажутся от его кандидатуры
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